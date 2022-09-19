Экспресс на 19 сентября: Кононов побеждает с Тулой, «Малага» идёт ко дну

Топ-лиги на паузе, но кое-что для любителей футбола всё же есть.

Клубный футбол ушёл на паузу, скоро в дело вступят сборные. Впрочем, на понедельник кое-что всё же осталось. Представляем вашему вниманию экспресс на 19 сентября с коэффициентом 3.58.

Прогнозы на главные матчи дня.

Прогноз на матч Первой лиги «Кубань» — «Арсенал» Тула 19 сентября

Миодраг Божович не уберёг тульский «Арсенал» от вылета из РПЛ. «Канониры» с последнего места отправились в ФНЛ. Летом команду возглавил Олег Кононов. Понижение в классе негативно сказалось на кадровом потенциале красно-жёлтых. Ушло сразу полдюжины игроков стартовой обоймы — Кингз Кангва, Урош Радакович, Аяз Гулиев, Горан Чаушич, Георги Костадинов, Игорь Смольников. Нельзя сказать, что руководство клуба сумело компенсировать потери.



«Арсенал» под руководством Кононова демонстрирует неплохие результаты на стартовом отрезке, выиграв в четырёх матчах при одном поражении и четырёх ничейных результатах. Туляки практически не проигрывают, но слишком часто допускают осечки.



«Кубань» болтается в нижней части турнирной таблицы. Подопечные Роберта Евдокимова демонстрируют медианные показатели надёжности, но слишком плохи в обороне. В этом матче «казаки» в лучшем случае могут рассчитывать на ничью. Возьмём тотал меньше 2.5 гола за 1.82 — пропускают хозяева немного.

Прогноз на матч Сегунды «Тенерифе» — «Малага» 19 сентября

«Тенерифе» имеет все шансы подняться на две позиции в таблице и оторваться от зоны вылета уже на три очка. «Малага» точно не опустится на последнее место, однако может покинуть подвал таблицы при одном важном условии – необходимо обыгрывать «Тенерифе» на выезде.

Прогноз с коэффициентом 6.00 на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив».

С этим могут возникнуть серьёзные проблемы, ведь «анчоусы» в этом сезоне вновь очень плохо начали. Справедливости ради, не столько по результатам, сколько по игре. Команда Пабло Геде слабо укомплектована практически в каждой линии – оборона слишком часто проваливается и много пропускает. Собственно, только две команды чемпионата пропустили больше девяти голов.

Атака тоже работает слабо, ведь в пяти матчах у «Малаги» всего четыре гола, три из которых были отправлены в ворота худшего клуба лиги — «Мирандес». Гордиться тут совсем нечем. «Тенерифе» тоже не является образцом надёжности, но на старте сезона эта команда ещё не пропускала больше двух голов в свои ворота.

Кроме того, в двух матчах в родных стенах они оба раза не проиграли, что очень хорошо сочетается с домашней статистикой против «Малаги». Тотал меньше 2.5 гола за 1.61 смотрится хорошо. Также стоит признать, что «Тенерифе» сейчас стабильнее и имеет больше шансов на победу – на такой исход выставляют коэффициент 1.97.

Экспресс на 19 сентября с коэффициентом 3.58

Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола в матче «Кубань» — «Арсенал» за 1.82.

Ставка 2: победа «Тенерифе» над «Малагой» за 1.97.

Общий коэффициент = 1.82 х 1.97 = 3.58.

Ещё больше рабочих экспрессов — здесь.

Прогноз с коэффициентом 4.43 на матч «Торпедо» — «Витязь».

Почему сборная Украины не обыграет Шотландию.

Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».