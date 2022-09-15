«Динамо» — СКА. Первое поражение Ротенберга в сезоне

16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — СКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.32. Успех москвичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — СКА 16 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Москва — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — СКА Санкт-Петербург (16.09.2022)

16 сентября состоится семь матчей регулярного чемпионата КХЛ. Особое внимание мы бы уделили встрече лидеров Западной конференции — московского «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга. Встреча пройдёт на льду «ВТБ-Арены» в Москве, первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Избавившись в это межсезонье от Вячеслава Войнова, Вадима Шипачёва и 10 других высокооплачиваемых хоккеистов, «Динамо» сделало очень верный шаг. Клуб не только разгрузил зарплатную ведомость, но предоставил отличную возможность молодым и перспективным игрокам доказать свою состоятельность.

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Предсезонку москвичи провели не лучшим образом. В 12 товарищеских встречах они одержали только пять побед. Зато большое количество матчей помогло Алексею Кудашову выявить сильные стороны новобранцев, наилучшим образом укомплектовать звенья, а также разработать стратегию игры.



За счёт этого бело-голубые потрясающе стартовали в текущей регулярке. Сначала они одолели звёздный «Ак Барс» Олега Знарка (2:0), затем крупно обыграли нижнекамский «Нефтехимик» (6:1), дважды разделались с «Сочи» (4:2 и 2:0) и накостыляли окрепшему «Витязю» (2:0). Единственное, что омрачило москвичам старт сезона — разгромное поражение как раз от СКА (1:4) в Санкт-Петербурге.

После матча с петербуржцами нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов поделился мнением, что его команда не настроилась должным образом, не нашла свою игру и получила по соплям. А теперь главный вопрос — сумеет ли Кудашов взять реванш у Романа Ротенберга в Москве или снова будет искать носовой платок?

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Ни для кого не секрет, что СКА в межсезонье очень мощно и точечно усилился. Петербургский клуб выменял у «Спартака» талантливого Александра Никишина, приобрёл у «Торпедо» и «Нефтехимика» результативных нападающих — Дамира Жафярова и Марата Хайруллина, а также подписал опытного защитника Михаила Пашнина («Металлург» Мг).

Сборы подопечные Романа Ротенберга провели великолепно. В 10 товарищеских матчах они потерпели только два поражения — оба от «Авангарда» (2:3 и 1:3). В остальных встречах одержали победы в основное время, порадовав результативностью. В текущей регулярке они стартовали ещё более впечатляюще.



Сначала петербуржцы одержали четыре победы кряду на домашнем стадионе — над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ), «Барысом» (3:1), «Авангардом» (4:1) и как раз «Динамо». А затем без особого труда разгромили «Северсталь» Андрея Разина (4:1) в Череповце и обыграли «Локомотив» (3:2) в Ярославле.



Однако нельзя не отметить, что победа над железнодорожниками далась подопечным Ротенберга с большим трудом и не без удачи. Уже на четвёртой минуте встречи ярославцы сумели забить, но их гол был отменён из-за поднятой выше ворот клюшки. А на 49-й минуте, при счёте 2:1 в пользу «Локо», последовало удаление, которое предрешило исход матча.

Нападающий ярославского клуба Егор Коршков ударил клюшкой защитника СКА Андрея Педана. Судьи выписали Коршкову «5+20». Петербуржцы воспользовались большинством и сравняли счёт на 52-й минуте. После этого, за минуту до финальной сирены, установили на табло итоговый результат — 3:2. Победную шайбу забросил Михаил Воробьёв.



Грядущий матч станет третьим для СКА на выезде подряд. Подходят к нему петербуржцы с усталостью и кадровыми потерями. Из-за травм выбыли из строя основной голкипер Александр Самонов и нападающий Данила Моисеев. Предлагаем рискнуть и проверить победу «Динамо» в матче за коэффициент 2.10.

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Оба клуба набрали потрясающий ход. Однако, домашние стены дают московскому «Динамо» преимущество. Поддержка болельщиков и желание отомстить за недавнее поражение в Санкт-Петербурге наверняка добавят энергии и мотивации подопечным Алексея Кудашова. Для СКА встреча станет третьей кряду на выезде. От ярославского «Локомотива» петербуржцы не без везения сумели спастись, но на победу над москвичами им уже вряд ли хватит сил.



Ставка: победа «Динамо» в матче за коэффициент 2.10.

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