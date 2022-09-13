«Манчестер Сити» — «Боруссия». Эрлинг Холанд забудет три сезона в Дортмунде

14 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия». Начало — в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех дортмундцев оценивается в 16.0. На ничью дают коэффициент 8.00.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д 14 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд (14.09.2022)

Сложно не заметить глобального преимущества английского клуба, который выставлен с таким маленьким коэффициентом. Действительно, выбор экспертов выглядит оправданным. «Ман Сити» не безгрешен и не идеален, иначе уже давно бы выиграл Лигу чемпионов, но сейчас команда Пепа Гвардиолы не зря считается одним из фаворитов турнира.

Про «Боруссию» так нельзя сказать даже отдалённо. «Шмели» могут выстрелить в любом турнире, но для этого необходимо, чтобы сошлось немало звёзд. Без удачи немцам не обойтись, а англичане на том уровне, что могут брать своё с позиции силы, не надеясь на обстоятельства.

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Уже несколько сезонов в Лиге чемпионов мы видим, что самый страшный соперник для «Ман Сити» – это они сами, а вернее, Пеп Гвардиола. Испанец настолько одержим поиском идеала, что порой даже в простой ситуации выкручивает свою команду так, что получается обратный результат. Достаточно вспомнить, как «горожане» вылетали из четвертьфинала еврокубков после игры с «Лионом», который на порядок слабее. Просто Гвардиола настолько запутал своих игроков тактическими изысками, что они сыграли гораздо хуже, чем могли.

В последние годы испанец уже реже допускает такие промахи. Последним пазлом в картине стал суперфорвард, способный забивать где угодно и кому угодно. Речь, конечно же, про Эрлинга Холанда. Норвежец в среду впервые встретится со своей бывшей командой, в которой развивал своё мастерство, прежде чем перебраться в «Ман Сити» минувшим летом.

Два с половиной сезона Холанд тащил на себе атаку «Боруссии». В каждом полном сезоне Эрлинг забивал больше, чем двое его ближайших преследователей в гонке за звание лучшего бомбардира команды. Сначала с ним в атаке круто смотрелся Джейдон Санчо. После ухода англичанина его роль взял на себя Марко Ройс.

Судьба сыграла со «шмелями» злую шутку. Продав Холанда, они раскошелились на замену, сделав Себастьена Аллера одним из самых дорогостоящих игроков в истории клуба. Ставка была интересной, но летом у него обнаружили рак, и все планы «Боруссии» рухнули.

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К старту сезона дортмундцы подошли без толкового центрфорварда и были вынуждены в авральном порядке подписывать Антони Модеста. Опытный француз может пригодиться в Бундеслиге, но для Лиги чемпионов он слишком слаб.

«Боруссия» с Эрлингом Холандом на острие атаки, пересекалась с «Ман Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов и создала англичанам немало проблем, хоть и проиграла оба матча. «Шмели» с норвежцем уступали минимально, а теперь, когда главный козырь клуба на руках у противника, даже минимальное поражение будет за счастье, но его ещё нужно заслужить.

Сезон-2022/2023 с новым тренером пока складывается для «Боруссии» не слишком удачно. Эдин Терзич вновь вернулся на пост, сменив Марко Розе, но пока ничего хорошего в игру команды не принёс.

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Победы даются «шмелям» с трудом, три из пяти были минимальными. Оборона команды справлялась неплохо, но и у неё были провалы, такие как матчи с «Вердером» и «Лейпцигом». Поэтому рекомендуем взять победу хозяев с форой (-3) за коэффициент 3.40.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д 14 сентября 2022 года

Визит в Англию не сулит немцам ничего хорошего. «Горожане» бережно относятся к Лиге чемпионов и даже на групповом этапе у них не будет никакой расслабленности или недооценки соперника. Плюс «Ман Сити» будет отдохнувшим, потому что не играл на выходных, в отличие от «Боруссии», которая мучилась с «Лейпцигом». Обилие потерь у немцев тоже не добавляет им шансов. С момента последней встречи этих команд они сильно изменились, но небесно-голубые стали сильнее, а дортмундцы нет, в чём мы и удостоверимся на поле.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-3) за 3.40.

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