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ХК «Сочи» — «Авангард», прогноз на матч КХЛ 21 сентября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Сочи» — «Авангард». Ледовое побоище сыграет на руку омичам
Николай Павлов
ХК «Сочи» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ
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На грубую игру команды бывшего тафгая подопечные Рябыкина будут отвечать реализацией лишнего.

21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Авангард». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита гостей: поставить на победу омичей в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех сочинцев по итогам 60 минут оценивается в 3.86.

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Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Авангард» 21 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра «Сочи» — «Авангард» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.47. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.44. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 7.90.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Авангард» (21.09.2022)

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Авангард
Омск
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21 сентября составители календаря регулярного чемпионата КХЛ приготовили для болельщиков шесть ярких матчей. Наиболее интригующая встреча однозначно состоится в курортном городе Сочи. Местный клуб принимает гостей из Омска. Встреча обещает быть горячей. Ещё не стёрся из памяти болельщиков бой «пять на пять» на предсезонном турнире.

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Незадолго до матча главный тренер хозяев, Андрей Назаров, пригласил болельщиков посмотреть на «битву за Сочи». Таким образом наставник подогревает интерес к игре и заводит свою команду. Дело в том, что особая «любовь» рулевого «леопардов» к омскому «Авангарду» стала своеобразной визитной карточкой специалиста.

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Практически в каждом очном матче на ледовой площадке случаются массовые потасовки, которые провоцирует Назаров. К слову, сам наставник испытывает невероятную любовь к дракам на льду ещё со времен карьеры в НХЛ. Андрей Викторович является первым русским тафгаем за океаном и доказывает это, уже будучи специалистом.

Справедливости ради, нужно отметить, что, кроме боевого духа, похвастать хозяевам в текущем сезоне пока нечем. В большинстве матчей «Сочи» уступил. Только «Барыс» попался в лапы коварным «леопардам» (6:3), а шесть соперников одолели хоккеистов с побережья Чёрного моря. Плачевные результаты привели подопечных Назарова на привычное место в подвале Западной конференции, а где же им ещё быть с двумя очками в активе.

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Несмотря на некоторые успехи в ходе предсезонной подготовки, «Сочи» откровенно слабо действует в атаке. Внедрение тактической схемы с чётким позиционным нападением никогда не было в числе сильных сторон тренера Назарова. Силовая борьба, прессинг и контратаки — стихия «леопардов». Только за два сезона все приёмы тренерского штаба хозяев соперники выучили и нашли способы нейтрализовать.

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Много нареканий вызывают действия бригады голкиперов, которую собрал перед началом сезона тренерский штаб «Сочи». Максим Третьяк и Алексей Мельничук позволили сопернику 23 раза зажечь красный свет за своими воротами. Стоит отметить важную черту команды под управлением Назарова — пропущено 13 шайб за четыре домашние игры. Это важно для нашего прогноза.

Не избежал проблем на старте чемпионата и будущий соперник — омский «Авангард». Гости проиграли шесть матчей подряд (один в овертайме) и лишь во встрече с «Барысом» записали в актив первую победу. Такая неудачная серия «ястребов» крайне удивительна. У команды солидная финансовая подпитка и крепкий по меркам КХЛ состав.

Отдельно стоит отметить успех наставника «Авангарда» – Дмитрия Рябыкина — по созданию эффективной спецбригады по игре в большинстве. С 33% реализации численного преимущества гости занимают вторую позицию в лиге.

Недавно «ястребы» одержали вторую победу подряд. Обыграть удалось крепкий «Трактор» — со счётом 3:1. Вновь клуб превосходно проявил себя в большинстве. Две из трёх шайб были заброшены при численном преимуществе. Второй раз в воротах все 60 минут провёл Демченко, сменивший Галимова. В обоих случаях игры закончились победами омичей.

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История взаимоотношений соперников на ледовой площадке насчитывает 21 игру. В семи встречах верх взяли «леопарды», а 14 побед записали на свой счёт хоккеисты «Авангарда». По количеству заброшенных шайб существенное превосходство у омских «ястребов» (75:41). Стоит учесть победную серию подопечных Дмитрия Рябыкина — гости выиграли пять очных матчей подряд.

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Во время серии поражений «Авангарда» циркулировали слухи о возвращении Боба Хартли на пост главного тренера омичей. Но две победы, одержанные «ястребами», несколько снизили градус напряжения. Гости с каждым матчем прибавляют в комбинационной игре, действуют на высоких скоростях и уверенно разбивают прессинг за счёт выхода из зоны через длинные передачи защитника. Мы предполагаем, что одолеть такого соперника хоккеистам «Сочи» будет сложно. Рекомендуем присмотреться к ставке «победа «Авангарда» за коэффициент 1.72.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Авангард» 21 сентября 2022 года

Хозяева стараются компенсировать недостаток мастерства за счёт настроя и боевитости. Скорее всего, болельщики снова станут свидетелями массовых потасовок. Но даже такой весьма примитивный способ сломать игру не убережёт «леопардов» от очередного поражения. «Авангард» в последних играх существенно прибавил во всех компонентах. Предполагаем, что гостям хватит 60 минут игрового времени, чтобы одержать победу.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.72.

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