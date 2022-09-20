«Адмирал» — «Металлург». Илья Воробьёв вернётся в Магнитогорск непобеждённым

«Лисы» одержали три победы подряд на Дальнем Востоке. На очереди ещё одна, и можно ехать домой.

21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Металлург». Начало игры — в 12:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.69. Успех владивостокцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.50.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Адмирал» — «Металлург» 21 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Адмирал» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будет буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» Владивосток — «Металлург» Магнитогорск (21.09.2022)

Хоккейный сезон продолжает набирать обороты. 21 сентября состоятся шесть встреч регулярного чемпионата КХЛ. В одной из них на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке померятся силами местный «Адмирал» и магнитогорский «Металлург». Первое вбрасывание запланировано на 12:30 мск.

В позапрошлом сезоне «Адмирал» не выступал в КХЛ из-за финансовых проблем. По итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки закономерно занял предпоследнее место в Восточной конференции. За 49 матчей он добыл только 15 побед (11 в основное время и четыре по буллитам).

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В межсезонье клуб из Владивостока лишился нескольких важных игроков — Камиля Фазылзянова, Фёдора Белякова, Дмитрия Лугина и Андрея Обидина. В то же время он заключил контракты более чем с 15 новыми хоккеистами. В результате «моряки» приемлемо провели предсезонку и неплохо стартовали в текущем розыгрыше регулярки.



Сначала подопечные Леонида Тамбиева уступили «Куньлуню» (1:3), обыграли «Сочи» (4:1), а также проиграли в матче с московским «Спартаком» (1:2) и «Ак Барсом» Олега Знарка (1:2 ОТ). Затем они отомстили «Куньлуню» (3:1), дважды обыграли «Салават Юлаев» (2:0 и 2:1 ОТ), а также потерпели поражение как раз от «Металлурга» (0:2).

«Магнитка» сыграла в матче с «Адмиралом» очень прагматично, строго по счёту. Она реализовала свои моменты в первом периоде, дважды воспользовавшись большинством, и благополучно высушила матч. Отметим и классное выступление Василия Кошечкина, впервые отстоявшего «на ноль» в нынешнем сезоне.

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План Ильи Воробьёва кажется предельно понятным — нарастить крепость в защите. За первые четыре встречи текущего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ его подопечные пропустили целых 19 шайб. За этот период одержали только одну победу — над «Торпедо» (5:4). Поражения потерпели от ЦСКА (2:6), бесстрашной «Северстали» (3:4 ОТ) и «Амура» (4:5 ОТ).

Наставник сделал выводы из неудач и сконцентрировался на усилении оборонительной линии. В последующих четырёх встречах на выезде магнитогорцы одержали победы. Обыграли «Спартак» (2:1 ОТ), дважды «Амур» (3:2 и 3:0) ну и «Адмирал». За этот период пропустили только три шайбы. Совсем другое дело.



Таким образом, «Металлург» поднялся на вторую позицию в Восточной конференции. Как мы помним, по итогам прошлого сезона он занял первое место в сводной таблице КХЛ, а также добрался до финала Кубка Гагарина, где обидно уступил в серии из семи матчей с ЦСКА. К слову, с тех пор комплектация клуба из Магнитогорска практически не изменилась.



В плане мастерства и качества «лисы» в несколько раз превосходят нынешний состав «моряков». Это подтверждает и последняя личная встреча. Безусловно, она получилась напряжённой, но магнитогорцы практически ничего не позволили сделать сопернику. Хотя сыграли они, на наш взгляд, далеко не на максимуме собственных возможностей. Рекомендуем взять П2 в основное время. Коэффициент сносный — 1.69.

«Адмирал» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 сентября 2022 года

«Адмирал» продолжает постепенно реабилитироваться после пережитого кризиса. Относительно прошлого сезона он стартовал в текущем очень даже неплохо. Однако обыграть действующего вице-чемпиона КХЛ клубу из Владивостока вряд ли удастся. В последних четырёх встречах текущего розыгрыша регулярки «Металлург» одержал победы, в том числе над «моряками» в основное время. Думается, история повторится.



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.69.

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