«Динамо» Минск — «Ак Барс». Олег Знарок не наступит на те же грабли

16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.61, а успех минчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Ак Барс» 16 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» Минск — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.70. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 11.50.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Ак Барс» Казань (16.09.2022)

На 16 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу семь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта и казанского «Ак Барса» Олега Знарка. Матч пройдёт на льду «Минск Арены» в Минске, первое вбрасывание состоится в 19:10 мск.

«Динамо» уже успело провести шесть официальных встреч со старта сезона, правда, не все оказались успешными. Два тура проиграно, и клуб занимает седьмое место на Западе с восемью очками. Стоит отметить, что сразу четыре команды имеют по восемь баллов. Первое поражение клуб потерпел от «Салавата» (2:4), а накануне — от «Северстали» (2:5). До этого коллектив ездил в Казань, где одержал верх над «Ак Барсом» (3:2 ОТ).

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«Ак Барс» в сезоне-2022/2023 провёл пять встреч, и две из них также закончились неудачами. Первая игра прошла на старте регулярки с московским «Динамо» (0:2), а вторая с минчанами. Олег Знарок уже обязан прервать этот замкнутый круг. Пока удача на стороне оппонентов. При этом казанцы накануне обыграли нижегородское «Торпедо» (2:1) под руководством Ларионова, а это многого стоит.



Однако казанцам предстоит дорога до Минска, это отнимает силы, а матчи проводятся через день. Соперник тоже сыграет дома после трёх выездных баталий. Осадок у минчан за поражение в игре с коллективом Андрея Разина точно есть. Ведь на бумаге по количеству легионеров соперничать с ними может лишь «Барыс».

У Олега Знарка в обойме есть Александр Радулов с Вячеславом Войновым, а также Вадим Шипачёв, который в последней встрече с нижегородцами принёс победу в третьем периоде. Шансов у казанцев увеличить преимущество было много ещё в середине матча. Соперник удалялся четыре раза, но реализовать большинство у команды не вышло. Над этим придётся поработать.

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Очные встречи соперников в Минске получаются интересными. За последние пять игр у «Ак Барса» две победы в основное время и одна в серии буллитов. Хозяева же довольствовались двумя, но в целом можно сказать, что фаворита выделить трудно. Тем более после хороших усилений в стане обоих клубов.

В тоже время за 36 очных встреч статистика всё же за казанцами. Они выиграли 25 баталий, а у минчан всего 11 побед. Правда, «Динамо» дома сыграло вместе с предсезонкой восемь игр и победило в пяти из них. В соперниках были «Барыс» (4:3 ОТ) и ЦСКА (6:1). Сравнивать предсезонку и чемпионат трудно, но вряд ли хозяева сдадутся без боя.



И всё же мы бы сделали ставку на гостей. Олег Знарок – тренер с огромным опытом, а в составе проблемы были лишь с удалениями, но и здесь решилась проблема кардинально. У хозяев тоже всё неплохо по составу и дома нет особых проблем, но с такими легионерами от команды на старте сезона ждали большего.



Да и мотивация у Олега Знарка вернуть долг за поражение на своём льду точно имеется. Хотя подстраховаться стоит. Ставка на то, что «Ак Барс» не проиграет через тотал больше 4.5 шайбы за 1.79, смотрится оптимально. Хозяева — тоже непростой оппонент, сбрасывать их со счетов нельзя. Так что, скорее всего, матч пройдёт на встречных курсах.

«Динамо» Мн — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 16 сентября 2022 года

Минчане с легионерами, а казанцы со звёздами начали сезон со схожей статистикой. Однако в Казани «Динамо» насолило Знарку, теперь черёд «Ак Барса». Плюс статистика очных встреч и игры в Минске совершенно не против этого. Хозяева же точно упрутся, дадут бой, поэтому пока проверим менее рискованную ставку на гостей, у Олега Знарка свои счёты, да и забрасывать шайбы есть кому.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.79.

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