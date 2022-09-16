«Тоттенхэм» — «Лестер Сити». Гарри Кейн приблизит отставку Роджерса

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«Тоттенхэм» — «Лестер», 17 сентября 2022 года, прогноз на матч АПЛ, прямая трансляция, где смотреть онлайн бесплатно

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Данил Моисеев
«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ
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17 сентября состоится матч 8-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Лестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех лестерцев оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата АПЛ «Тоттенхэм» — «Лестер» 17 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лестер» (17.09.2022)

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
17 сентября 2022, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Лестер Сити
Лестер

Миновало уже семь туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. На 17 сентября запланирован матч, который закроет программу второго дня 8-го тура соревнований. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» померяются силами «Тоттенхэм» и «Лестер». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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«Тоттенхэм» после семи туров идёт на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 14 очков. Практически принципиальная игра. «Шпоры» идут без поражений, лишь два матча были ничейными, и такой старт явно впечатляет. Антонио Конте сделал уклон в предсезонке на физическую готовность команды. Ведь в минувшем сезоне клуб пробился в Лигу чемпионов.

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Он уже сыграл два матча в ЛЧ. Сперва обыграл «Марсель» (2:0). Однако в Лиссабоне «Спортинг» не дал разгуляться (0:2). В группе D «Тоттенхэм» расположился на второй строчке с тремя очками, а впереди ещё матч с «Айнтрахтом». Плюс чемпионат АПЛ – график плотный, сил придётся тратить достаточно много.

«Лестер» начал сезон откровенно плохо. После семи туров команда занимает последнее место в таблице с одним баллом. Побед нет, лишь одна ничья на старте сезона с «Брентфордом» (2:2). При этом статистика забитых и пропущенных у команды ужасная (8–16). Нападение пока не может перекрыть проблемы защиты. Такое положение дел нужно исправлять.

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Последняя встреча с «Брайтоном» (2:5) лишь это доказывает, а ведь соперник в минувшем сезоне был наравне с «Лестером», а сейчас входит в топ-4 АПЛ. «Лисам» не позавидуешь! Такими темпами можно вернуться в Чемпионшип уже в следующем сезоне. И это ещё команда не играет в еврокубках.

Очных встреч между соперниками насчитывается 19. «Тоттенхэм» имеет 11 побед, у «Лестера» лишь пять, а трижды была ничья. Преимущество «шпор» заметное, плюс Гарри Кейн вряд ли захочет останавливаться – у него пять голов за шесть игр. Джейми Варди из «Лестера» пока имеет лишь два гола на своём счету. Хотя и сравнивать соперников сейчас трудно.

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У «шпор» нет явных проблем, плюс за последние семь туров забили 12 мячей. Не много, но пропустили всего пять. А это уже весомый аргумент на фоне оппонента. И за последние 10 очных встреч соперники лишь дважды забивали менее двух голов. Так что вполне можно ожидать голевой матч. Тем более что гости последний раз играли 4 сентября, а «Тоттенхэм» успеет перевести дух после Лиги чемпионов.

Плюс хозяева дома за последние пять матчей добыли четыре победы, так что с проблемами «Лестера» сейчас явным фаворитом является «Тоттенхэм». Варди вряд ли сможет вытащить в одиночку этот матч. У соперника хорошая защита и в нападении порядок. Так что проверим ставку на победу «Тоттенхэма» + тотал больше 2.5 мяча за 2.16.

На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» хозяева лишь раз забивали менее трёх мячей за последние пять игр с «лисами». Поэтому такая ставка смотрится оптимальной. Плюс игровой тонус явно лучше у хозяев. Моральное и физическое состояние команды тоже.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Лестер Сити» 17 сентября 2022 года

Антонио Конте разделён на два чемпионата, но даже так справляется с задачей на отлично. «Лестер» стартовал ужасно, нападение не может перекрыть проблемы защиты полностью. И при этом клуб не участвует в матчах еврокубков. Брендану Роджерсу не позавидуешь. Плюс на стадионе «шпор» статистика за хозяевами и неплохая результативность. Поэтому сейчас проверим комбинированную ставку на хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5 мяча за 2.16.

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