«Динамо» — «Локомотив». Не 0:0, но всё равно грустно

Проблемы с реализацией или надёжная игра голкиперов — чтобы разобраться в причинах низкой результативности, нужно время.

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита хозяев: поставить на победу москвичей в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех ярославцев по итогам 60 минут оценивается в 2.62.

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Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М — «Локомотив» 19 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра «Динамо» Москва — «Локомотив» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.94. Заключить пари на то, что в матче будет сделан хет-трик, можно с коэффициентом 15.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М — «Локомотив» (19.09.2022)

В понедельник, 19 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдёт пять матчей. Сразу обратила на себя внимание игра в Москве между столичным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Она весьма перспективная в плане составления прогноза. Противостояние соперников развернётся на ледовой площадке «ВТБ Арена». Стартовая сирена прозвучит в 19:30 мск.

Хозяева ведут подготовку к важной игре, на фоне очередной неудачи в матче с главным конкурентом за лидерство в Западной конференции. Московские динамовцы дважды встречались в текущем регулярном первенстве с петербуржским СКА и оба раза потерпели поражение. Если в выездной встрече бело-голубые не сумели создать команде Ротенберга серьёзных проблем и уступили 1:4, то на домашней арене навязали борьбу. Неудача 2:3 стала весьма болезненным ударом для подопечных Алексея Кудашова.

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Словно злой рок преследует динамовцев в матчах с петербуржскими армейцами. В играх регулярного чемпионата защита бело-голубых выглядит неприступной крепостью. Что случается с командой при выходе на лёд в матчах со СКА – известно только тренерскому штабу. Всего 19 бросков понадобилось сопернику, чтобы трижды обыграть голкипера Константина Волкова.

При составлении прогноза мы учли тот факт, что динамовцы по итогам семи встреч являются одним из худших клубов лиги по реализации численного преимущества. 21 попытку предоставили арбитры бело-голубым, но всего лишь раз москвичи зажгли красный свет за воротами соперника. Видно, что Алексей Кудашов старается изменить ситуацию, меняет состав спецбригад большинства, но его усилия прошли впустую.

А ведь хозяевам предстоит искать путь к воротам ярославского «Локомотива», одной из самых искушённых в плане построения защиты команд КХЛ. Не стоит всерьёз воспринимать ошибки обороны железнодорожников в первых встречах регулярного чемпионата, когда они пропускали в среднем по три шайбы за игру. Гости только набирали форму и шлифовали нюансы общекомандного взаимодействия.

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Уже в последнем матче железнодорожников болельщики узнали старый добрый «Локомотив». Ярославцы на домашней арене завершили основное время и овертайм в матче с «Витязем» вничью без заброшенных шайб. Исход встречи решила затяжная серия послематчевых буллитов. Только девятый бросок оказался результативным. Автором долгожданной победной шайбы стал Никулин.

Защита ярославцев отработала в матче практически идеально. Команда полностью зачистила пятачок перед воротами голкипера Даниила Исаева, лишив «богатырей» возможности действовать на добивании. За счёт эффективного прессинга в своей зоне хоккеисты «Локомотива» позволили сопернику нанести всего 19 бросков. Улучшила показатели и бригада по нейтрализации численного преимущества. Гости четыре раза оставались в меньшинстве, но свели к минимуму опасные моменты. Для нашего прогноза важно улучшение надёжности обороны «Локо» в последних играх.

История очных противостояний соперников насчитывает 53 игры. В 25 встречах верх взяли москвичи, а 28 побед записали на свой счёт хоккеисты «Локомотива». Преимущество по заброшенным шайбам на стороне железнодорожников — 125:118. Стоит особо отметить то, что в трёх из последних четырёх очных матчей команды забросили на двоих меньше пяти шайб.

Московское «Динамо» и ярославский «Локомотив» в текущем сезоне строят игру от обороны. В семи встречах чемпионата хозяева трижды побеждали всухую. Любопытно, что все матчи без пропущенных голов завершились со счётом 2:0. Прибавил в эффективности защиты и «Локомотив». Весьма вероятно, что соперники не сумеют забросить больше четырёх шайб. С учётом истории очных противостояний, перспективно смотрится ставка на тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 19 сентября 2022 года

Несколько забуксовав на старте, ярославский «Локомотив» нашёл оптимальные сочетания хоккеистов и сразу прибавил в надёжности у своих ворот. У москвичей пока просматриваются сложности с реализацией голевых моментов и численного преимущества. По этой причине хозяева предпочитают не раскрываться и действуют осторожно, с оглядкой на собственные ворота. Защита и бригада вратарей бело-голубых уже оформила три «сухаря». Предположим, что в матче не будет заброшено больше четырёх шайб.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00.

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