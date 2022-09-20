«Ак Барс» – «Спартак». Знарок и Радулов повторят на бис

21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Спартак». Начало – в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.52. Успех москвичей оценивается в 5.85. На ничью по итогам 60 минут можно поставить за 5.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» – «Спартак» 21 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» – «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.00. Вероятность овертайма в матче оценивается в 4.10. Поставить на то, что первый гол в матче забьют хозяева в букмекерских конторах, можно с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Спартак» (21.09.2022)

21 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть матчей. Одна из самых интересных игр вновь пройдёт в Казани, где «Ак Барс» Олега Знарка во второй раз за три последних дня сразится со «Спартаком» Бориса Миронова. Матч пройдёт на льду «Татнефть-Арены», первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Ак Барс» за последнюю неделю добился серьёзного прогресса в игре. Команда Олега Знарка перед стартом сезона котировалась выше всех в борьбе за чемпионский титул, но в первых матчах оправдать возложенные на неё надежды не смогла. В четырёх играх «барсы» выиграли уверенно всего один раз – в матче с ЦСКА (5:1), а ещё дважды потерпели поражение и добыли очень сложную победу в овертайме над «Адмиралом» (2:1).

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В трёх из четырёх этих матчей у казанского клуба были серьёзные проблемы с дисциплиной, ведь по штрафному времени он опережал соперников. Ещё хуже дела обстоят в большинстве – по реализации лишнего «Ак Барс» на чистом последнем месте, не сумев забить ни одного гола при 29 попытках. Совсем не удивительно, что у тренера были претензии к своим игрокам нападения, забрасывающим в среднем не более одной шайбы за матч.

Тем не менее сейчас игра «Ак Барса» нормализуется и постепенно приобретает те очертания, которые хотят видеть болельщики и тренер. У хозяев три победы подряд – дожали яркое «Торпедо» Игоря Ларионова (2:1), взяли реванш у минского «Динамо» за домашнее поражение, а также уверенно разделались со «Спартаком». И вот казанцы уже третьи в Восточной конференции, отставая от «Автомобилиста» всего на два очка.

Они по-прежнему довольно много удаляются – с красно-белыми заработано 18 штрафных минут, но слаженно играют в обороне – шестые по игре в меньшинстве. Кроме того, «Ак Барс» ещё не пропускал больше двух шайб в одном матче и у него четвёртая лучшая защита лиги.

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В атаке особой результативностью «барсы» не радуют – лишь в одном матче из семи командам удавалось выйти за пределы пяти заброшенных шайб. Однако реализация и действия игроков стали заметно лучше. Сейчас впереди особенно выделяется ветеран – Александр Радулов. Форвард вернулся из НХЛ и продолжает разрывать на родине – он второй бомбардир команды, а в двух последних играх набрал четыре результативных балла. Именно Радулов становился автором победных шайб в играх с минским «Динамо» и «Спартаком».

Стоит отметить, что недавняя битва с «барсами» всерьёз подпортила показатели «Спартака» в чемпионате. До неё подопечные Бориса Миронова с преимуществом шли в тройке лидеров Запада и обладали второй лучшей обороной лиги. Теперь же красно-белые рискуют скатиться за пределы зоны плей-офф, ведь результаты у них, на самом деле, плохие – после серии из трёх домашних побед подряд на старте «Спартак» выиграл всего в одной встрече из пяти возможных.

Обороняться гости всё же умеют, лишь дважды пропустив больше трёх шайб в свои ворота. Однако с соперниками топового уровня или со звёздными исполнителями атаки в составе им справляться действительно тяжело. Сейчас календарь у москвичей был очень сложный – «Металлург», «Торпедо», дерзкий «Автомобилист» и «Ак Барс» не позволяли расслабиться. На сей раз им предстоит три выезда подряд, а на чужом льду команда выступает слабо – четыре поражения в пяти предыдущих матчах.

Также нельзя не отметить слабую атакующую активность «Спартака». Оборонительный стиль игры хорош, когда он приносит результат, но, если нечего ответить в атаке, вариантов остаётся немного. В данный момент красно-белые записали на свой счёт 13 голов в семи играх – меньше только у двух худших клубов лиги – «Куньлуня» и «Сочи». В трёх предыдущих встречах больше одной шайбы забросить команда Миронова не смогла.

С «Ак Барсом» исторически «Спартак» играет плохо. Недавнее поражение в Москве стало для них третьим подряд в очной встрече, и никогда больше одной шайбы забросить им не удавалось. У клуба средние по лиге показатели реализации большинства, лучший бомбардир Александр Хохлачёв набрал всего пять очков и уже два матча подряд не может отметиться результативным действием. Миронов открыто критикует своих игроков за удаления, но в меньшинстве играть они умеют. Хорошо бы научиться стабильно забивать.

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Таким образом, вторая встреча этих команд подряд тоже едва ли порадует результативностью. Знарок, очевидно, хочет закрепить успех очередной победой над своим бывшим клубом и провести домашний отрезок недели без потерь. Нападение с Радуловым, Шипачёвым и Семёновым сейчас функционирует неплохо и организовать три или четыре шайбы способно. «Спартаку» пока впереди не удастся поддержать соперника. Есть смысл вновь рассмотреть победу «Ак Барса» при тотале меньше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.36.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» – «Спартак» 21 сентября 2022 года

В прошедшее воскресенье в Москве «Ак Барс» убедительно разобрался со «Спартаком» и продлил свою победную серию до трёх матчей. Всего второй раз за семь игр сезона «барсы» забросили больше двух шайб в основное время. У команды Знарка по-прежнему очень большие проблемы при реализации большинства, однако класс исполнителей решает, ведь у хозяев одна из самых звёздных линий нападения в лиге. «Спартаку» удержаться в четвёрке на Западе будет сложнее. Красно-белые проиграли четыре встречи в гостях из пяти последних, и у них третья худшая атака чемпионата. Поэтому не ждём реванша от команды Миронова, а вероятность повторения недавнего результата велика.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.36.

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