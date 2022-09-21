Хорваты собрали один из сильнейших составов, а датчане понесли потери, поэтому сыграют от обороны, но это их не спасёт.

Хорватия — Дания. Модрич и Влашич в составе, но голов много не будет

22 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Хорватия — Дания. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в качестве фаворитов встречи выделяют хозяев: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55, а успех датчан оценён в 3.05. Заключить пари на ничью можно за 3.15.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Хорватия — Дания 22 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Хорватия — Дания не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.69. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 1.98. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Хорватия — Дания (22.09.2022)

Матч 5-го тура Лиги наций Хорватия — Дания состоится 22 сентября в Загребе на стадионе «Максимир». Начало — в 21:45 мск. Хорваты увезли минимальную победу из Копенгагена благодаря голу Марио Пашалича. Смогут ли датчане взять реванш? Разбираемся вместе.

Сборная Хорватии успешно квалифицировалась на мундиаль в Катаре. За 10 туров отборочного раунда команда проиграла лишь в раз — в матче с Словенией (0:1). Дважды сыграла вничью — с Россией (0:0) и Словакией (2:2). В остальных семи встречах добилась максимального результата. В том числе в последнем туре минимально переиграла сборную России благодаря автоголу Фёдора Кудряшова. Таким образом, «шашечные» не пропустили команду Валерия Карпина на первую строчку.

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Подопечные Златко Далича неплохо продвигаются на турнирной дистанции. После поражения от Австрии (0:3) хорваты мобилизовались. В следующих трёх матчах Лиги наций с Данией (1:0) и Францией (1:1 и 1:0) они набрали семь очков. Отставание от лидера квартета в лице сборной Дании составляет лишь два очка. Победа в грядущем домашнем матче приблизит «шашечных» к плей-офф.



Хорваты в последнее время перешли на расстановку 4-1-4-1. В Лиге наций они контролируют мяч в среднем 51,6% матча: проводят 31% игрового времени в защитном блоке и ещё 48% — в центре поля. На этом фоне команда Златко Далича не отличается активной игрой впереди. Футболисты выполняют лишь по 8,5 удара, из которых 3,3 приходится в створ ворот. Лука Модрич и компания забили только три гола, причём два из них с пенальти. Не густо.

После неудачи в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций с Австрией (0:3) Далич сместил акцент на оборону. Игроки выполняют по 14,8 отбора и делают по 11 перехватов за игру. Результат на лицо. В последних трёх матчах Хорватия пропустила лишь один гол, дважды сохранив свои ворота в безопасности. «Шашечные» подходят к грядущей встрече без Мартина Эрлича. Это скажется на надёжности игры сборной в центре обороны.

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Сборная Дании в последние годы ощутимо прибавила в качестве футбола. Период становления пришёлся на Оге Харейде, который предпочитал играть в закрытый футбол с акцентом на контратаки. Тектонические сдвиги произошли после прихода Каспера Юльманна. Он немного поработал за границей и понаблюдал на системами футбольных школ ведущих европейских лиг. Вернувшись на родину, Юльманн провёл плодоносные реформы, сместив акцент на игру в атаке. Именно под его началом сборная завоевала бронзовые медали на Евро-2020.

Не испытал проблем «датский динамит» в квалификации ЧМ-2022. Команда Каспера Юльманна выиграла в девяти матчах и досрочно гарантировала участие в финальной части соревнований. Единственное поражение пришлось на матч заключительного тура группового этапа со сборной Шотландии (0:2), который не имел турнирного значения.



Тренерский штаб варьирует расстановки в зависимости от соперника. В последнее время наигрывается схема 3-4-3, точнее, её вариация 3-4-1-2. «Алая гвардия» владеет игровой инициативой лишь 46,8% встречи. Команда высоко прессингует и проводит 46% игрового времени в центре поля, а ещё 29% — у штрафной соперников. Игроки наносят по 11,3 удара по воротам (из них 4,5 — в створ). За четыре матча датчане забили шесть голов.



Дания не может рассчитывать на Роберта Скова, Йонаса Винда и Андреаса Корнелиуса. Поддаётся оценке состояние Йеспера Линдстрёма. Потери достаточно серьёзные, особенно в атакующем блоке.

При таких раскладах не стоит ждать результативного сценария. Хорваты после неудачного старта своими результатами демонстрируют, что имеют определённые планы на Лигу наций. Команда Златко Далича здорово играла от обороны в прошлых трёх встречах и постарается в этом же стиле разобраться со сборной Дании. При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 гола за 1.69.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Хорватия — Дания 22 сентября 2022 года

Сборная Хорватии здорово провела серию последних матчей в Лиге наций. Златко Даличу удалось наладить игру в обороне. Датчане без двух ключевых игроков атакующего звена вряд ли смогут пробить эшелонированную оборону хозяев поля. Отсюда ставка на тотал меньше 2.5 мяча.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.69.

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