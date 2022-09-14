«Динамо» Киев — АЕК Ларнака. Луческу вновь найдёт оправдание

15 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Киев — АЕК Ларнака. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу киевлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех киприотов оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Динамо» К — АЕК Ларнака 15 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Динамо» Киев — АЕК Ларнака получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» Киев — АЕК Ларнака (15.09.2022)

После Лиги чемпионов традиционно наступает пора другого престижного европейского турнира — Лиги Европы. На 15 сентября запланировано 15 встреч 2-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Юзеф Пилсудски» в Кракове, Польша, померяются силами киевское «Динамо» и АЕК из Ларнаки. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Несмотря на отсутствие официальной игровой практики длительное время, клуб из Киева здорово стартовал в текущем сезоне. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов он, пусть и не без удачи, обыграл «Фенербахче». А в третьем квалификационном раунде схожим образом одолел австрийский «Штурм».

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Однако пробравшись в раунд плей-офф, подопечные Мирчи Луческу наткнулись на лиссабонскую «Бенфику». В первом матче они потерпели от португальцев поражение со счётом 0:2, а в ответной встрече уступили разгромно — 0:3. После этого киевляне заметно сбавили и, похоже, просели психологически. Вследствие чего потерпели ещё три поражения кряду.



Сначала «Динамо» разгромно проиграло «Днепру-1» (0:3) и уступило «Заре» (2:3) в матчах 1-го и 2-го туров чемпионата Украины, а затем потерпело поражение от «Фенербахче» (1:2) во встрече 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Последняя неудача запомнилась многим, в том числе интервью, которое дал экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу.

Опытнейший специалист заявил о том, что футболисты «Фенербахче» играли очень грубо, много нарушали правила и симулировали. Также он отметил, что два его подопечных — лидер сборной Украины Николай Шапаренко и основной голкипер Георгий Бущан получили из-за этого травмы. Первый выбыл до конца года из-за повреждения крестообразных связок, а второй повредил колено.

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Далеко не все согласятся с Луческу. Безусловно, турки играли достаточно жёстко. Но, как верно подметил тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш, киевляне совершили больше фолов в первой половине встречи. К слову, ранее упомянутый Шапаренко получил травму не из-за грубости турок. Он боролся за мяч, сам нарушил правила и лишь затем упал на газон, держась за колено.

АЕК из Ларнаки тоже стартовал в нынешнем сезоне со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где уступил крепкому «Мидтьюлланну». И первый, и ответный матчи с датчанами закончились мирными исходами в основное время (оба раза 1:1). В серии послематчевых пенальти киприоты оказались менее удачливыми — 3:4.



После этого жёлто-зелёные не перестали удивлять. Получив путёвку в третий квалификационный раунд Лиги Европы, они обыграли вице-чемпиона Сербии — «Партизан» (4:3, по сумме двух матчей). В раунде плей-офф подопечные Хосе Ольтры одержали победы над «Днепром-1» (2:1 и 3:0).



Интересно то, что у «воинов» нет топового тренера или мощного состава. Тем не менее за счёт собственной неуступчивости они добились впечатляющих результатов и чуть-было не отобрали очки у «Ренна» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Французы сумели забить победный мяч лишь в компенсированное ко второму тайму время.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит Х2 за коэффициент 2.20. Киевляне уступили «Днепру-1» в чемпионате Украины, а киприоты разделались с ним дважды в раунде плей-офф Лиги Европы. Помимо того, украинский клуб ослаблен потерей ведущего игрока — Шапаренко. У оппонента таких проблем нет.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Динамо» К — АЕК Ларнака 15 сентября 2022 года

Безусловно, у Мирчи Луческу невероятно богатый опыт работы наставником, а также масса достижений и титулов. Однако его нынешний клуб переживает не лучшие времена. Последние результаты плохие, лидер выбыл до конца года, а у основного голкипера повреждено колено. Неуступчивый АЕК из Ларнаки выглядит предпочтительнее. Он обыграл «Партизан» и «Днепр-1», а также чуть не отнял очки у «Ренна». Думается, киприоты как минимум не проиграют в грядущем матче.



Ставка: АЕК Ларнака не проиграет за коэффициент 2.20.

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