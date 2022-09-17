«Сочи» — «Факел». Никаких проблем с дерзким новичком

18 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Сочи» — «Факел». Начало — в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они называют фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех воронежцев оценивается в 7.10. Поставить на ничью можно за 5.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч 10-го тура РПЛ «Сочи» — «Факел» 18 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 10-го тура чемпионата России «Сочи» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Сочи» — «Факел» (18.09.2022)

Один из матчей, завершающих программу 10-го тура Российской Премьер-Лиги, пройдёт в Сочи, где местный одноимённый клуб примет гостей из Воронежа. «Сочи» пока замыкает первую семёрку турнирной таблицы, отставая от тройки сильнейших всего на три очка. «Факел» остаётся в зоне вылета, но продолжает бороться за выживание. Равным этот матч назвать нельзя, однако сенсации гости преподносить умеют.

«Сочи» в данный момент является теневым фаворитом в борьбе за призовые места, ведь позиция в таблице сейчас вовсе не отображает уровень команды. Конечно, рассчитывать на успех прошлого сезона, когда сочинцам удалось финишировать сразу позади чемпиона, не приходится, но всего одна победа позволит им при благоприятном сценарии уйти на перерыв в чемпионате со стопроцентным домашним результатом.

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Команду Александра Точилина пока всерьёз подводит игра в гостях. Все три поражения на старте сезона «Сочи» потерпел на чужом поле, но, что особенно важно, все они были с топовыми соперниками – ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар» добились уверенных побед. Тем не менее дома сочинцы пока ошибок не допускают, выиграв четыре игры из четырёх в РПЛ. Таким образом, именно на «Фиште» команда набрала 12 из 16 своих очков к данному отрезку сезона.

Впрочем, пусть по игре «Сочи» и производит яркое впечатление, но по счёту выиграть убедительно ему удалось всего раз. Хозяев поистине можно назвать одной из самых весёлых команд российского чемпионата – они не только регулярно забивают в среднем почти по два мяча за игру, но и пропускали абсолютно в каждом матче. Разница мячей – 16:15, но забитых могло бы быть больше, ведь в среднем у сочинцев возникает более трёх голевых моментов за игру.

Реализация ощутимо подводит, но у «Сочи» есть кому забивать – особенно выделяется связка ветерана Кристиана Нобоа и Георгия Мелкадзе. Вдвоём они поучаствовали в 13 голах команды в РПЛ, забивая в каждом матче. 37-летний эквадорец и вовсе неудержим – на его счету уже семь голов, а ведь столько же он забил за весь прошлый сезон. За игрой сочинцев всегда очень интересно наблюдать, но проблема в том, что за атакующей феерией скрываются слабости в обороне.

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Этими слабостями «Факелу» вполне по силам воспользоваться, ведь гости тоже очень неплохо умеют атаковать – среди восьми команд нижней части таблицы лишь «Ахмат» и «Локомотив» забили больше. Воронежский клуб не добивается серьёзных результатов в элитном дивизионе, однако в контратакующей игре радует с приятной периодичностью – в девяти матчах чемпионата они не смогли забить только в ворота «Урала» (0:0).

Воронежцы сейчас находятся на эмоциональном подъёме. Они только расстались с главным тренером, вытащившим клуб в элиту, но сразу добились первой победы в сезоне над «Локомотивом» (2:0). В том матче футболисты отнюдь не были сильнее фаворита, но проявили хладнокровие при реализации своих немногочисленных шансов – сперва помог стандарт, а затем железнодорожников красиво подловили на контратаке.

По большому счёту «Факел» сейчас забивает больше, чем должен, если основываться на уровне опасности создаваемых моментов. Но гораздо лучше нынешнее положение клуба в чемпионате отображают оборонительные показатели. У воронежского клуба сейчас третья худшая защита РПЛ, которая уже пропустила 19 голов, но в этом случае совсем нельзя сказать, что часто команде не везло – провалов действительно много. В гостях во всех турнирах этого сезона команда только один раз пропустила меньше двух мячей.

«Факел» вовсе не производит впечатление худшей команды лиги, а победа над «Локомотивом» помогла им оторваться от «Урала» и «Торпедо». Тем не менее покинуть зону вылета гостям сейчас будет слишком сложно, ведь отстаивать преимущество за счёт надёжной игры в обороне они не смогут, а класса нападающим по-прежнему не хватает. Второй подряд сенсации от них не ждут, и от очередной потери очков на выезде с фаворитом особого разочарования не будет.

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«Сочи» фаворит и должен добиться победного результата, если хочет завершить сентябрьский отрезок сезона в верхней части таблицы. Однако «Факел» точно не станет просто оборонять теоретическую нулевую ничью, эта команда редко, но очень эффективно выбирается в контратаки и свои шансы забить обычно находит. Оборона сочинцев не славится надёжностью, поэтому для комфортной победы придётся забивать много. Ожидаем результативную игру с убедительной победой хозяев – вариант форы (-1.5) с коэффициентом 2.17 выглядит неплохо.

Прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Факел» 18 сентября 2022 года

«Факел» расстался с тренером и внезапно одержал первую победу в сезоне над «Локомотивом». Воронежцы продолжают демонстрировать очень неплохую реализацию. Сочинцам стоит опасаться, ведь они в этом сезоне пропускали абсолютно в каждом матче. Хозяевам необходимо выигрывать уверенно, в среднем они создают более трёх очевидных голевых моментов за матч, и предстоящая игра не станет исключением. Верим в победу «Сочи» с комфортным преимуществом.

Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за 2.17.

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