«Сочи» — «Авангард». Ледовое побоище сыграет на руку омичам

21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Авангард». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита гостей: поставить на победу омичей в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех сочинцев по итогам 60 минут оценивается в 3.86.

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Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Авангард» 21 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра «Сочи» — «Авангард» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.47. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.44. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 7.90.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Авангард» (21.09.2022)

21 сентября составители календаря регулярного чемпионата КХЛ приготовили для болельщиков шесть ярких матчей. Наиболее интригующая встреча однозначно состоится в курортном городе Сочи. Местный клуб принимает гостей из Омска. Встреча обещает быть горячей. Ещё не стёрся из памяти болельщиков бой «пять на пять» на предсезонном турнире.

Незадолго до матча главный тренер хозяев, Андрей Назаров, пригласил болельщиков посмотреть на «битву за Сочи». Таким образом наставник подогревает интерес к игре и заводит свою команду. Дело в том, что особая «любовь» рулевого «леопардов» к омскому «Авангарду» стала своеобразной визитной карточкой специалиста.

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Практически в каждом очном матче на ледовой площадке случаются массовые потасовки, которые провоцирует Назаров. К слову, сам наставник испытывает невероятную любовь к дракам на льду ещё со времен карьеры в НХЛ. Андрей Викторович является первым русским тафгаем за океаном и доказывает это, уже будучи специалистом.



Справедливости ради, нужно отметить, что, кроме боевого духа, похвастать хозяевам в текущем сезоне пока нечем. В большинстве матчей «Сочи» уступил. Только «Барыс» попался в лапы коварным «леопардам» (6:3), а шесть соперников одолели хоккеистов с побережья Чёрного моря. Плачевные результаты привели подопечных Назарова на привычное место в подвале Западной конференции, а где же им ещё быть с двумя очками в активе.

Несмотря на некоторые успехи в ходе предсезонной подготовки, «Сочи» откровенно слабо действует в атаке. Внедрение тактической схемы с чётким позиционным нападением никогда не было в числе сильных сторон тренера Назарова. Силовая борьба, прессинг и контратаки — стихия «леопардов». Только за два сезона все приёмы тренерского штаба хозяев соперники выучили и нашли способы нейтрализовать.

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Много нареканий вызывают действия бригады голкиперов, которую собрал перед началом сезона тренерский штаб «Сочи». Максим Третьяк и Алексей Мельничук позволили сопернику 23 раза зажечь красный свет за своими воротами. Стоит отметить важную черту команды под управлением Назарова — пропущено 13 шайб за четыре домашние игры. Это важно для нашего прогноза.

Не избежал проблем на старте чемпионата и будущий соперник — омский «Авангард». Гости проиграли шесть матчей подряд (один в овертайме) и лишь во встрече с «Барысом» записали в актив первую победу. Такая неудачная серия «ястребов» крайне удивительна. У команды солидная финансовая подпитка и крепкий по меркам КХЛ состав.

Отдельно стоит отметить успех наставника «Авангарда» – Дмитрия Рябыкина — по созданию эффективной спецбригады по игре в большинстве. С 33% реализации численного преимущества гости занимают вторую позицию в лиге.

Недавно «ястребы» одержали вторую победу подряд. Обыграть удалось крепкий «Трактор» — со счётом 3:1. Вновь клуб превосходно проявил себя в большинстве. Две из трёх шайб были заброшены при численном преимуществе. Второй раз в воротах все 60 минут провёл Демченко, сменивший Галимова. В обоих случаях игры закончились победами омичей.

История взаимоотношений соперников на ледовой площадке насчитывает 21 игру. В семи встречах верх взяли «леопарды», а 14 побед записали на свой счёт хоккеисты «Авангарда». По количеству заброшенных шайб существенное превосходство у омских «ястребов» (75:41). Стоит учесть победную серию подопечных Дмитрия Рябыкина — гости выиграли пять очных матчей подряд.

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Во время серии поражений «Авангарда» циркулировали слухи о возвращении Боба Хартли на пост главного тренера омичей. Но две победы, одержанные «ястребами», несколько снизили градус напряжения. Гости с каждым матчем прибавляют в комбинационной игре, действуют на высоких скоростях и уверенно разбивают прессинг за счёт выхода из зоны через длинные передачи защитника. Мы предполагаем, что одолеть такого соперника хоккеистам «Сочи» будет сложно. Рекомендуем присмотреться к ставке «победа «Авангарда» за коэффициент 1.72.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Авангард» 21 сентября 2022 года

Хозяева стараются компенсировать недостаток мастерства за счёт настроя и боевитости. Скорее всего, болельщики снова станут свидетелями массовых потасовок. Но даже такой весьма примитивный способ сломать игру не убережёт «леопардов» от очередного поражения. «Авангард» в последних играх существенно прибавил во всех компонентах. Предполагаем, что гостям хватит 60 минут игрового времени, чтобы одержать победу.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.72.

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