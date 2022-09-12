Экспресс на КХЛ 12 сентября с коэффициентом 7.67: Знарок доволен, Ротенберг — непобедим

На сегодня, 12 сентября, запланированы пять встреч регулярного сезона КХЛ. Как минимум три матча обязательно нужно увидеть, ведь в них есть интрига. Представляем вашему вниманию рабочий экспресс на хоккей, составленный из лучших матчей понедельника.

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Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск 12 сентября

Нас ждёт встреча команд с большими амбициями. Правда, уровень притязаний у клубов несколько разный. «Ак Барс» заметно усилился в межсезонье, и две самых громких фамилии – это Александр Радулов в нападении и Олег Знарок на тренерском посту. Неудивительно, что Радулов является лучшим бомбардиром команды.

Хотя на счету звёздного нападающего две шайбы, а всего «Ак Барс» в трёх встречах забросил семь, пять из которых влетели в ворота ЦСКА. В прошлом матче «Ак Барс» только в овертайме дожал «Адмирал», чем вызвал бурное недовольство главного тренера. Ожидаем, что в этом матче команда постарается реабилитироваться. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно с коэффициентом 1.75.

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«Динамо» в межсезонье тоже заметно усилило состав и декларирует цель впервые в истории пройти дальше одного раунда в плей-офф. И, судя по началу сезона, минчане показывают себя как крепкий середняк, которому такая задача может покориться.

Пока на счету «Динамо» всего одно поражение в сезоне, к которому привело большое число невынужденных удалений в матче с «Салаватом Юлаевым». При этом матчи минчан выходят достаточно зрелищными. В каждой из четырёх встреч сезона зрители видели не менее шести заброшенных шайб. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.08.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — СКА 12 сентября

«Северсталь» старается играть в давление и жёсткий прессинг. К тому же отлично работает спецбригада по реализации численного преимущества. Они забросили семь шайб в большинстве (38.7%). Тем не менее со СКА этот козырь вряд ли сработает — петербуржцы ни разу в текущем первенстве не пропустили в меньшинстве.

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Отметим, что хоккеисты СКА выиграли семь из последних девяти встреч в гостях. В том числе они взяли верх в четырёх из пяти очных матчей в Череповце. Перспективно выглядит ставка «победа СКА» за 2.01. Три последних очных матча в Череповце подопечные Ротенберга выиграли, и в каждом из этих противостояний заброшено меньше шести шайб.

Прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Москва 12 сентября

«Витязь» входил в сезон как крепкий середняк, для которого за счастье просто пробиться в плей-офф с седьмой или восьмой строчки. Но старт сезона вышел лучше некуда – четыре победы в четырёх матчах.

Впрочем, команде, переехавшей в Балашиху, повезло начинать сезон с пяти домашних матчей подряд, и с фаворитами сезона «Витязь» ещё не играл. Неудивительно, что какие-то заметные проблемы «Витязю» доставил ярославский «Локомотив», который проиграл только в овертайме.



У «Динамо» старт сезона тоже вышел сюрпризным – после большого количества неудачных матчей в предсезонной подготовке москвичи начали с трёх подряд побед. Но спасовали перед СКА в Санкт-Петербурге – 1:4. У «Динамо» третья подряд выездная игра, тогда как у «Витязя» пятая подряд домашняя.

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На тотал больше 4.5 шайбы дают неплохой коэффициент 1.80. И это при том, что во всех четырёх матчах «Витязя» и в трёх из четырёх игр «Динамо» забивалось не менее пяти шайб.

Экспресс на КХЛ 12 сентября 2022 года

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.12 в матче «Ак Барс» — «Динамо».

Ставка 2: победа СКА над «Северсталью» с коэффициентом 2.01.

Ставка 3: «Витязь» не проиграет в матче с «Динамо» М за коэффициент 1.80.

Общий коэффициент: 2.12 х 2.01 х 1.80 = 7.67.

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