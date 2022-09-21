Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Экспресс на сегодня, 21 сентября 2022 года, лучшие прогнозы на КХЛ, рабочий экспресс на хоккей, лучшие ставки на КХЛ

Экспресс на КХЛ с коэффициентом 8.70: «Авангард» вошёл во вкус, Знарок обидит «Спартак»
Николай Дятлов Александр Ничипорук
,
Экспресс на сегодня, 21 сентября 2022 года
Комментарии
Игорь Ларионов продолжает украшать лигу хоккеем «Торпедо».

21 сентября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.70 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогнозы на все матчи КХЛ.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Трактор» 21 сентября

Автозаводцы наносят по 32,29 броска за игру и достаточно эффективно реализуют большинство. Игроки забросили девять шайб из 37 попыток (27% эффективности — шестой показатель в КХЛ). В целом Игорь Ларионов, Алексей Кручинин и компания достаточно результативно играют в атаке, забросив за семь игр 25 шайб. Лишь СКА и «Автомобилист», сыгравшие на матч больше, имеют лучшие показатели.

«Трактор» слабовато выступает в начале текущего розыгрыша КХЛ. Подопечные Анвара Гатиятулина неважно играют в обороне. За восемь матчей вратари отразили 190 бросков из 212 нанесённых в створ ворот (89,62%). В пассиве команды 22 шайбы после восьми матчей, девять из которых были пропущены в меньшинстве (66,7% надёжности).

При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Торпедо» за 2.43

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Спартак» 21 сентября

Соперники проведут два матча подряд. Напомним, в первой встрече, которая состоялась 18 сентября в Москве, «барсы» одержали лёгкую победу 4:1. Красно-белых подвела недисциплинированность — они провели в меньшинстве 16 минут игрового времени.

Оцениваем шансы «Локомотива» продлить победную серию в игре с «Витязем».

Стоит отметить, что гости попали в кризис и выиграли только одну встречу из последних пяти. С учётом отличной формы «барсов» и личных счётов Знарка к москвичам, рекомендуем изучить ставку «победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.03.

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Авангард» 21 сентября

Для омского клуба предстоящая встреча очень важна, ведь сейчас впервые в этом сезоне команда на подъёме – после шести поражений подряд она выиграла уже дважды — у «Барыса» и «Трактора» — и теперь имеет отличный шанс продлить серию с худшей командой Запада.

«Сочи» в целом сейчас нечего противопоставить кризисному сопернику – у них всего одна победа в семи встречах — над «Барысом», пропускает команда в среднем не менее трёх шайб за игру и проигрывает даже главному конкуренту в конференции «Куньлуню» (1:3). «Авангард» выиграл девять предыдущих матчей у «Сочи», и 10-я победа как никогда близко, ибо подопечным Дмитрия Рябыкина необходимо выбираться из кризиса.

С нападением серьёзных проблем у гостей нет, даже во время серии поражений они всего раз отправили в ворота соперника меньше двух шайб, а оборона постепенно нормализируется. У «Сочи» такого прогресса незаметно. В этом матче стоит отталкиваться от омичей, которым очень нужна победа, и они будут максимально мотивированы. Возьмём чистую победу гостей в основное время с коэффициентом 1.77

Экспресс на матчи КХЛ 21 сентября 2022 года

Ставка 1: победа «Торпедо» в матче с «Трактором» за 2.43.

Ставка 2: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) в матче со «Спартаком» за 2.03.

Ставка 3: победа «Авангарда» в матче с «Сочи» за 1.77.

Общий коэффициент: 2.43 Х 2.03 Х 1.77 = 8.73.

Ещё больше рабочих экспрессов — здесь.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01.

Фёдоров объяснил сенсационное поражение ЦСКА от «Куньлуня».

Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч Хорватия — Дания.

Разин назвал причину поражения от минского «Динамо».

Тренер «Куньлуня»: очень помогли удаления ЦСКА в концовке.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022