«Милан» — «Наполи». Хвича Кварацхелия повременит с рекордами

18 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Наполи». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Наполи» 18 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Милан» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Наполи» (18.09.2022)

18 сентября состоится матч, который закроет программу 7-го тура чемпионата Италии. На легендарном стадионе «Сан-Сиро» померяются силами «Милан» и «Наполи». На данный момент клубы лидируют, имея в активе по 14 очков. Столько же у «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини. Кто первым сойдёт с дистанции?

По итогам прошлого сезона «Милан» стал обладателем скудетто. За 38 туров Серии А он потерпел только четыре поражения и восемь раз сыграл вничью. В межсезонье клуб избежал серьёзных потерь. Практически весь чемпионский состав ему удалось сохранить. Кроме того, «красные дьяволы» подписали Серджино Деста («Барселона»), Шарля Де Кетеларе («Брюгге») и Дивока Ориги («Ливерпуль»).

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Начали текущий сезон «россонери» великолепно. За шесть стартовых туров в чемпионате Италии они не потерпели ни одного поражения при ничейных результатах с «Аталантой» (1:1) и «Сассуоло» (0:0). Победы одержали над раздухарившимся «Удинезе» (4:2), «Болоньей» (2:0), крепким «Интером» (3:2) и «Сампдорией» (2:1).



Также подопечные Стефано Пиоли поделили очки с «Зальцбургом» (1:1) и обыграли загребское «Динамо» (3:1). Единственная плохая новость для миланцев заключается в том, что в матче с «Сампдорией» красную карточку получил Рафаэл Леау. Предстоящее противостояние португалец пропустит из-за дисквалификации.

За шесть матчей в чемпионате Италии нападающий набрал шесть очков по системе «гол+пас». На данный момент он делит в лиге первое место с Марко Арнаутовичем («Болонья») по данному показателю. Потеря серьёзная. Впрочем, благодаря летней трансферной кампании у Стефано Пиоли появилось раздолье для творчества. Найти достойную замену португальцу на один матч он наверняка сумеет.

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У «Наполи» немного иная история. Прошлый розыгрыш чемпионата Италии он закончил на третьем месте. За 38 туров соревнования клуб из Неаполя одержал 24 победы, семь раз сыграл вничью и потерпел столько же поражений. В межсезонье он потерял сразу трёх лидеров — Калиду Кулибали, Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса.

Как ни странно, уход важных игроков не отразился на партенопейцах. За шесть стартовых матчей текущего розыгрыша Серии А они не потерпели ни одного поражения при ничьих с «Фиорентиной» (0:0) и «Лечче» (1:1). Победы одержали над «Вероной» (5:2), «Монцей» (4:0), «Лацио» (2:1) и «Специей» (1:0).



Дальше — интереснее. В первых двух турах Лиги чемпионов подопечные Лучано Спаллетти разгромили «Ливерпуль» (4:1) и «Рейнджерс» (3:0). Не последнюю роль в столь колоссальных успехах сыграл новобранец «Наполи» — Хвича Кварацхелия. Экс-полузащитник «Рубина» принял участие во всех восьми встречах за новый клуб. За этот период он забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.



По итогу Кварацхелия стал лучшим игроком августа в Серии А. В голосовании он опередил Пауло Дибалу («Рома»), Тёна Копмейнерса («Аталанта»), Лаутаро Мартинеса («Интер») и Душана Влаховича («Ювентус»). Кстати, во встрече с «Рейнджерс» хавбек установил рекорд нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Он нанёс целых восемь ударов по воротам. Жаль, что не сумел забить.

В грядущем матче, на наш взгляд, нет фаворита. Оба клуба пребывают на подъёме. Всё же ни один ни другой не потерпели ещё ни одного поражения в текущем сезоне. Наверняка обе команды будут идти вперёд и стремиться нанести поражение друг другу. Но сейчас они, пожалуй, примерно равны по силе. Предлагаем проверить ничью за солидный коэффициент 3.60.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Наполи» 18 сентября 2022 года

Предстоящая встреча обещает получиться яркой и интересной. Обе команды пребывают в отличном тонусе и не имеют за плечами поражений в нынешнем сезоне. Думаем, будет равная борьба, которая в результате завершится ничейным результатом. Отдавать предпочтение какой-либо из сторон не станем. Оба коллектива выглядят более чем достойно.



Ставка: ничья за коэффициент 3.60.

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