«Бавария» — «Барселона». 8:2 — это нечто, но Левандовски присягнёт на верность каталонцам

Никто среди испанцев не забыл про кошмарное поражение от «Баварии». Серьёзная проверка для поляка, который теперь в «Барсе».

13 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона». Начало — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на успех «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79, а победа «Барселоны» оценена в 3.90. Заключить пари на ничью предлагают за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона» 13 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что матч «Бавария» — «Барселона» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей оценивается аналитиками в 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона» (13.09.2022)

Уже во 2-м туре групповой стадии ЛЧ состоится один из самых интересных и интригующих матчей первой половины сезона. Обновлённая «Барселона» под руководством Хави возвращается в Мюнхен, где в прошлом году потерпела разгромное поражение. Немцы долгое время наказывали каталонцев, но в это межсезонье испанский клуб переманил Роберта Левандовского на свою сторону.

После успешного матча с «Интером» на прошлой неделе главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман отметил, что его команде нет нужды готовиться к Левандовскому, ведь все игроки отлично знают форварда. В этом есть смысл, однако переоценивать возможности обороны баварцев точно не стоит. Стабильности коллективу в сентябре определённо не хватает.

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В Бундеслиге, где, как принято считать, у «Баварии» нет конкурентов и чемпионский титул принадлежит ей по умолчанию, дела у мюнхенцев сейчас плохи. Они сыграли вничью три встречи подряд, выдав худший старт за 12 лет. Каждый из тех матчей «Бавария» могла выиграть, имея огромное преимущество по моментам, но всё решили два очевидных недостатка команды – реализация и индивидуальные ошибки защитников.

Второй пункт связан с постоянной ротацией тренера. Нагельсман со старта сезона регулярно тасует игроков обороны – тройка центральных защитников Юпамекано, Эрнандес и де Лигт выходят по очереди в классической схеме с четвёркой, а Эрнандес ещё и на левом фланге появляется. Сыгранность пока слабая, и винить в этом футболистов не стоит.

С первым же пунктом всё очевидно. За три последних матча в Бундеслиге «Бавария» нанесла по воротам соперников 74 удара, 33 попали в створ, а забила в итоге лишь четыре гола. У команды мощная атака без чистого форварда, с постоянно меняющейся четвёркой игроков. У баварцев возникают проблемы с закрытыми коллективами, но атакующих оппонентов они обычно разрывают.

Это могло бы стать хорошим знаком в преддверии приезда «Барселоны», но есть и скрытая проблема. Нагельсман внезапно начал ломать то, что работало у него в самом начале – вместо удобной всем универсальной формации 4-2-2-2 тренер вернулся к классической 4-2-3-1, не имея в распоряжении ни одного форварда. Схема ожидаемо проваливается, наставник критикует игроков, а в раздевалке посеяны первые сомнения.

В целом более удобного времени для «Барселоны», чтобы вернуться в Мюнхен, быть не могло. Команда Хави всё ещё находится в стадии лёгкой перестройки и пока вовсе не считается фаворитом противостояния, однако это лишь снижает давление на гостей. Перед ними не стоит задача реабилитироваться за эти 2:8, им просто необходимо показать качественную игру на «Альянц Арене» и по возможности одержать первую статусную победу. И им это по силам!

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Сейчас сине-гранатовые действительно в очень хорошей форме. Работает команда слаженно практически в каждой линии, а в Испании она лидирует почти во всех статистических показателях. Надёжная оборона, пропустившая всего один гол в Примере, лучшие в единоборствах и контроле мяча, вторые после «Реала» по точности передач и голевой активности. Сразу трое игроков в лидерах по ассистам – Ансу Фати и Усман Дембеле давно так не играли.

Отдельно необходимо выделить Роберта Левандовского. Поляк в полной мере развеял все сомнения скептиков по поводу того, что он может забивать много только в Бундеслиге. Бывший форвард «Баварии» уже лучший бомбардир Примеры и Лиги чемпионов после 1-го тура. Он забил девять голов в шести играх во всех турнирах, дважды оформив дубль и один раз – хет-трик.

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«Барселона» одержала пять побед подряд. Конечно, ни одного соперника равного уровня у неё ещё не было, однако команда регулярно забивала не менее трёх мячей и побеждала с разницей в три гола. Подопечные Хави сейчас поистине готовы к первому большому вызову в сезоне.

В этом матче рискованно ставить на результат, уровень игры «Баварии» сейчас нельзя переоценивать, а мотивация «Барселоны» не вызывает вопросов. Однако в открытом футболе сомнений нет. Обе команды не умеют и не любят отсиживаться в обороне, гости забивают много и часто, а баварцы пропускают два гола дома даже от аутсайдера. Поверим в то, что «Барселона» забьёт и не раз – на её тотал больше 1.5 мяча коэффициент 2.23.

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В последние годы в противостоянии «Баварии» и «Барселоны» интриги почти не было – немецкая команда одержала четыре победы подряд, три последние с разгромным счётом, а 2:8 в четвертьфинале до сих пор не забыты. Но время идёт, «Барселона» обновляется, и с каждым матчем игра команды Хави производит всё более яркое впечатление.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона» 13 сентября 2022 года

Сейчас на острие у каталонцев действует один из лучших форвардов мира, гости стабильно и много забивают, а оборона баварцев надёжностью по-прежнему не славится. Нагельсман экспериментирует с тактическими схемами, постоянно тасует игроков линии обороны, и постепенно в раздевалке команды возникают привычные сомнения по поводу идей тренера. «Бавария» регулярно пропускает минимум голов, а от «Штутгарта» в прошедший уикенд получила два снаряда в свои ворота. «Барселона» может проявить себя не хуже.

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