Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 13.0: Головин и Роналду порадуют голами

15 сентября пройдёт 2-й тур группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.00 из самых интересных игр дня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Монако» — «Ференцварош» 15 сентября

«Ференцварош» неудержим в чемпионате Венгрии – шесть побед с общим счётом 18:1. Но одно дело забивать три гола «Кишварде» или шесть «Уйпешту», и совсем другое — проверить себя на фоне чемпиона Турции. Станислав Черчесов не только прошёл испытание «Трабзонспором», победив 3:2, но и может быть горд за свою команду, которая проявила недюжинный характер.

«Монако» испытывал огромные проблемы и давление на старте сезона. И неудивительно. Всего одна победа в первых семи матчах при трёх поражениях – это не то, чего все ждут от клуба с таким именем. Но, похоже, команда выруливает на победную тропу. Победой со счётом 1:0 закончились два тяжелейших выезда – в Ниццу на дерби Лазурного берега и в Белград на кипящий стадион «Црвены Звезды». При этом победный пенальти в Белграде заработал российский полузащитник Александр Головин.

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Он готовится к встрече с бывшим тренером сборной России с хорошим настроением после того, как его команда одержала и третью победу подряд – над крепким «Лионом». Несмотря на то что «Лион» имел значительное преимущество по владению мячом, количеству ударов по воротам и ударам в створ, а также по поданным угловым, «Монако» свои шансы реализовывал гораздо лучше. Результат – 2:1.

«Монако» превосходит «Ференцварош» в классе, а победа в Белграде зарядила команду опытом игры с цепкой чемпионской командой из Восточной Европы. Фактор своего стадиона сыграет решающую роль. Поставить на победу «Монако» можно с коэффициентом 1.44. Но голы следует ждать в обе стороны. «Ференцварош» в этом плане тоже очень хорош. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Прогноз на матч Лиги Европы «Шериф» – «МЮ» 15 сентября

«МЮ» проиграл матч 1-го тура «Реалу Сосьедад» — 0:1, и это плохая новость для тех молдавских болельщиков, кто будет смотреть матч с надеждой на спортивный результат. «Красные» не допустят потери концентрации на выезде в Кишинёв. Они прекрасно понимают, что «Шериф» способен на сюрпризы, пусть это уже совсем другая команда, чем та, что побеждала «Реал» год назад. Даже несмотря на невысокий для «МЮ» статус Лиги Европы, победа в этом турнире остаётся важной целью для клуба в этом сезоне.

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Кроме того, Эрик тен Хаг имеет возможность не экспериментировать с составом, а выпустить всех сильнейших, не оглядываясь на календарь. По причинам, связанным со смертью королевы Великобритании, «МЮ» не играл в АПЛ на минувших выходных и не будет играть на будущих. Победа гостей с форой (-1.5) оценивается с коэффициентом 1.64.

Прогноз на матч Лиги Европы «Ренн» — «Фенербахче» 15 сентября

Букмекеры отдают явное преимущество французам, но не стоит забывать, что «Ренн» сейчас далеко не так хорош, как в прошлом сезоне, когда всерьёз претендовал на серебряные медали в Лиге 1. В восьми матчах нового сезона у «Ренна» четыре победы, вроде неплохо, но есть нюансы. Три победы были добыты над аутсайдерами французской лиги, а успех в матче со скромным АЕКом дался «Ренну» с большим трудом.

У «Фенербахче» был пока всего один явный провал. Вылет от «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. Один маленький реванш турки уже взяли, обыграв киевлян в 1-м туре группового этапа. Турки сейчас набрали мощный ход, выиграв шесть из семи последних матчей. Да, большинство соперников были не ровня «Ренну», но «Фенер» успешно поиграл мускулами и показал мощь своей атаки.

Гости подходят к матчу более отдохнувшими, они стали заметно сильнее и стабильнее в сравнении с прошлым сезоном. «Ренн» обладает не менее мощным, но куда лучше сыгранным составом, главный минус французов – частые ошибки в обороне. Туркам по силам воспользоваться недочётами соперника, но в остальном матч выглядит равным, и тут интересно смотрится ставка на ничью.

Экспресс на матчи Лиги Европы 15 сентября 2022 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Монако» — «Ференцварош» за 1.92.

Ставка 2: победа «МЮ» над «Шерифом» с форой (-1.5) за 1.64.

Ставка 3: ничья в матче «Ренн» — «Фенербахче» за 4.10.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.64 Х 4.10 = 12.91.

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