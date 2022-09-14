«Барыс» — «Авангард». Скабелка и Рябыкин пойдут до последнего

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Авангард». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех казахстанцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» 15 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Барыс» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 11.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Авангард» Омск (15.09.2022)

На 15 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу казахстанского «Барыса» и омского «Авангарда». Он пройдёт на льду «Барыс Арены» в Нур-Султане, первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.

«Барыс» начал сезон весьма невыразительно. За пять встреч лишь одна победа, а накануне был одержан верх над «Трактором» (3:1). До этого же времени шли только поражения. Начало у Андрея Скабелки явно не задалось, хотя клуб отменно усилился легионерами в межсезонье. Увы, это даже не помогло обыграть «Сочи» (3:6) и открытие этого сезона — «Витязь» (0:5).

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«Авангард» провёл тоже пять туров со старта сезона, но ни в одном матче успеха добиться не удалось. Сперва было поражение от «Витязя» (2:3), затем — от минского «Динамо» (6:3) и СКА (1:4). Проиграли омичи и во встрече с «Автомобилистом» (2:4), а накануне потерпели поражение от «Сибири» (2:3 Б). В последней игре больше всего было шансов на успех. Увы, Дмитрию Рябыкину всё ещё не везёт.



Даже приезд Хартли в Омск не дал нужного эмоционального эффекта, хотя улучшения в нужном направлении и имеются. Однако предпоследнее место в Восточной конференции остаётся за омичами, а у казахстанцев дела не лучше — девятая строчка. Соперники друг друга стоят. Проблем хватает у обеих команд, сложно всем.

Без побед моральное состояние клубов не в лучшем состоянии, плюс омичи пока играют только на выезде, а это также отнимает силы. Впрочем, в Казахстане соперник почти со схожей статистикой начал регулярку. Хотя уверенности в успехе «Авангарда» маловато, однако и «Барыс» провёл дома лишь одну встречу в сезоне, но сделал это успешно.

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Андрей Скабелка вряд ли захочет терять очки на своём льду, плюс по предсезонке дома команда проиграла в основное время только «Металлургу» (2:5) и лишь в овертайме «Авто» (3:4 ОТ). Выиграла она два матча кряду, что вполне неплохо. Однако омичи в последней встрече показали отменное рвение к победе, перебросали оппонента (33-15). Осталось подкачать только результативность.

Андрею Скабелке такой оппонент будет весьма неудобен. Плюс статистика очных матчей сейчас за «ястребами». Так, за 65 встреч у «Авангарда» 42 победы, а у «Барыса» — 23. Преимущество весомое, но за последние пять игр в Казахстане хозяева одержали верх три раза. Так что явного фаворита выделить в Нур-Султане сложно. Плюс соперники сейчас нацелены набрать очки. Будет интересно!



Однако обе команды в атаке сейчас показывают не самую лучшую результативность на фоне «Торпедо». За пять встреч у казахстанцев 10 голов, у омичей аналогично. При этом за последние 10 очных матчей соперники забрасывали более четырёх шайб в семи случаях. Поэтому вполне могут и улучшить эти показатели. Тем более что у хозяев хватает легионеров в составе, а Рябыкин потихоньку выбирается из чёрной полосы.



Так что пока проверим ставку на тотал больше 5 шайб за 1.70. Хоть и Андрей Скабелка дома играет неплохо, но Рябыкин будет стараться насолить, мотивации у команды полно, она хочет выиграть. Как в целом и «Барыс», так что вряд ли будет закрытый хоккей, скорее всего, игра пройдёт на встречных курсах.

Плюс вчера перешёл в стан «Барыса» голкипер Юлиус Гудачек, это должно помочь команде в будущем в обороне, но пока придётся справляться с «Авангардом» своими силами. Тем более что пока вратарская линия у обоих клубов хромает. Омичи пропустили 20 шайб, а казахстанцы — 19.

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Рябыкин был близок к успеху, но пока ещё есть над чем работать. Андрей Скабелка одержал первую победу, но расслабляться рано. Соперники сейчас имеют не лучшую результативность, при этом в очных встречах зачастую устраивают голевые матчи. По силе соперники сейчас практически равны, даже с учётом легионеров в «Барысе». Потому остановимся на менее рискованной ставке на тотал больше. Сейчас нет явных факторов на победу одной из команд.



Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.70.

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