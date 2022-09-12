«Динамо» — «Ахмат». Арсен Захарян мысленно в «Челси», но нужно играть в России!

13 сентября состоится матч группового этапа Кубка России «Динамо» Москва — «Ахмат». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех грозненцев оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» М — «Ахмат» 13 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Москва — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Динамо» Москва — «Ахмат» (13.09.2022)

Минувший розыгрыш Кубка России был насыщен яркими событиями. Новый обещает быть не менее интересным. Уже на групповом этапе соревнования нас ожидает матч, в котором померяются силами два клуба из РПЛ – «Динамо» Москва и грозненский «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Как мы помним, в преддверии текущего сезона «Динамо» назначило на должность главного тренера Славишу Йокановича. Специалист, некогда работавший в «Фулхэме», непринуждённо влился в ритм чемпионата России. Несмотря на уход нескольких важных игроков – Себастьяна Шиманьского, Гильермо Варелы и Фабиана Бальбуэны – серб здорово стартовал в нынешнем розыгрыше РПЛ.

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За восемь первых туров соревнования его новые подопечные не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли с «Ростовом» Валерия Карпина (1:1), «Факелом» (3:3), крепким «Краснодаром» (0:0) и «Пари НН» (2:2). Победы одержали над «Торпедо» (4:0), «Крыльями Советов» (2:0), «Спартаком» (1:0) и «Уралом» (2:1).



Не последнюю роль в добыче столь впечатляющих результатов сыграл новичок бело-голубых – Роберто Фернандес. Особенно здорово парагвайский защитник выступил во встрече со «Спартаком». Вследствие чего был включён в символическую сборную 4-го тура РПЛ. К слову, совсем недавно клуб из Москвы приобрёл ещё несколько легионеров.

Присоединились к «Динамо» Николас Маричал («Насьональ»), Матиас Норманн («Ростов»), капитан сборной Израиля – Эли Даса («Витесс») и Муми Нгамалё («Янг Бойз»). Некоторые из новобранцев ещё не провели ни одного официального матча за московскую команду. Предстоящая игра – отличная возможность зарекомендовать себя. Многое в этой игре может быть завязано на Арсене Захаряне. Молодой футболист московского «Динамо» переживает из-за того, что уйти в «Челси» сейчас не получилось.

По информации источников, интерес лондонского клуба по-прежнему имеется, и хавбек на карандаше у «аристократов». Сейчас нужно играть ещё лучше, чем прежде, чтобы заинтересовать иностранных агентов. Станет ли ключевой фигурой Арсен в игре с «Ахматом»? Вполне может! Шесть противостояний без активных действий, без голов и ассистов. Так и недолго пропасть интересу к полузащитнику.

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«Ахмат», в свою очередь, приобрёл в межсезонье у вылетевшей в Первую лигу «Уфы» лучшего бомбардира минувшего розыгрыша чемпионата России – Гамида Агаларова. Трансфер вызвал немало вопросов, ведь нападающий совсем не вписывался в стратегию главного тренера грозненского клуба Андрея Талалаева. Наставник привык использовать на острие атаки более массивных игроков.



Тем не менее стартовал в нынешнем сезоне «Ахмат» достаточно неплохо. За первые пять туров в РПЛ потерпел только одно поражение – от «Сочи» (1:2). Вничью сыграл со «Спартаком» (1:1) и «Зенитом» (0:0), а победы одержал над «Факелом» (2:1) и «Химками» (3:1). Во всех этих встречах Агаларов стабильно выходил на замену во втором тайме.



Затем Талалаев резко перестал выпускать бомбардира. Без него, в матчах 6-го, 7-го и 8-го туров РПЛ грозненцы потерпели поражения от ЦСКА (2:4) и «Крыльев Советов» (1:2), а также одержали верх над «Локомотивом» (2:1). После этого Гамид отыграл все 90 минут и помог одолеть «Оренбург» (3:1) в матче группового этапа Кубка России. Хотя результативными действиями он не отметился.

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В матче последнего тура чемпионата России с «Пари НН» Талалаев решил выпустить Агаларова в стартовом составе. Однако нападающий не реализовал удар с «точки» и был заменён практически сразу после первого тайма при счёте 0:1. На 59-й минуте грозненцы сумели отыграться, но вскоре после этого нижегородцы забили ещё два гола и довели дело до победы – 3:1.

И тут неожиданно для многих руководство «Ахмата» приняло решение уволить Андрея Талалаева. Возможно, одной из главных причин расставания послужило игровое время Агаларова, а может быть, в роли повода выступили последние результаты команды. Как бы там ни было, готовить грозненцев к ближайшим матчам будет Юрий Нагайцев.



Сколько новому наставнику потребуется времени для того, чтобы освоиться и навязать игрокам собственное видение игры, пока неясно. Потому предлагаем поставить на победу москвичей в предстоящем матче, который состоится на стадионе «ВТБ Арена». У них крепче состав и уже проверенный временем специалист. П1 принимается за коэффициент 1.70.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Ахмат» 13 сентября 2022 года

Под руководством Славиши Йокановича «Динамо» выдало классную беспроигрышную серию, даже несмотря на уход важных футболистов в межсезонье. Полагаем, над только-только лишившимся главного тренера «Ахматом» москвичи одержат победу. Совсем недавно они здорово укрепились, приобретя ряд качественных легионеров. Плюс встреча состоится на домашнем стадионе бело-голубых. Они выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 1.70.

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