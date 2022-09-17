«Лион» — «ПСЖ». Месси и Мбаппе недостаточно для разгрома в Лионе

18 сентября состоится матч 8-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «ПСЖ». Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Лиона» оценивается аналитиками в 4.90. С тем же коэффициентом – 4.90 – можно поставить на ничью.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ» 18 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 3.07, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.36. На гол хозяев дают коэффициент 1.31, а на то, что забьют гости – за 1.06. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.44.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «ПСЖ» (18.09.2022)

8-й тур чемпионата Франции подарит болельщикам несколько интересных событий. Но самая громкая афиша всё равно приведёт нас на стадион «Групама», где семикратный чемпион Франции «Лион» сразится с десятикратным – футбольным клубом «ПСЖ».

В прошлом году «Лион» выступил хуже, чем от него ожидали. По итогам сезона-2021/2022 он занял только восьмое место в турнирной таблице. Естественно, из-за этого клуб лишился путёвки в еврокубки. Можно извлечь и из этого свою пользу –есть больше времени для того, чтобы сосредоточиться на Лиге 1.

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«Лион» неплохо усилился в межсезонье. Самыми заметными приобретениями стали левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико и нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт. Француз вернулся в «Лион» спустя пять лет и радует болельщиков своей родной команды результативностью – четыре гола и одна результативная передача в семи матчах.



Но опасность в составе «Лиона» исходит не только от Ляказетта. По четыре гола забили его напарники по тройке нападения – Карл Токо Экамби и Тете. А ведь есть ещё и Мусса Дембеле, который появляется на поле исключительно со скамейки запасных, но за 127 минут, проведённых на поле, забил уже два гола.

Всего «Лион» забил 16 мячей в семи матчах, и это третий результат в Лиге 1 после «ПСЖ» (25 голов) и «Монпелье» (17 забитых мячей). Но «олимпийцев» подводит ненадёжная оборона. Девять пропущенных мячей – это не так уж и много (всего седьмой результат в Лиге 1), но клуб пропускал в шести из семи матчей чемпионата, и это стоило команде восьми потерянных очков.

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Сразу пять голов «Лион» пропустил в двух последних встречах – на выезде у «Лорьяна» и «Монако». Матч с первыми должен был состояться ещё во 2-м туре, но был перенесён на середину второй недели сентября. Подопечные Петера Боша на короткое время вспомнили, каково это – играть в столь плотном графике, но миссию провалили.

В обоих матчах «олимпийцы» имели заметный игровой перевес. В матче с «Лорьяном» «Лион» умудрился проиграть со счётом 1:3, имея преимущество по метрике xG 2,30 на 1,49 при семи ударах в створ против шести у соперника. В гостях у «Монако» футболисты «Лиона» и вовсе нанесли в полтора раза больше как ударов по воротам, так и ударов в створ, суммарной ценой по метрике xG 2,28 против 1,65 у соперника, но проиграли – 1:2.



Возможно, возвращение домой взбодрит команду. Это как раз тот случай, когда дома и стены помогают. С учётом игр прошлого сезона, «Лион» в рамках Лиги 1 выиграл восемь домашних матчей подряд, забив в этих встречах 30 голов. Последнее домашнее поражение команде нанёс английский «Вест Хэм» в четвертьфинале Лиги Европы. В чемпионате Франции клуб не теряет очки дома с 13 марта.



Но что происходит, когда в гости приезжает «ПСЖ»? С 2010 по 2022 год «Лион» лишь дважды за 15 домашних матчей не забивал в ворота парижан. Но и лишь однажды на этом же временном отрезке оставлял свои ворота сухими. Баланс исходов при этом: пять побед «Лиона», четыре ничьих и шесть раз выиграл «ПСЖ».



Большинство голов в текущем сезоне у «ПСЖ» также на счету атакующей тройки. Лионель Месси забил за «ПСЖ» пять голов и сделал восемь результативных передач в 10 матчах во всех турнирах, Килиан Мбаппе забил 10 мячей в восьми матчах, а Неймар записал на свой счёт 11 голов и семь ассистов в 10 встречах.

Звёздная троица порадовала перфекционистов, записав по голу на каждого, в состоявшемся на этой неделе победном матче Лиги чемпионов с «Маккаби» в Хайфе. Да, чемпион Израиля – это не «Ювентус», но большие клубы нередко терпят фиаско во время визитов на переполненные стадионы за несколько тысяч километров от дома. Но «ПСЖ» этого не допустил, хотя невзрачно провёл первый тайм и вынужден был отыгрываться со счёта 0:1.

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То, что Кристоф Галтье выставил на выезде в Израиле сильнейший состав – это один из факторов, помимо домашнего стадиона, который поможет «Лиону» как минимум крупно не проиграть. К тому же если в первых четырёх матчах сезона «ПСЖ» не забивал менее четырёх мячей, то в следующих шести встречах средняя результативность упала до 2,16 мяча за игру.



Чего только стоит домашний матч с «Брестом», сыгранный сразу после «Ювентуса». Гости только чудом не сравняли счёт. Резюмируя всё вышесказанное, не будем закладываться на победу парижан более чем в один мяч. Счёт 2:1 или 3:2 в пользу гостей будет вполне справедлив. Но и у «Лиона» есть неплохие шансы выплеснуть негатив за две неудачные встречи, зацепить очки и даже победу. Поставить на хозяев с форой (+1.5) и обе забьют можно за 2.20.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ» 18 сентября 2022 года

По слухам, наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье задумывается об изменении тактической схемы. В результате кто-то из звёздной тройки – Месси, Мбаппе или Неймар – будет регулярно оказываться на скамейке запасных. Это нужно для соблюдения баланса в центре поля. «Лион» – этот как раз тот соперник, который может дать «ПСЖ» бой. Он очень силён на своём стадионе и почти всегда забивает здесь парижанам – и в старые добрые времена, и в эпоху шейхов.

Ставка: победа «Лиона» с форой (+1.5) и обе забьют за 2.20.

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