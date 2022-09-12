«Байер» — «Атлетико». Азмун в кризисе без Дзюбы, Симеоне красиво подойдёт к рекорду

В Леверкузене кризис, а Диего Симеоне с Антуаном Гризманном на ходу. «Львов» ждёт ещё одно поражение.

13 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех немцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико» 13 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Байер» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико» (13.09.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 13 сентября стартует 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Среди прочих стоит выделить противостояние леверкузенского «Байера» и мадридского «Атлетико», которое пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Германии. Начало — в 22:00 мск.

По итогам минувшего розыгрыша немецкой Бундеслиги команда из Леверкузена заняла третье место, причём как в турнирной таблице, так и по результативности. За 34 матча она забила целых 80 мячей. 24 из них записал на свой счёт Патрик Шик. При этом форвард принял участие только в 27 встречах. В остальных он не сыграл из-за травм.

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В текущем же сезоне Шик не пропустил ни одного официального противостояния. Более того, во всех встречах, за исключением столкновения с «Майнцем» в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги, нападающий отбегал от звонка до звонка. Однако забил он за этот период только три мяча, а «Байер» выиграл лишь однажды, а именно у «Майнца», со счётом 3:0.

Также «львы» сыграли вничью с «Гертой» (2:2) в матче последнего тура чемпионата Германии. В остальных битвах потерпели поражения. Сначала они уступили «Эльверсбергу» (3:4) в игре первого раунда Кубка Германии, а затем влетели дортмундской «Боруссии» (0:1), «Аугсбургу» (1:2), «Хоффенхайму» (0:3) и «Фрайбургу» (2:3) во встречах 1-го, 2-о, 3-го и 5-го туров немецкой Бундеслиги соответственно.

Кроме того, клуб из Леверкузена потерпел поражение от «Брюгге» (0:1) в противостоянии 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Хотя, по правде говоря, в данном случае немцы имели шансы добыть ничью. Они даже сравняли счёт на 73-й минуте, но новая технология определила у защитника «Байера» Жонатана Та офсайд размером с ноготь, и гол был отменён.

Как бы там ни было, «Атлетико» стартовал в текущем сезоне намного лучше. За пять матчей в чемпионате Испании он потерпел только одно поражение – от раздухарившегося «Вильярреала» Унаи Эмери (0:2). Вничью мадридцы сыграли с «Реалом Сосьедад» (1:1). Победы одержали над «Хетафе» (3:0), «Валенсией» (1:0) и «Сельтой» (4:1).

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Во встрече 1-го тура Лиги чемпионов подопечные Диего Симеоне обыграли в упорной борьбе действующего чемпиона Португалии – «Порту» (2:1). Автором победного мяча стал Антуан Гризманн. Ассистировал ему экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, выступавший последние четыре года за дортмундскую «Боруссию».

Бельгиец перебрался в стан «матрасников» в это межсезонье и моментально закрепился в основе. По итогам минувшего августа он был признан лучшим игроком «Атлетико». Высоко оценил выступления хавбека и Диего Симеоне. Наставник отметил, что у Витселя необыкновенное видение поля и хорошие передачи.

Кстати, в предстоящем матче Симеоне установит новый рекорд. Речь идёт о клубном достижении. Аргентинец догнал по количеству игр на посту главного тренера «Атлетико» Луиса Арагонеса. На его счету 407 матчей во главе мадридского коллектива. После встречи с «Байером» Симеоне станет единоличным лидером по данному показателю.

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Несмотря на то что грядущая встреча пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Германии, больше верится в успех испанцев. Помимо Витселя, мадридцы точечно усилились в межсезонье, заключив контакт с латералем «Удинезе» Науэлем Молиной. Также к ним вернулся из аренды Альваро Мората. Новички быстро привыкли к требованиям Симеоне и помогли ему добыть хорошие результаты на старте текущего сезона.

У команды из Леверкузена всё с точностью до наоборот. Примкнувший к ней ещё в середине минувшего сезона экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун, забивший немало голов в РПЛ, Лиге Европы и Лиге чемпионов, до сих пор не может адаптироваться. За шесть матчей текущего розыгрыша немецкой Бундеслиги он не отметился ни одним результативным действием. Предлагаем взять П2 за приличный коэффициент – 2.47.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико» 13 сентября 2022 года

«Байер» и его лидер – Патрик Шик – ужасно начали текущий сезон. Настолько, что команда из Леверкузена выглядит чуть ли не главным аутсайдером группы. «Атлетико» – напротив, явный фаворит. В последних двух матчах (во всех официальных соревнованиях) подопечные Диего Симеоне обыграли крепкий «Порту» и разгромили «Сельту». Думается, переиграют и пребывающих в чёрной полосе «львов».



Ставка: победа «Атлетико» за коэффициент 2.47.

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