Экспресс на КХЛ с коэффициентом 9.20: Фёдоров побеждает, «Нефтехимик» — как обычно

20 сентября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.20 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

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Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Нефтехимик» 20 сентября

«Сибирь» выиграла половину стартовых игр, но тут не обошлось без благосклонности календаря. Подопечные Андрея Мартемьянова достаточно активно действуют в атаке, выполняя в среднем по 30,25 броска по воротам соперников. Тейлор Бек и компания реализовывают лишь 6,2% из них — 15 шайб в восьми матчах. И это ещё при не самой низкой эффективности игры в большинстве — шесть шайб при 28 моментах (21,4% реализации).

«Нефтехимик» посыпался на стартовом отрезке. Команда Олега Леонтьева проиграла во всех семи матчах, но в четырёх из них навязала достойную борьбу, в том числе ЦСКА (4:5 ОТ). Очень слабо команда играет в обороне. Лишь 85,44% из 213 бросков в створ ворот нижнекамского клуба отразили вратари. Девять шайб из 31 были пропущены при игре в меньшинстве.

Прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист» с коэффициентом 2.27.

Команда Андрея Мартемьянова на родном льду должна справляться с кризисным «Нефтехимиком». Рекомендуем ставку на победу хозяев за 1.81.

Прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА 20 сентября

Прошедшую игровую неделю обе команды завершили уверенными победами над «Сочи», который никак не может покинуть последнюю строчку в конференции. Для «Куньлуня» это была очень важная виктория над главным конкурентом, она стала первой за шесть игр.

Стоит отметить, что у подопечных Грега Айрленда есть небольшое преимущество в плане отдыха, ведь они не играли уже четыре дня, а ЦСКА всего два. Впрочем, это очень слабое преимущество, ибо разница в классе слишком велика.

Команда Сергея Фёдорова пока не позволяет слишком восхищаться своей игрой на старте сезона, она добивается результата при не самом сложном календаре, по большому счёту у армейцев пока лишь одна убедительная победа – над «Металлургом» в первом матче (6:2). Оба матча с соперниками уровня первой пятёрки они проиграли – «Северстали» (1:4) и «Ак Барсу» (1:5). Впрочем, дальше будут игры с командами, у которых необходимо забирать очки, в том числе и у «Куньлуня».

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01.

С результативностью у чемпиона проблем нет, в победных матчах он всегда забивал минимум три шайбы. Это очень важно, ведь хозяева пока не позволяли себе серьёзных провалов в обороне, всего раз пропустив больше трёх голов. При этом забивает «Куньлунь» с трудом – абсолютно худшая атака лиги (девять голов), которая не умеет отыгрываться. ЦСКА способен выиграть уверенно, но без разгрома. Возьмём фору (-1.5) на гостей с коэффициентом 1.70.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь» 20 сентября

Календарь КХЛ подарил «Динамо» и «Северстали» сразу две встречи в течение одной недели. Встреча в Череповце вышла шоковой для динамовцев. Ведя в счёте 2:0 уже к пятой минуте, они сначала позволили «Северстали» сравнять счёт ещё в первом периоде, а потом и вовсе расклеились и пропустили три безответных шайбы до конца встречи.

Андрей Разин приберёг нескольких игроков для следующего матча команды. И, возможно, зря. В ослабленном составе «Северсталь» дала бой СКА, который только в третьем периоде отыграл пропущенную в начале встречи шайбу. Сенсации не случилось – и «Северсталь» пропустила в овертайме, но может гордиться собой.

Заряд уверенности в себе вполне может быть перенесён на «Минск-Арену». Удивительное дело, но начиная с сезона-2014/2015 только в четырёх из 22 очных матчей «Северстали» и «Динамо» выигрывала та команда, которая была хозяином площадки. Поставить на победу «Северстали» можно с коэффициентом 3.00.

Экспресс на матчи КХЛ 20 сентября

Ставка 1: победа «Сибири» в матче с «Нефтехимиком» за 1.81.

Ставка 2: победа ЦСКА с форой (-1.5) в матче с «Куньлунем» за 1.70.

Ставка 3: победа «Северстали» в матче с минским «Динамо» за 3.00.

Общий коэффициент: 1.81 Х 1.70 Х 3.00 = 9.23.

10 лучших экспрессов на сегодня.

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