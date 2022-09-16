«Байер» — «Вердер». Сердар Азмун ни при чём

У бывшего футболиста «Зенита» много игрового времени, но не он является причиной успехов клуба.

17 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Вердер». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Леверкузена в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех бременцев оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Все прогнозы на сегодня — здесь.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Вердер» 17 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Байер» — «Вердер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Вердер» (17.09.2022)

Позади матчи первого раунда Кубка Германии, а также шесть туров немецкой Бундеслиги. На 17 сентября запланировано пять встреч 7-го тура. В одной из них на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене сойдутся «Байер» и «Вердер». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

За весь прошлый сезон «Байер» потерпел только 12 поражений (во всех официальных соревнованиях). Стабильностью он мог похвастаться уже на старте. За первые шесть туров минувшего розыгрыша немецкой Бундеслиги «фармацевты» уступили лишь однажды – дортмундской «Боруссии» (3:4). Также они сыграли вничью с «Унионом» (1:1). Всё остальное – победы.

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Текущий сезон подопечные Херардо Сеоане начали далеко не так успешно. Сначала они выбыли из Кубка Германии, уступив команде из третьей лиги – «Эльверсбергу» (3:4). А затем потерпели поражения в трёх стартовых турах немецкой Бундеслиги. Проиграли дортмундской «Боруссии» (0:1), «Аугсбургу» (1:2) и «Хоффенхайму» (0:3).



В последующих трёх турах «львы» выступили немного получше. Они обыграли «Майнц» (3:0), уступили «Фрайбургу» (2:3) и поделили очки с «Гертой» Сандро Шварца (2:2). Таким образом, закрепились на предпоследнем месте в турнирной таблице. Слабовато для клуба с потрясающей более чем столетней историей.

Хотя не сказать, что «Байер» в текущем сезоне стал слабее или играет не в свой футбол. Напротив, почти во всех встречах «фармацевты» превзошли оппонентов по владению мячом и ударам. Подвела реализация. Особенно выделяется в данном плане экс-нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который некогда составлял отличный тандем с Артёмом Дзюбой.

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Иранец, записавший на свой счёт немало голов в РПЛ, Лиге Европы и Лиге чемпионов, в этом сезоне стал стабильнее получать игровое время. Более того, он принял участие во всех официальных матчах. Тем не менее за этот период форвард отметился лишь двумя результативными действиями – голевыми передачами во встрече со скромным «Эльверсбергом» в Кубке Германии.

Долго Азмун будет стабильно появляться на поле с такой результативностью? Тревожные звонки уже есть. Во встречах 1-го и 2-го туров группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» и мадридским «Атлетико» Херардо Сеоане предпочёл выпустить нападающего на замену на 86-й и 89-й минутах – под самый занавес игр.



К слову, с «Брюгге» немцы потерпели очень обидное поражение с минимальным счётом (0:1). Встреча запомнилась курьёзным моментом. Дело в том, что «фармацевты» сравняли счёт в середине второго тайма, но гол был отменён из-за микроскопического офсайда, который определила новая технология. Над «Атлетико» Диего Симеоне «львы» одержали победу (2:0).



«Вердер» давненько не принимал участия в еврокубковых турнирах, а прошлый сезон он и вовсе провёл во Второй Бундеслиге. По его итогам занял второе место и вернулся в элиту. Стартовали в текущем розыгрыше чемпионата Германии зелёно-белые на удивление неплохо. Сначала они сыграли вничью с «Вольфсбургом» (2:2) и «Штутгартом» (тоже 2:2), а затем обыграли дортмундскую «Боруссию» (3:2).

Хотя в последнем случае не совсем понятно, как дортмундцы умудрились проиграть. До 89-й минуты они вели в счёте – 2:0. Как бы там ни было, в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги клуб из Бремена потерпел поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (3:4). Во встрече 5-го тура обыграл пребывающий в ужасном кризисе «Бохум» (2:0). А в матче 6-го тура уступил имевшему три поражения кряду «Аугсбургу» (0:1).

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Сдаётся, всё возвращается на круги своя. Бременцы постепенно сбавляют обороты и спускаются вниз, а команда из Леверкузена понемногу прибавляет и готовится вернуться в верхнюю половину турнирной таблицы. У «львов», разумеется, в разы сильнее состав. Учитывая и то, что с реализацией понемногу налаживаются дела, рекомендуем поставить на их победу. Коэффициент терпимый – 1.65.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Вердер» 17 сентября 2022 года

После неудачного начала сезона «Байер» постепенно возвращается. Победы над «Майнцем» и «Атлетико» Диего Симеоне, а также ничья с окрепшей при Сандро Шварце «Гертой» являются тому подтверждением. «Вердер» только-только вернулся в Бундеслигу. Он выдал отличный старт, но затем потерпел поражения от «Айнтрахта» и «Аугсбурга». Думается, «фармацевты» одержат победу в предстоящем матче, который состоится на домашнем стадионе.

Ставка: победа «Байера» за коэффициент 1.65.

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