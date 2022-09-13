«Крылья Советов» — «Зенит». Чемпион голоден после 8:0. Самара, встречай!

На днях сине-бело-голубые поставили рекорд в матче с «Оренбургом», но их амбициям нет предела.

14 сентября состоится матч группового этапа Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех самарцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит» 14 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Крылья Советов» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит» (14.09.2022)

Минувший розыгрыш Кубка России был насыщен яркими событиями. Новый обещает быть не менее интересным. На 14 сентября запланировано пять матчей группового этапа соревнования. В одном из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре померяются силами «Крылья Советов» и действующий чемпион РПЛ – «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Как мы помним, в это межсезонье «Крылья Советов» лишились двух ведущих игроков – Владислава Сарвели и Антона Зиньковского. Таким образом, они заметно потеряли в глубине состава, которая и без того была небольшой. У Игоря Осинькина остались в подспорье только молодые, неопытные подопечные.

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Это стало одной из причин того, что самарцы стартовали неудачно в текущем сезоне РПЛ. За девять туров они одержали только две победы – над «Оренбургом» (4:2) и «Ахматом» (2:1). Вничью сыграли с «Торпедо», «Локомотивом», «Факелом» (во всех случаях 1:1) и «Химками» (0:0). Поражения потерпели как раз от «Зенита» (0:3), московского «Динамо» (0:2) и ЦСКА (0:1).



Кроме того, «Крылья» уступили «Спартаку» (0:1) в Кубке России. Казалось бы, поражений немного и все они от сильных команд. Однако ничейные результаты заставляют насторожиться. Дело в том, что «Химки», «Локомотив», «Факел» и в особенности «Торпедо» на моменты столкновений с подопечными Осинькина пребывали в ужасном состоянии, с чередой неудач за спиной.

Любопытно и то, что за девять матчей текущего розыгрыша чемпионата России самарцы забили только девять голов – меньше лишь у располагающихся в зоне вылета «Урала» и «Торпедо». С результативностью у «Крыльев», очевидно, большие проблемы. Сооружают голы у них преимущественно Роман Ежов и Максим Глушенков. Закрыть их – и команда из Самары обезоружена.

А вот у «Зенита» резервов будь здоров. Да и с результативностью полный порядок. Это стало понятно ещё в начале сезона, когда в матче за Суперкубок России он разгромил «Спартак» (4:0). Продолжили петербуржцы в столь же потрясающем духе. За девять встреч текущего розыгрыша РПЛ они не потерпели ни одного поражения при ничейных результатах с «Химками» Сергея Юрана (1:1) и «Ахматом» Андрея Талалаева (0:0).

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Во всех остальных матчах сине-бело-голубые одержали победы, в том числе над ЦСКА (2:1) и «Спартаком» (тоже 2:1). Объединяет последние две игры то, что подопечные Сергея Семака не оставили противникам никаких шансов. Они нанесли гораздо больше ударов, в том числе в створ, и чудом не выиграли с более крупным счётом.

Впрочем, за девять встреч текущего розыгрыша чемпионата России петербуржцы и так забили немало – 27 мячей – больше всех. Похоже, они устремились к очередному чемпионству, которое станет для них уже пятым кряду. Безусловно, до конца сезона ещё много времени, и всё может поменяться в мгновение ока, но на данный момент «Зенит» выглядит фаворитом.

У клуба из Санкт-Петербурга очень мощный состав и проверенный временем наставник. Хотя в прошлом сезоне сине-бело-голубые не преуспели в Кубке России именно из-за того, что Сергей Семак решил поэкспериментировать со схемой игры. Напомним, петербуржцы уступили в 1/4 финала соревнования «Алании» Спартака Гогниева (2:2, по серии пенальти 5:6).

Думается, к нынешнему розыгрышу Кубка России Семак отнесётся серьёзнее. В первом матче группового этапа турнира его подопечные без особого труда разделались с «Факелом» (2:0). Полагаем, выиграют и в предстоящем матче. Всё же в девяти из 10 последних очных встреч они одержали победы. Возьмём П2 за коэффициент 1.74.

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В недавнем интервью полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба поделился ожиданиями от предстоящего матча, который состоится на стадионе «Солидарность Арена». Хавбек отметил, что он и его одноклубники отдадут все силы и выжмут максимум. Однако даже этого, пожалуй, мало для того, чтобы обыграть сине-бело-голубых. Они слишком сильны.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит» 14 сентября 2022 года

Лишившись Зиньковского и Сарвели, «Крылья» потеряли в качестве и результативности. Девять мячей за 10 встреч во всех официальных соревнованиях – это несерьёзно. Сколько сил ни отдавай, противостоять «Зениту» с такими данными просто нельзя. На днях петербуржцы одержали самую крупную победу в истории РПЛ, обыграв в матче 9-го тура соревнования «Оренбург» со счётом 8:0. Думается, выиграют и в противостоянии с самарцами.



Ставка: победа «Зенита» за коэффициент 1.74.

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