«Ноттингем» — «Фулхэм». Александр Митрович — ключ к победе лондонцев

16 сентября состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем» — «Фулхэм». Начало — в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не видят явного фаворита в матче: поставить на победу «Ноттингема» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.93. Успех «Фулхэма» оценивается в 2.53. На ничью дают коэффициент 3.58.

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Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Фулхэм» 16 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Ноттингем Форест» — «Фулхэм»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Фулхэм» (16.09.2022)

«Ноттингем», наверное, поставил рекорд по количеству новичков, но пока на игру команды положительным образом повлияли не все. Кого-то сдали в аренду, кто-то сидит в запасе, кто-то в лазарете и так далее. Классно проявляют себя Дин Хендерсон и Неко Уильямс, неплох Гиббс-Уайт, хорошо начал Ньякат, но быстро сломался.

Если говорить о плохом, то и тут есть, кого выделить, например, Орель Мангаля, который и начал слабо, и поломался быстро. Эммануэль Деннис и Джесси Лингард – пока не оправдывают надежд. Тайво Авонийи на два месяца стал самым дорогим новичком в истории команды, пока его не подвинул на второе место Морган Гиббс-Уайт. Даже единственную победу в АПЛ «лесники» одержали благодаря голу нигерийца, но дальше он сел в запас.

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Претензий много не только к новичкам, но и ко всей команде, включая тренера. Вряд ли такая большая перестройка была сделана без согласия Стива Купера. Он наверняка знал, на что идёт и имел какие-то планы, как решить все проблемы в кратчайшие сроки. Пока не получается и «Ноттингем» засел в зоне вылета. Более того, в последнем туре «лесники» умудрились проиграть в домашнем матче «Борнмуту», ведя по ходу игры в два гола – это настоящий провал.

«Фулхэм» – полная противоположность «лесникам». Да, лондонцы изначально были лучше готовы к элите, чем соперник, но такого хорошего старта от «дачников» мало кто ожидал. У всех в памяти были команды Йокановича и Паркера, которые провели в АПЛ по сезону и бесславно вылетели обратно. Марку Силва пытается пойти другим путём и у него пока получается хорошо.

Безусловно, «дачники» своим нынешним положением обязаны великолепной форме Александра Митровича, забившего шесть голов в шести матчах. Даже если вынести серба за скобки, «Фулхэм» всё равно остаётся неплох. Особенно, если учесть, что пока вне игры второй звёздный футболист «дачников» Харри Уилсон, пропускающий из-за травмы старт сезона.

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Чёткий рисунок игры, свой стиль, хорошо сбалансированный состав и новички, каждый из которых должен прийтись ко двору. Такой «Фулхэм» может и не опуститься до борьбы за выживание. Жоау Пальинья настоящая находка для «дачников» после того, как из клуба ушли Сери и Замбо Ангисса. Бернд Лено опытнейший голкипер, способный принести своему клубу несколько лишних очков за сезон.

Дэниел Джеймс должен закрыть левый фланг, где ранее основным был Кебано, который в силу возраста уже не потянет уровень АПЛ. Дыры в защите тоже удалось залатать и даже нашёлся отличный сменщик для Митровича, если с тем вдруг что-то случится. Трансферную кампанию «дачников» вполне можно назвать успешной.

«Фулхэм» пока проиграл в двух матчах и только лондонцам: «Арсеналу» и «Тоттенхэму». Оба раза «дачники» уступили минимально (1:2) и оказали достойное сопротивление сопернику. Ещё у «Фулхэма» две ничьи с «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем», а также победы над «Брайтоном» и «Брентфордом». Если сравнивать с этими соперниками, то испытание с «Ноттингемом» будет проще всех предыдущих.

В прошлом сезоне команды провели два противоположных очных матча. В первом круге «Фулхэм» просто уничтожил «Ноттингем», который только выходил из кризиса после назначения Стива Купера. «Лесники» получили дома четыре безответных мяча в свои ворота. Ответный матч «Ноттингем» выиграл, но на тот момент лондонцы уже практически обеспечили себе выход в АПЛ и расслабились.

Прогноз и ставка на матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» – «Фулхэм» 16 сентября 2022 года

В матче двух новичков преимущество на стороне гостей. «Фулхэм» изначально выглядел сильнее «Ноттингема» и «Борнмута», и имел больше шансов на успех в элите. Начало сезона только подтвердило эти догадки. Результаты «дачников», особенно с учётом уровня соперников на старте, можно назвать приятным сюрпризом. Футбол, который Марку Силва прививал своей команде ещё в Чемпионшипе, оказался рабочей схемой и в АПЛ. Про хозяев такого увы не скажешь, ведь команда зависла на этапе перестройки, она не отличается стабильностью и за очки цепляется с трудом, в основном благодаря ошибкам соперника. Тут не будет лёгкой прогулки для «Фулхэма», но шансы на успех у лондонцев значительные.

Ставка: победа «Фулхэма» за 2.53.

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