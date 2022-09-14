«Шериф» — «Манчестер Юнайтед». Криштиану Роналду утолит жажду голов в Кишинёве

15 сентября состоится матч группового этапа Лиги Европы «Шериф» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Шерифа» оценивается аналитиками в 13.00. Поставить на ничью можно за 6.70.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Шериф» — «Манчестер Юнайтед» 15 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.48, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.52. На гол «Шерифа» дают коэффициент 2.00, а гол «Манчестер Юнайтед» оценивается за 1.03. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.20.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Шериф» — «Манчестер Юнайтед» (15.09.2022)

15 сентября в 19:45 мск раздастся свисток на стадионе «Зимбру» в Кишинёве, который возвестит о начале матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы. Тираспольский «Шериф» принимает статусных гостей из Англии – футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

Чемпионы Молдавии на пути к этому знаковому для себя матчу преодолели две стадии квалификации Лиги чемпионов и один раунд квалификации Лиги Европы. Успешными для «Шерифа» стали двухматчевые дуэли с боснийским «Зриньски», словенским «Марибором» и армянским «Пюником». И только чешская «Виктория Пльзень» смогла нанести «Шерифу» единственные два поражения в сезоне.

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Перед стартом сезона было бы наивно мечтать о повторении прошлогодней лигочемпионской сказки. От участников победного матча с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в составе «Шерифа» остались только два игрока – левый защитник Кестон Джульен и опорник Эдмонд Аддо. Но самое главное – Тирасполь покинул тренерский штаб Юрия Вернидуба, и это действительно ключевая потеря.



Впрочем, сильно обновлённая команда во главе с хорватом Степаном Томасом не ударила в грязь лицом. Выход в Лигу Европу тоже значимое достижение, пусть для этого и пришлось дойти до серии пенальти в матчах с чемпионом Армении. Победа в 1-м туре над кипрской «Омонией» в гостях обозначила претензии «Шерифа» на выход из группы.

«Шериф» на Кипре владел подавляющим преимуществом: 15 раз пробил по воротам, из которых пять ударов пришлись в створ и конвертировались в три забитых мяча при 1.89 по метрике xG. Матч с обладателем Кубка Кипра, возможно, не является наглядным показателем силы молдавской команды, но «Омония» выбила из Лиги Европы бельгийский «Гент», так что соперник был явно не из проходных.

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Домашние матчи в еврокубках «Шериф» вынужден проводить на нейтральном поле. В целях безопасности игры проходят в 80 километрах от Тирасполя – на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Но, несмотря на то что эта арена принадлежит главному сопернику «Шерифа» по чемпионату Молдавии, со зрительской поддержкой у команды всё будет в порядке.

«Манчестер Юнайтед» тоже пережил смену на посту рулевого. Новую главу в истории великого клуба пишет бывший тренер «Аякса» – Эрик тен Хаг, и есть большой вопрос, какое место на страницах этой книги отведено Криштиану Роналду. Единственный матч в АПЛ, который португальский форвард провёл от звонка до звонка, «МЮ» проиграл «Брентфорду» со счётом 0:4.

Вторая попытка целиком и полностью положиться на Роналду у тен Хага произошла как раз в Лиге Европы. Но за 90 минут в домашнем матче с «Реалом Сосьедад» Роналду отличился лишь четырьмя попаданиями в офсайд, тогда как больше никто из обеих команд в положение «вне игры» во время матча вообще не забирался. Один из этих офсайдов привёл к отмене забитого португальцем гола.



Кроме того, Роналду четырежды бил по воротам, но два удара были заблокированы, а ещё два прошли мимо ворот. На 90-й минуте матча форвард имел возможность сравнять счёт со штрафного, но его удар пришёлся в стенку. Криштиану получил крайне низкие оценки за матч — как от спортивных журналистов, так и от статистических порталов.

Матч с испанским клубом стал первым в основе «МЮ» для перешедшего из «Реала» Каземиро. Бразильский опорник хоть и выиграл только 50% единоборств, но был одним из лучших на поле. Впрочем, нет ничего выдающегося быть одним из сильнейших в составе, когда команда в целом провалила матч.



Ещё один игрок, для которого матч с «Реалом Сосьедад» стал особым провалом, – это Гарри Магуайр. Совпадение это или нет, но все три встречи, где горемычный защитник сборной Англии выходил в старте, «МЮ» проиграл. Четыре игры, за которыми он наблюдал со скамейки запасных, заканчивались для манкунианцев победами.



Накануне вылета в Кишинёв стало известно, что предстоящий матч «МЮ» с «Лидсом» будет перенесён из-за похорон королевы Елизаветы II. Разгрузка календаря избавляет Эрика тен Хага от необходимости обязательно ротировать состав. Хорошей новостью для молдавских любителей футбола является то, что на газон стадиона в Кишинёве выйдут все сильнейшие игроки.

Плохой новостью является то, что среди них может не оказаться Криштиану Роналду. Впрочем, думается, что португалец всё же получит ещё один шанс. Всем известно, как он любит забивать слабым соперникам на небольших стадионах в странах третьего футбольного мира. Так что, в разгроме «Шерифа» он может оказаться ключевой фигурой.

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Да, самой плохой новостью для болельщиков «Шерифа» стало то, что рассчитывать на спортивный результат здесь не стоит. Это будет отличный выставочный матч с командой, которая находится в хорошей форме – четыре победы подряд в чемпионате Англии, в том числе над «Ливерпулем» и «Арсеналом». Но разгрома от мотивированной прошлой неудачей и очень свежей команды молдавскому чемпиону не избежать. Поставить на гостей с форой (-2.5) можно за 2.60.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Шериф» — «Манчестер Юнайтед» 15 сентября 2022 года

В матче 1-го тура Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» Эрик тен Хаг дал шанс самым критикуемым игрокам «МЮ» – защитнику Гарри Магуайру и Криштиану. Оба выступили так себе – красные проиграли испанскому клубу со счётом 0:1 после гола с глупого пенальти. В Кишинёве экспериментов не будет. К тому же он может себе позволить выставить сильнейший состав из-за того, что две игры клуба в АПЛ были перенесены. Трудно рассчитывать, что этот вариант «Шерифа» сможет что-то противопоставить такому грозному сопернику, как «МЮ». Сказки закончились в прошлом сезоне.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-2.5) за 2.60.

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