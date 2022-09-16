«Торино» — «Сассуоло». Никола Влашич справится без Миранчука

17 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Сассуоло». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех клуба из Сассуоло оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Ещё больше прогнозов — уже здесь.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Сассуоло» 17 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Сассуоло» (17.09.2022)

В чемпионате Италии добрались до 9-го тура, программа по традиции завершится в воскресенье. На 17 сентября запланировано три встречи. В самой поздней из них «Торино» примет «Сассуоло» на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Главный арбитр – Никколо Барони.

Несмотря на уход ведущих игроков – Андреа Белотти и Глейсона Бремера – стартовал «Торино» в текущем розыгрыше Серии А очень здорово. За шесть матчей клуб потерпел только два поражения – от «Аталанты» (1:3) и «Интера» (0:1). Вничью сыграл с «Лацио» (0:0). Победы одержал над «Монцей» (2:1), «Кремонезе» (тоже 2:1) и «Лечче» (1:0).

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Особый вклад в успех внесли новички – Перр Схюрс, ранее выступавший за «Аякс», а также взятые в аренду на сезон полузащитники – Никола Влашич («Вест Хэм») и Алексей Миранчук («Аталанта»). Россиянин, правда, как мы знаем, выбыл из строя сразу же после дебютного матча, в котором забил гол. Пока что он тренируется по индивидуальной программе.



Да и молодой Схюрс пока ещё вливается в ритм чемпионата Италии. Зато выстрелил Влашич. Экс-полузащитник московского ЦСКА ужасно провёл минувший сезон в составе «Вест Хэма». За 19 матчей в чемпионате Англии он записал на свой счёт только один гол. В текущем же розыгрыше Серии А хорват забил ровно половину мячей гранатовых (три из шести).

Также стоит отметить, что Влашич потрясающе провёл матч с миланским «Интером». Он создал немало опасных моментов, а также нанёс три плотных удара в створ ворот. Если бы не потрясающая игра голкипера «нерадзурри» – Самира Хандановича – «быки» вполне могли бы зацепиться как минимум за ничью. Местами они смотрелись собраннее и лучше оппонента.

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И это при том, что противостояние пропустил главный тренер «Торино» – Иван Юрич. Наставник отсутствовал из-за обострившейся пневмонии. Замещал его ассистент – Маттео Пара. К счастью, Юрич уже полностью восстановился и даже провёл первую тренировку после возвращения в строй. В предстоящем матче руководить гранатовыми будет он.

А вот «Сассуоло» сумел сохранить в межсезонье всех основообразующих футболистов, в том числе Доменико Берарди. Выигравший со сборной Италии чемпионат Европы в 2020 году нападающий, несмотря на интерес действующего чемпиона Серии А – «Милана» – принял решение продлить контракт с клубом из одноимённого города до 2027 года. Похоже, напрасно.



Несмотря на старания 28-летнего форварда, стартовал «Сассуоло» в текущем сезоне крайне неудачно. Из Кубка Италии выбыл, уступив уже в матче первого круга мало кому известной «Модене» (2:3). После встречи Берарди вступил в словесную перепалку и чуть не подрался с фанатом, который выразил недовольство по поводу невыразительной игры команды и вылета от клуба из Серии В.



Позднее Берарди принёс извинения болельщику, но ситуация лучше не стала. За последние шесть туров чемпионата Италии чёрно-зелёные одержали только одну победу – над «Лечче» (1:0). Также они сыграли вничью со «Специей» (2:2), «Миланом» (0:0) и «Кремонезе» (тоже 0:0). Поражения потерпели от «Ювентуса» (0:3) и «Удинезе» (1:3).

Берарди принял участие только в четырёх из шести этих матчей и забил лишь один гол. Похоже, лидер «Сассуоло», а вместе с ним и вся команда, пребывает в упадке. Потому предлагаем поставить на победу гранатовых в предстоящем матче, который состоится на стадионе «Олимпико ди Торино». П1 принимается за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Сассуоло» 17 сентября 2022 года

Благодаря усилениям в межсезонье, и не только «Торино» прекрасно начал текущий розыгрыш чемпионата Италии. Думается, на домашнем стадионе он одержит верх над заметно сбавившим относительно минувшего сезона «Сассуоло». Поражение от команды из Серии В и лишь одна победа над аутсайдером за первые шесть туров Серии А говорят о многом. Предпосылок к улучшению ситуации у чёрно-зелёных нет, а потому предлагаем поставить на победу хозяев.



Ставка: победа «Торино» за коэффициент 1.85.

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