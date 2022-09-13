«Ак Барс» — «Торпедо». Олег Знарок против Игоря Ларионова. Не моргать!

14 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.58, а успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо» 14 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Ак Барс» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.39, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.85. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.60. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 10.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Торпедо» Нижний Новгород (14.09.2022)

На 14 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию казанского «Ак Барса» и нижегородского «Торпедо». Матч пройдёт на льду «Татнефть Арены» в Казани, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Олег Знарок на старте чемпионата показывает неплохие результаты. За четыре встречи лишь одно поражение на старте от московского «Динамо» (0:2). Затем победы над ЦСКА (5:1) и «Адмиралом» (2:1 ОТ). После матча с дальневосточниками Олег Знарок признался, что есть штрафы за ненужные удаления. В последней встрече хоккеисты заработали суммарно 12 минут штрафного времени, когда оппонент в два раза реже был на скамейке.

Знарок жёстко ответил журналистам на критику.

Накануне в Казань приехало минское «Динамо» (2:3 ОТ) — увы, гол и передача Александра Радулова не спасли команду от поражения. Победу минчанам принёс Седрик Пакетт, у него шесть очков в пяти играх сезона. В команде Олега Знарка лучший бомбардир на данный момент Александр Радулов с тремя голами и результативной передачей.



«Торпедо» начало свой первый сезон с Игорем Ларионовым весьма удачно. Даже не считая проигрыша в первом голевом матче «Металлургу» (4:5), когда Илье Воробьёву помог гол за три секунды до сирены. Дальше клуб крупно одолел «Амур» (6:1) и разгромил екатеринбургский «Автомобилист» (7:3). Результативность отменная. Тактика Профессора работает на все 100%.

Накануне «Торпедо» проездом было у «Нефтехимика» (3:2). Всё складывалось весьма успешно, на начало третьей двадцатиминутки подопечные Профессора вели со счётом 3:0. Однако дубль в исполнении Энтони Камара чуть не помог хозяевам перевести дело в овертайм. И всё же «Торпедо» не упустило победу. Таким образом, нижегородцы идут шестыми в Западной конференции с шестью баллами за четыре тура.

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Будущий соперник из Казани тоже на шестой строчке, но Восточной конференции. Однако «Торпедо» за четыре матча забросило 20 шайб, а «Ак Барс» лишь девять. Разница ощутимая. Хотя и хозяева в защите играют чуть лучше – семь пропущенных, у нижегородцев – 11. В целом по защите у обеих команд всё неплохо.

В то же время статистика очных встреч на стороне «Ак Барса». За 47 игр в 33 победу одерживали казанцы и лишь в 14 – нижегородцы. Преимущество весомое. В то же время «Торпедо» стало играть в совершенно иной хоккей. Игорь Ларионов внёс весомый вклад. Теперь это атакующая команда, которая не боится идти вперёд. Поэтому и для казанцев это будет неудобный оппонент.



А результативность только подначивает. Тем более что и за последние 10 очных встреч в шести тотал матча был выше 4.5 шайбы. Конечно, у Профессора нет в обойме Александра Радулова, Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова. А они ему, похоже, и не нужны! Ведь есть Алексей Кручинин с семью баллами за четыре игры, а также Денис Венгрыжановский и Николай Коваленко с шестью очками.

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Тотал больше 5.5 шайбы за 1.77 смотрится вполне неплохо, а выделять фаворита, на наш взгляд, сейчас сложно. Обе команды имеют у руля новых тренеров с опытом и собственной тактикой игры. Столкновение таких соперников должно быть не хуже уровня НХЛ. Сейчас обе стороны играют в совершенно другой хоккей, нежели в прошлые года.

Пусть даже Олег Знарок проигрывал дома лишь минчанам за последние четыре матча с учётом предсезонки, но последние две игры настораживают, ведь в них команда доводила дело до овертайма. Игорь Ларионов сделает выводы из предыдущей встречи, коллектив чуть расслабился в обороне. Это дело поправимое, а в остальном нижегородцы держат планку.

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Профессор отменно подготовил нижегородцев к сезону, Олег Знарок неплохо справляется, но даже штрафы не сильно помогают уйти от поражений. Казанцы укомплектованы звёздами. «Торпедо» постарается насолить своими силами, с результативностью проблем нет, тактика Профессора работает. Проблем в составах нет, и матчи в целом радуют голами, по силе же сложно выделить фаворита. Потому остановимся на тотале больше.



Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.77.

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