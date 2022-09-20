«Витязь» — «Локомотив». Даже Балашиха бессильна против Игоря Никитина

Говорят «Витязю» везёт в Балашихе, но у тренера железнодорожников есть жёсткий ответ на это.

21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.81, а успех хозяев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.66.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Локомотив» 21 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Витязь» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.06. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.5.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» — «Локомотив» Ярославль (21.09.2022)

На 21 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу «Витязя» и ярославского «Локомотива». Игра пройдёт на льду «Арены Балашиха», первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

«Витязь» уже сыграл восемь официальных матчей, статистика разделилась поровну. Сперва клуб шёл с серией из четырёх побед. Сейчас же он имеет серию из четырёх поражений. Накануне «Витязь» проиграл «Торпедо» (1:2 Б), до этого «Локомотиву» (0:1). Так что уверенное начало уже забывается, но удивить команда успела многих.

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«Локомотив» Игоря Никитина тоже сыграл восемь игр, и тоже четыре победы и четыре поражения. Накануне клуб переиграл московское «Динамо» (3:1) и, как уже было сказано, «Витязь» (1:0). После трёх поражений кряду – это неплохой результат. С учётом того, что команда на трансферном рынке особо не усиливалась, и ряды покинул Эдди Паскуале.



Оппоненты не далеко ушли друг от друга. «Витязь» занимает шестую строчку в Западной конференции с 10 очками, а «Локомотив» — восьмое место с девятью баллами. Плюс статистика пока одинаковая, но победитель в матче один. Во внимание, конечно, стоит принять, что «богатыри» теперь выступают на арене в Балашихе, где пока не проигрывали. Родные стены помогают, но на выезде хоккеисты потерпели четыре поражения.

Для Игоря Никитина это тревожный звоночек. Хотя статистика очных игр и остаётся за железнодорожниками. За 41 встречу у них 32 победы. У хозяев лишь девять. Потому гости выглядят более привлекательно, но и забывать стартовую победную серию «Витязя» не стоит. Поэтому явного фаворита в этом матче выделить трудно.

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Хотя и недавно уже Игорь Никитин дома одолел соперника с минимальным счётом. Будет ли повторение изученного материала? Плюс за последние 10 игр лишь раз тотал матча был ниже 4.5 шайбы. Потому, думается в Балашихе команды оторвутся. Хозяева точно побегут возвращать долг за поражение.



Так что без голов болельщиков вряд ли оставят. Как раз стоит рассмотреть ставку на то, что «Локомотив» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.30. Сейчас гости идут неплохо, наконец-то череда неудач закончилась, а у «Витязя» дома всё неплохо, но последние матчи явно подкосили морально.



Думается, у Никитина сейчас команда готова лучше. Плюс пора улучшать результативность. Пока статистика схожа с прошлым годом. Да и у хозяев по составу нет явных звёзд и легионеров, опыта и мастерства у железнодорожников больше.

«Витязь» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 сентября 2022 года

«Локомотив», наконец, начал побеждать, хотя и результативность нужно подкачать. «Витязь» же череда неудач на выезде явно подкосила. Статистика очных матчей за гостями, плюс соперники зачастую любили обмениваться голами. К тому же Никитин уже обыграл Буцаева недавно. Можно повторить. Пока же проверим менее рискованную ставку на гостей через тотал больше.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.

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