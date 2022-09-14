«Будё-Глимт» — «Цюрих». Никита Хайкин добудет первую победу в Лиге Европы

На счету россиянина пока только несколько выигранных матчей в отборочных раундах турнира. Пора делать шаг вперёд!

15 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Цюрих». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу норвежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех швейцарцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Цюрих» 15 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Будё-Глимт» — «Цюрих» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Цюрих» (15.09.2022)

После Лиги чемпионов традиционно наступает пора другого престижного европейского турнира — Лиги Европы. На 15 сентября запланировано 15 встреч 2-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия, сразятся действующие чемпионы своих первенств — «Будё-Глимт» и «Цюрих». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Будё-Глимт» стал одной из главных сенсаций прошлого сезона. Он непринуждённо миновал групповой этап тогдашнего розыгрыша Лиги конференций, крупно обыграв «Рому» Жозе Моуринью (6:1) и сыграв с ней вничью (2:2) в ответном матче. Затем подопечные Хьетиля Кнутсена разделались с «Селтиком» и АЗ из Алкмара в играх 1/16 и 1/8 финала ЛК соответственно.

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В четвертьфинале норвежцы вновь столкнулись с «Ромой». В первой встрече они одержали победу со счётом 2:1, а вот в ответном матче уступили с разгромным счётом 0:4. Многие полагали, что ещё один подобный сезон команда из Будё не выдаст. Однако мучитель Моуринью вернулся на евроарену в этом сезоне с новыми силами и продолжил удивлять.



Подопечные Хьетиля Кнутсена без особого труда пробрались в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где уступили загребскому «Динамо». В первом матче, на домашнем стадионе, норвежцы одолели хорватов (1:0), а вот в ответном матче потерпели от них обидное поражение в дополнительное время — 1:4.

После этого команда из Будё отправилась в Лигу Европы. В матче 1-го тура группового этапа она столкнулись с мощным ПСВ из Эйндховена. Несмотря на то что матч проходил в Нидерландах, норвежцы сумели отобрать очки у соперника. Встреча закончилась мирным исходом — 1:1.

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Одним из главных героев встречи стал Никита Хайкин. Голкипер совершил целых шесть сейвов. Россиянин уже не первый год выступает на высоком уровне. Однако в матче группового этапа Лиги Европы он ещё ни разу не побеждал. В предстоящей встрече у вратаря есть возможность это исправить. Буквально, всё в его руках.

«Цюрих» в прошлом сезоне не участвовал в еврокубковых соревнованиях, а в текущем стартовал с поражения во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов от «Карабаха». В первом матче швейцарцы уступили азербайджанцам со счётом 2:3, а в ответном сыграли с ними вничью — 2:2, в дополнительное время.



В Лиге Европы действующий чемпион Швейцарии стартовал получше. В третьем квалификационном раунде турнира он взял верх над «Линфилдом» (5:0, по сумме двух матчей), а в раунде плей-офф одолел шотландский «Хартс» (3:1, по сумме двух встреч). Впрочем, уровень противников был невысок.



«Арсеналу» же в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Цюрих» уступил со счётом 1:2. Хотя Микель Артета выпустил отнюдь не основной состав. Единственный гол швейцарцам удалось забить с пенальти. Думаем, в предстоящем матче «Будё-Глимт» одержит победу и забьёт не менее двух мячей.

Дело в том, что после ухода Андре Брайтенрайтера в «Хоффенхайм», коллектив из Цюриха утратил чемпионский облик. Под руководством нового главного тренера — Франко Фоды — он не одержал ни одной победы за восемь матчей текущего розыгрыша чемпионата Швейцарии. Причём ничьих за этот отрезок было всего две — с «Люцерном» (0:0) и «Винтертуром» (1:1). Всё остальное — поражения.

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«Будё-Глимт» тоже может в ближайшем будущем потерять главного тренера. По некоторой информации, в услугах Хьетиля Кнутсена заинтересован «Брайтон», из которого в лондонский «Челси» перебрался Грэм Поттер. Но пока что дважды победивший Жозе Моуринью наставник находится в команде из Будё. Предлагаем взять П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.79.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Цюрих» 15 сентября 2022 года

Стоит отметить, что на домашнем стадионе в Норвегии «Будё-Глимт» выступает особенно здорово. За весь текущий сезон (во всех официальных соревнованиях) он потерпел только одно поражение. «Цюрих» же лишился главного тренера, который привёл его к золотым медалям в прошлом сезоне. За восемь туров нынешнего розыгрыша чемпионата Швейцарии с новым наставником клуб не одержал ни одной победы. И пропустил за этот период целых 19 мячей. Думается, норвежцы одержат победу и забьют не менее двух голов.



Ставка: победа «Будё-Глимт» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.79.

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