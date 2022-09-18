Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Адмирал» — «Металлург», прогноз на матч КХЛ 19 сентября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Адмирал» — «Металлург». Дальний Восток заберёт все силы у Ильи Воробьёва
Данил Моисеев
«Адмирал» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ
Комментарии
«Магнитка» устала находиться на Дальнем Востоке и уже хочет вернуться домой.

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Металлург» Магнитогорск. Начало встречи — в 12:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.69, а успех команды из Владивостока по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.60.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Адмирал» — «Металлург» 19 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Адмирал» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.08. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Адмирал» Владивосток — «Металлург» Магнитогорск (19.09.2022)

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск

На 19 сентября в КХЛ запланированы пять встреч регулярного чемпионата КХЛ. Отдельное внимание стоит уделить матчу «Адмирала» и магнитогорского «Металлурга». Матч пройдёт на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке, первое вбрасывание состоится в 12:30 мск.

Экспресс на 18 сентября с коэффициентом 5.07: Абаскаль исправляется, у Месси всё стабильно Экспресс на 18 сентября с коэффициентом 5.07: Абаскаль исправляется, у Месси всё стабильно

«Адмирал» начал сезон весьма неплохо. За семь официальных матчей лишь три поражения, но только на выезде. Зато дома команда четыре раза одержала победы. Накануне клуб одолел дважды уфимский «Салават» (2:1 ОТ и 2:0), до этого Леонид Тамбиев вернул долг «Куньлуню» (3:1) за поражение на выезде. Сейчас клуб расположился на третьем месте на Востоке с девятью очками за семь игр.

В Финляндии призвали сделать всё возможное для недопуска России к Кубку мира.

«Металлург» также провёл семь официальных встреч и тоже трижды потерпел поражение. «Магнитка» уступила ЦСКА (2:6), затем проиграла в матче с «Северсталью» Андрея Разина (3:4 ОТ). Не смогли магнитогорцы победить «Амур» (4:5 ОТ). Большинство результатов стали просто неожиданностью. Однако после них команда добыла три победы, дважды обыграв «Амур» в Хабаровске (3:2 и 3:0).

Илья Воробьёв и его подопечные сейчас идут на второй позиции в Восточной конференции с 10 очками. Однако впереди «Адмирал», и это будет третий матч на Дальнем Востоке. Насколько хватит сил у «Металлурга» – пока непонятно, но последней матч с «Амуром» (3:2) указывает на небольшую усталость состава. Потому и выделить фаворита будет трудно.

«Амур» — «Салават Юлаев». Уфа без финнов не проблема даже для Хабаровска «Амур» — «Салават Юлаев». Уфа без финнов не проблема даже для Хабаровска

Плюс статистика очных встреч намекает на это. За 21 встречу у «Металлурга» 13 побед, у «Адмирала» — восемь. Так что особого перевеса не наблюдается, но здесь аргумент заключается в расстоянии. Перелёт команд играет роль, время на акклиматизацию и восстановление сил влияет не меньше, чем звёздность и опытность команды.

В КХЛ сыгран первый матч в сезоне без голов в основное время.

Хотя и во Владивостоке «Металлург» за последние пять игр выиграл трижды. Правда, и оппонент тогда был куда слабее, чем сейчас. Новичков в клубе мало. Подписали словацкого нападающего Криштофа, чешского нападающего Рудольфа Червены, выступавшего за рижское «Динамо», а также чешского защитника Либора Шулака, который отметился четырьмя голами и пятью передачами за семь игр.

«Металлургу» будет явно непросто в таком матче. Мы бы остановились на том, что «Адмирал» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 3.50. Хозяева дома не проигрывали ещё со старта сезона. И за последние 10 очных встреч между оппонентами лишь дважды тотал был ниже пяти шайб.

Попробуем рискнуть, «Металлург» пока не в лучшей форме, нежели в прошлом сезоне, а соперник, наоборот, достаточно неплохо усилился. Потому и есть шансы зацепиться с таким оппонентом. Хотя и поработать Леониду Тамбиеву есть над чем. Особенно подкачали удаления с Уфой в последней встрече. Это исправимо!

«Адмирал» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 19 сентября 2022 года

Соперники идут со схожей статистикой на старте сезона. Однако хозяева дома ещё никому не проигрывали, плюс в очных встречах невозможно выделить фаворита. «Адмирал» в межсезонье усилился, а «Металлург» явно уже не так силён, как в прошлом сезоне. Потому проверим ставку на хозяев, рискнуть стоит. Тем более что у гостей это третий матч на Дальнем Востоке.

Ставка: «Адмирал» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 3.50.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 6.00.

В Госдуме назвали Гашека жуликом за слова о хоккеистах из России.

Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».

НХЛ хочет допустить сборную России к участию в Кубке мира — 2024.

Бузова поздравила Овечкина с днём рождения.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022