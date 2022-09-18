«Адмирал» — «Металлург». Дальний Восток заберёт все силы у Ильи Воробьёва

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Металлург» Магнитогорск. Начало встречи — в 12:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.69, а успех команды из Владивостока по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.60.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Адмирал» — «Металлург» 19 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Адмирал» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.08. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Адмирал» Владивосток — «Металлург» Магнитогорск (19.09.2022)

На 19 сентября в КХЛ запланированы пять встреч регулярного чемпионата КХЛ. Отдельное внимание стоит уделить матчу «Адмирала» и магнитогорского «Металлурга». Матч пройдёт на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке, первое вбрасывание состоится в 12:30 мск.

«Адмирал» начал сезон весьма неплохо. За семь официальных матчей лишь три поражения, но только на выезде. Зато дома команда четыре раза одержала победы. Накануне клуб одолел дважды уфимский «Салават» (2:1 ОТ и 2:0), до этого Леонид Тамбиев вернул долг «Куньлуню» (3:1) за поражение на выезде. Сейчас клуб расположился на третьем месте на Востоке с девятью очками за семь игр.

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«Металлург» также провёл семь официальных встреч и тоже трижды потерпел поражение. «Магнитка» уступила ЦСКА (2:6), затем проиграла в матче с «Северсталью» Андрея Разина (3:4 ОТ). Не смогли магнитогорцы победить «Амур» (4:5 ОТ). Большинство результатов стали просто неожиданностью. Однако после них команда добыла три победы, дважды обыграв «Амур» в Хабаровске (3:2 и 3:0).

Илья Воробьёв и его подопечные сейчас идут на второй позиции в Восточной конференции с 10 очками. Однако впереди «Адмирал», и это будет третий матч на Дальнем Востоке. Насколько хватит сил у «Металлурга» – пока непонятно, но последней матч с «Амуром» (3:2) указывает на небольшую усталость состава. Потому и выделить фаворита будет трудно.

Плюс статистика очных встреч намекает на это. За 21 встречу у «Металлурга» 13 побед, у «Адмирала» — восемь. Так что особого перевеса не наблюдается, но здесь аргумент заключается в расстоянии. Перелёт команд играет роль, время на акклиматизацию и восстановление сил влияет не меньше, чем звёздность и опытность команды.

В КХЛ сыгран первый матч в сезоне без голов в основное время.

Хотя и во Владивостоке «Металлург» за последние пять игр выиграл трижды. Правда, и оппонент тогда был куда слабее, чем сейчас. Новичков в клубе мало. Подписали словацкого нападающего Криштофа, чешского нападающего Рудольфа Червены, выступавшего за рижское «Динамо», а также чешского защитника Либора Шулака, который отметился четырьмя голами и пятью передачами за семь игр.



«Металлургу» будет явно непросто в таком матче. Мы бы остановились на том, что «Адмирал» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 3.50. Хозяева дома не проигрывали ещё со старта сезона. И за последние 10 очных встреч между оппонентами лишь дважды тотал был ниже пяти шайб.



Попробуем рискнуть, «Металлург» пока не в лучшей форме, нежели в прошлом сезоне, а соперник, наоборот, достаточно неплохо усилился. Потому и есть шансы зацепиться с таким оппонентом. Хотя и поработать Леониду Тамбиеву есть над чем. Особенно подкачали удаления с Уфой в последней встрече. Это исправимо!

«Адмирал» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 19 сентября 2022 года

Соперники идут со схожей статистикой на старте сезона. Однако хозяева дома ещё никому не проигрывали, плюс в очных встречах невозможно выделить фаворита. «Адмирал» в межсезонье усилился, а «Металлург» явно уже не так силён, как в прошлом сезоне. Потому проверим ставку на хозяев, рискнуть стоит. Тем более что у гостей это третий матч на Дальнем Востоке.

Ставка: «Адмирал» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 3.50.

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