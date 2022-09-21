Экспресс на КХЛ с коэффициентом 8.70: «Авангард» вошёл во вкус, Знарок обидит «Спартак»

21 сентября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.70 из матчей, которые будут сыграны сегодня.
Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Трактор» 21 сентября
Автозаводцы наносят по 32,29 броска за игру и достаточно эффективно реализуют большинство. Игроки забросили девять шайб из 37 попыток (27% эффективности — шестой показатель в КХЛ). В целом Игорь Ларионов, Алексей Кручинин и компания достаточно результативно играют в атаке, забросив за семь игр 25 шайб. Лишь СКА и «Автомобилист», сыгравшие на матч больше, имеют лучшие показатели.
«Трактор» слабовато выступает в начале текущего розыгрыша КХЛ. Подопечные Анвара Гатиятулина неважно играют в обороне. За восемь матчей вратари отразили 190 бросков из 212 нанесённых в створ ворот (89,62%). В пассиве команды 22 шайбы после восьми матчей, девять из которых были пропущены в меньшинстве (66,7% надёжности).
При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Торпедо» за 2.43
Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Спартак» 21 сентября
Соперники проведут два матча подряд. Напомним, в первой встрече, которая состоялась 18 сентября в Москве, «барсы» одержали лёгкую победу 4:1. Красно-белых подвела недисциплинированность — они провели в меньшинстве 16 минут игрового времени.
Оцениваем шансы «Локомотива» продлить победную серию в игре с «Витязем».
Стоит отметить, что гости попали в кризис и выиграли только одну встречу из последних пяти. С учётом отличной формы «барсов» и личных счётов Знарка к москвичам, рекомендуем изучить ставку «победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.03.
Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Авангард» 21 сентября
Для омского клуба предстоящая встреча очень важна, ведь сейчас впервые в этом сезоне команда на подъёме – после шести поражений подряд она выиграла уже дважды — у «Барыса» и «Трактора» — и теперь имеет отличный шанс продлить серию с худшей командой Запада.
«Сочи» в целом сейчас нечего противопоставить кризисному сопернику – у них всего одна победа в семи встречах — над «Барысом», пропускает команда в среднем не менее трёх шайб за игру и проигрывает даже главному конкуренту в конференции «Куньлуню» (1:3). «Авангард» выиграл девять предыдущих матчей у «Сочи», и 10-я победа как никогда близко, ибо подопечным Дмитрия Рябыкина необходимо выбираться из кризиса.
С нападением серьёзных проблем у гостей нет, даже во время серии поражений они всего раз отправили в ворота соперника меньше двух шайб, а оборона постепенно нормализируется. У «Сочи» такого прогресса незаметно. В этом матче стоит отталкиваться от омичей, которым очень нужна победа, и они будут максимально мотивированы. Возьмём чистую победу гостей в основное время с коэффициентом 1.77
Экспресс на матчи КХЛ 21 сентября 2022 года
Ставка 1: победа «Торпедо» в матче с «Трактором» за 2.43.
Ставка 2: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) в матче со «Спартаком» за 2.03.
Ставка 3: победа «Авангарда» в матче с «Сочи» за 1.77.
Общий коэффициент: 2.43 Х 2.03 Х 1.77 = 8.73.
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Прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01.
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