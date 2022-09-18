«Трактор» — «Авангард». Мечты Дмитрия Рябыкина не сбудутся

Наставник «ястребов» выразил надежду, что победа над «Барысом» поможет его подопечным скинуть оковы. Как бы не так.

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Авангард». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.45. Успех омичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Авангард» 19 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Трактор» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.36. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» Челябинск — «Авангард» Омск (19.09.2022)

Текущий хоккейный сезон продолжает набирать обороты. 19 сентября состоятся пять матчей регулярного чемпионата КХЛ. В одном из них на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске померятся силами местный «Трактор» и омский «Авангард». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Как мы помним, в преддверии текущего сезона «Трактор» лишился легионеров — большого количества легионеров. Равноценные замены удалось найти далеко не всем ушедшим хоккеистам. Хотя приобретены были Антон Бурдасов, Пётр Хохряков и Илья Проскуряков.

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Вследствие этого клуб из Челябинска плохо начал текущий розыгрыш регулярки. Сначала он уступил «Северстали» (2:4) и «Локомотиву» (0:4), затем обыграл «Автомобилист» (4:3 ОТ), проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3), одолел «Сибирь» (3:2, по буллитам), потерпел поражение от «Барыса» (1:3) и одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:0).



Однако стоит отметить, что лишь в трёх последних матчах на воротах челябинской команды отстоял ранее упомянутый Илья Проскуряков. В игре с «Сибирью» голкипер отразил 31 бросок и четыре буллита. Во встрече с «Барысом» парировал 17 бросков и пропустил две шайбы. А в противостоянии с «Нефтехимиком» отразил 36 бросков и оформил шат-аут.

«Авангард» же лишился в межсезонье не только легионеров, но и капитана — Александра Емелина, а также одарённых нападающих — Никиты Сошникова и Николая Прохоркина. На замену приобрёл тех, кого принято считать середняками. Но самое главное — произошла смена наставника. Должность занял Дмитрий Рябыкин, не имевший ранее опыта работы главным тренером.

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С новым специалистом клуб из Омска стартовал в текущем сезоне КХЛ просто ужасно. Сначала он потерпел шесть поражений подряд — от «Витязя» (2:3), минского «Динамо» (3:6), СКА (1:4), «Автомобилиста» (2:4), «Сибири» (2:3, по буллитам) и «Барыса» (3:5), а затем одержал долгожданную победу над всё тем же «Барысом» (5:2).

После выигранного матча у команды из Казахстана Дмитрий Рябыкин выразил надежду на то, что успех придаст уверенности его подопечным. Возможно, так и будет. Однако исключать вероятность того, что «ястребы» утратят положительный заряд и посыпятся сразу же после первой пропущенной шайбы, на наш взгляд, нельзя.



Усугубляет положение омичей и то, что предстоящий матч станет уже восьмым подряд на выезде. Много ли у хоккеистов «Авангарда» осталось сил? Вряд ли. У челябинцев проблем гораздо меньше. Также у них более опытный тренер — Анвар Гатиятулин. Под его руководством «Трактор» занял в прошлом сезоне второе место в Восточной конференции, а также добрался до полуфинала Кубка Гагарина.



Думается, можно проверить победу хозяев в матче за коэффициент 1.85. Совсем недавно к челябинцам присоединился шведский защитник — Адам Альмквист. Анвар Гатиятулин отметил, что в предстоящей встрече планирует выделить игровое время хоккеисту. Сдаётся, у Ильи Проскурякова будет меньше работы и, возможно, ещё один шат-аут.

Хотя «ястребы» довольно неплохо смотрятся в атаке в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. В среднем они наносили по 30 бросков за встречу. Однако у них отчётливо проглядываются проблемы оборонительного плана. За семь матчей омичи пропустили целых 27 шайб.

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«Трактор» начал текущий сезон не лучшим образом, но «Авангард» стартовал ещё хуже. Это и неудивительно, ведь на «ястребов» целым скопом навалились проблемы — уход легионеров, смена главного тренера и затяжная серия выездных встреч. Долгожданная победа наверняка взбодрит омичей, но вряд ли это поможет Дмитрию Рябыкину перехитрить опытного Анвара Гатиятулина.



Ставка: победа «Трактора» в матче за коэффициент 1.85.

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