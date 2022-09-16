«Торпедо» — ЦСКА. Владимир Федотов на шаг ближе к «Зениту»

Потенциально армейцы могут догнать «Зенит», но только если продолжат побеждать. Все шансы для этого есть.

17 сентября состоится матч 10-го тура РПЛ «Торпедо» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Победа «Торпедо» оценена в 8.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 10-го тура РПЛ «Торпедо» — ЦСКА 17 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Торпедо» — ЦСКА (17.09.2022)

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — ЦСКА состоится 17 сентября в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 14:00 мск. Московское дерби в Кубке России завершилось уверенной победой армейцев со счётом 2:0. Смогут ли автозаводцы взять реванш? Разбираемся вместе.

«Торпедо» по итогам прошлого сезона заняло первое место в ФНЛ и вернулось в РПЛ спустя семь лет. Сохранить костяк команды не удалось. Полдюжины игроков покинули команду – Владислав Адаев, Амур Калмыков, Иван Темников, Алексей Шумских, Алексей Померко. В обратном направлении последовали Марио Чурич, Боян Роганович, Стефан Шапич, Игорь Савич, Дамьен Ле Таллек, Марк Коста, Хожимат Эркинов, Богдан Рейхмен, а также Егор Бабурин, Игорь Смольников, Давид Караев. Лишь последним троим удалось закрепиться в стартовом составе.

Федотов: никакой недооценки «Торпедо» со стороны ЦСКА точно не будет.

Старт сезона в РПЛ автозаводцы провалили, набрав всего одно очко за пять туров. Руководство клуба решилось сделать перестановку на тренерском мостике. Александр Бородюк был отправлен в отставку, а команда была вверена в руки Николая Савичева, ранее уже работавшего во главе «Торпедо». Существенных сдвигов не произошло. В последних четырёх турах чёрно-белые проиграли с суммарным счётом 1:9.

В игре впереди у «Торпедо» не получается практически ничего. Игроки выполняют по 9,3 удара, из которых 3,3 — в створ ворот — худшая статистика в РПЛ. За девять туров они даже по показателю ожидаемых голов (xG) до сих пор не наиграли на один мяч за игру, забив четыре раза, что на 1,76 меньше от ожидаемого. При этом стоит отметить, что формально футболисты забили лишь два гола – один с игры и один с пенальти, а ещё было два автогола.

Впрочем, проблемы в обороне тоже достаточно серьёзные. Чёрно-белые лучшие в РПЛ по показателям заблокированных ударов (22) и выполненных перехватов (14,4). Из 74 ударов в створ ворот вратари отразили лишь 71,62%. Они пропускали абсолютно в каждом туре и всего трижды не больше одного мяча. С такой обороной не реально выстоять против претендента на чемпионство.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.

ЦСКА в прошлом сезоне упустил возможность взять медали, провалив концовку турнира. Экс-тренер «Сочи» Владимир Федотов с первых игр решил продемонстрировать потенциал армейцев. За девять туров РПЛ красно-синие потерпели только одно поражение – от «Зенита» (1:2), дважды сыграв вничью и победив в шести встречах, в том числе в матче с «Краснодаром» (4:1). ЦСКА закрепился на второй строчке в турнирной таблице, отставая от петербуржцев лишь на три очка.

Владимир Федотов использует расстановку 3-4-3. Армейцы владеют мячом в среднем 47,7% игрового времени (десятый показатель в чемпионате). Футболисты высоко прессингует и проводят 44% встречи в центре поля, а ещё 30% — у штрафной соперников. Красно-синие наносят по 15,6 удара (из них 5,3 — в створ) и за девять туров забили уже 21 гол. Только «Зенит» более результативно играет в атаке. Солидно!

Мотивация армейцев понятна. Победить и уповать на осечку «Зенита» в матче с московским «Динамо». Это отличная возможность повысить градус накала в чемпионской гонке. Красно-синие прибавили в атакующем аспекте. За девять туров команда забила 21 гол, из которых по пять на счёту Фёдора Чалова, Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины. Подопечные Федотова лишь в одном матче не сумели забить, закончив матч с «Ростовом» вничью (0:0). При таких раскладах, на наш взгляд, напрашивается ставка на победу ЦСКА с форой (-1) за коэффициент 1.62.

Прогноз и ставка на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — ЦСКА 17 сентября 2022 года

В схватке претендента на чемпионство и новичка, который на старте турнира не впечатляет результатами, выделить фаворита не составит труда. «Торпедо» отличается беззубой атакой. Также подопечные Николая Савичева испытывают серьёзные проблемы с надёжностью тылов. ЦСКА после ротации на тренерском мостике уверенно стартовал. Команда Владимира Федотова по производительности игры в атаке и эффективности игры в обороне уступает лишь «Зениту». Вряд ли «Торпедо» сможет удивить гостей. Отсюда ставка на победу ЦСКА с форой (-1) за коэффициент 1.62.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.62.

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