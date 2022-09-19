«Куньлунь» — ЦСКА. Сергей Фёдоров преподаст урок китайцам

Китайский клуб смеялся над теми, кто считал его андердогом — теперь это стало фактом.

20 сентября состоится матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворита выделяют гостей. Поставить на успех армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42, а победа китайского клуба оценена в 7.10. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА 20 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 2.24. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 4.20. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» — ЦСКА (20.09.2022)

Хоккейный сезон продолжает набирать обороты. 20 сентября в городе Мытищи на стадионе «Арена-Мытищи» состоится матч «Куньлунь Ред Стар» — ЦСКА. В прошлом розыгрыше КХЛ команды обменялись домашними победами: «драконы» обыграли москвичей со счётом 2:1, а армейцы отдали им должок – 4:1. Стоит ли ждать сенсации в грядущем матче? Разбираемся вместе.

«Куньлунь Ред Стар» — китайский хоккейный проект, основной целью которого было формирование достойной сборной к Олимпиаде в Пекине. Команда получила хороший плацдарм для подготовки, но к конкурентной борьбе с ведущими хоккейными сборными оказалась не готова, проиграв все три встречи групповой стадии с суммарным счётом 2:16.

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Лишь в матче со сборной Германии им удалось продемонстрировать подобие борьбы, проиграв со счётом 2:3. Ожидалось, что после завершения ОИ команда прекратит своё существование, но под началом Грега Айрленда был сформирован новый костяк.



В межсезонье состав немного обновился. Из потерь стоит отметить лишь уход Итана Верека и Тайлера Вона. Новоназначенный тренерский штаб принимал непосредственное участие в подписании новых игроков. По итогам трансферной кампании к «красным звёздам» присоединились спортсмены, которые до этого принимали участие в матчах АХЛ.

На старте турнирной дистанции «драконы» выглядят неплохо. Команда Грега Айрленда выиграла в двух домашних матчах, при пяти поражениях. Лишь во встрече с «Сибирью» (0:4) оборона провалилась. В целом в 38 случаях игры в меньшинстве команда пропустила лишь шесть шайб — 84,21% надёжности. А вратари отразили 204 броска из 219 нанесённых в створ ворот — 93,15 сейва. Мощно.

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А вот к производительности игры в атаке есть серьёзные вопросы. Хоккеисты выполняют по 27 бросков за игру. Паркер Фу и его одноклубники забросили лишь девять шайб (4,8% реализации — худший показатель в КХЛ). С такой игрой в атаке в матче с ЦСКА китайскому клубу ничего не светит.

Прошлый хоккейный сезон получился ярким и запоминающимся для болельщиков ЦСКА. Команда под началом Сергея Фёдорова выиграла Кубок Гагарина, победив «Локомотив», московское «Динамо», СКА и обыграв в финальной серии «Металлург».



В межсезонье ряды армейцев покинуло большое количество спортсменов. Некоторые играли важную роль во взятии Кубка Гагарина и успехах московского клуба. Были и хорошие контракты, среди которых такие игроки, как Дмитрий Алексеев, Максим Мамин, Александр Шарыченков, Ярослав Дыбленко и Фредрик Классон.



Красно-синие не слишком убедительны на стартовом отрезке, выиграв в пяти матчах и потерпев два поражения — от «Ак Барса» Олега Знарка (1:5) и «Северстали» Андрея Разина (1:4). На этом фоне в первую очередь настораживает надёжность игры команды в обороне. Если в прошлом сезоне ворота охранял Иван Федотов, отражая 91,9% бросков в регулярке и совершая 93,7% сейвов в плей-офф, Адам Рейдеборн и Александр Шарыченков суммарно отразили лишь 88,94% бросков, пропустив по 10 шайб.

А вот в атаке подопечные Сергея Фёдорова действуют достаточно результативно. Игроки выполняют по 33,43 броска за игру, реализовывая 10,7% из них — 25 заброшенных шайб за семь игр. Достаточно хороши армейцы в реализации лишнего, забросив шесть шайб при 22 моментах игры в большинстве — 27,3% эффективности (пятый показатель в КХЛ).



На стартовом отрезке команды демонстрируют диаметрально противоположные результаты. «Куньлунь Ред Стар» выиграл в двух матчах, причём сделали это подопечные Грега Айрленда на родном льду. Учитывая превосходство ЦСКА в классе и опыте, на наш взгляд, стоит сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) шайбы за 1.69.

Прогноз и ставки на матч Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» — ЦСКА 20 сентября 2022 года

«Куньлунь Ред Стар» на стартовом отрезке не впечатляет своей игрой в атаке, но компенсирует это надёжной обороной. Стоит отметить, что команда Грега Айрленда ещё не встречалась с серьёзными соперниками и грядущая встреча с ЦСКА станет лакмусовой бумажкой. Виталий Абрамов и Михаил Григоренко хороши в атакующем блоке, забрасывая в среднем 3,57 шайбы за игру. Вряд ли армейцы испытают серьёзные трудности с пробитием бреши в обороне хозяев. Отсюда ставка на победу ЦСКА с форой (-1.5) шайбы.



Ставка: ЦСКА победит с форой (-1.5) шайбы за 1.69.

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