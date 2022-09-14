Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 9.00: Поттер и Месси обойдутся без магии

14 сентября продолжится 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.00 из самых интересных игр дня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зальцбург» 14 сентября

Потратив в межсезонье £ 279 млн на трансферы, руководство «Челси» заплатило ещё € 23 млн «Брайтону» за Грэма Поттера, сделав его самым дорогим тренером мира. Весьма рискованная сделка. Ведь одно дело делать крепкого середняка из аутсайдера и совсем другое — строить топ-клуб из россыпи звёзд.

Из-за траура после смерти королевы Елизаветы II в Великобритании был отменён тур АПЛ, и поэтому у Поттера была почти неделя, чтобы познакомиться с командой и подготовить её к игре с «Зальцбургом». Это точно сыграет на руку «Челси», так как желание проявить себя перед новым наставником будет бить через край, а команда будет намного более свежей, чем ослабленный травмами «Ред Булл».

В «Зальцбурге» действительно кадровая катастрофа. По причине травм вне игры сразу четыре центральных защитника и трое из четырёх опорных полузащитников. Но это единственные проблемные позиции. К тому же перед матчем с «Миланом» в 1-м туре Лиги чемпионов в лазарете австрийцев было всего на одного футболиста меньше. А та игра, напомним, прошла при небольшом преимуществе «Зальцбурга» и закончилась вничью 1:1.

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Но «Зальцбург» дома и в гостях играет с разной эффективностью. Так, в прошлом сезоне в Лиге чемпионов «Ред Булл» победил во всех трёх домашних матчах в группе и сыграл вничью с «Баварией» в 1/8 финала, но в гостях смог зацепить ничью лишь у «Севильи», а остальные три встречи проиграл с общим счётом 2:10. Правда, семь из 10 этих мячей на счету «Баварии». Лондонцы столь много не забьют, но на победу с разницей в два мяча наиграют. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно за 1.93.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Маккаби» — «ПСЖ» 14 сентября

Шанс «Маккаби» во встрече с «ПСЖ» в том, что тренер парижан Кристоф Галтье практически не прибегает к ротации состава. На два матча Лиги 1 и матч с «Ювентусом» между ними выходили одни и те же футболисты с буквально одним изменением в стартовом протоколе.

И если перед «Ювентусом» Галтье дал отдохнуть Неймару, то перед «Маккаби» сыграли все сильнейшие. Единственное гарантированное изменение в составе – это позиция одного их трёх центральных защитников, которую придётся латать из-за травмы Преснела Кимпембе, и это в определённой степени головная боль для Галтье.

«Маккаби» в гостях у «Бенфики» показал, что не собирается быть мальчиком для битья, и ограничил мощных португальцев до четырёх ударов в створ своих ворот. Но пропустил дважды. «ПСЖ» тоже не будет хозяйничать в чужой штрафной, как они к этому привыкли в чемпионате Франции.

Да, сложно представить, что парижане потеряют в Хайфе очки, но разгрома быть не должно. На тотал меньше 3.5 дают вкусный коэффициент 2.05.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «РБ Лейпциг» 14 сентября

Несмотря на провальное начало турнира, «быки» уже с новым тренером готовятся показать, что их ошибка на старте была случайностью. «Лейпциг» уже успел наработать опыт на евроарене, но он не идёт ни в какое сравнение с тем, что есть у «Реала». Правда, у «Реала» не будет его главной ударной силы, но в двух последних матчах «сливочные» успели доказать, что умеют забивать и без Карима Бензема в составе.

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«Лейпциг» менее зависим от своих лидеров. Дани Ольмо и Лукас Клостерман не оказывают на игру своей команды такого влияния, как один из главных претендентов на «Золотой мяч». «Быки» быстро исправились за недоразумение в матче с «Шахтёром» и выдали очередную классную игру с «Боруссией», накидав сопернику три безответных мяча.

В исходы здесь лезть явно не стоит. А на голы коэффициент выглядит заниженным, но всё же адекватным. «Реал» может забивать даже без Бензема и стабильно пропускает. «Лейпциг», такое впечатление, просто не умеет играть от обороны. Всё идёт к тому, что мы увидим в матче голов больше, чем у базового тотала.

Экспресс на Лигу чемпионов 14 сентября 2022 года

Ставка 1: победа «Челси» над «Зальцбургом» с форой (-1.5) за 1.93.

Ставка 2: ТМ 3.5 в матче «Маккаби» — «ПСЖ» за 2.05.

Ставка 3: ТБ 3.5 в матче «Реал» — «РБ Лейпциг» за 2.21.

Общий коэффициент: 1.93 Х 2.05 Х 2.21 = 8.74.

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