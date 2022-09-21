«Северсталь» — «Динамо». Разин и Кудашов сделают ставку на атакующий хоккей

22 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех москвичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.75.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» 22 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Северсталь» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.25. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Северсталь» Череповец — «Динамо» Москва (22.09.2022)

На 22 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между череповецкой «Северсталью» и московским «Динамо». Игра пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце, первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

«Северсталь» успела провести восемь официальных матчей со старта сезона. Однако в последних двух встречах результат неудовлетворительный. В Санкт-Петербурге команда потерпела поражение от СКА (1:2 Б), а накануне в гостях проиграла минскому «Динамо» (2:3). Выездная серия не задалась. Хотя у клуба сейчас побед и поражений поровну.

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Как раз стоит отметить, что недавно у себя дома Андрей Разин разделался с минчанами со счётом (5:2). Увы, со СКА не удалось (1:4). Однако это не мешает команде идти на восьмой строчке в Западной конференции с девятью очками. Можно и лучше, как раз клуб возвращается домой, где проигрывал только раз за три игры.



«Динамо» выглядит немного лучше, ведь за восемь встреч проигрывало трижды. Случилось это как раз в двух последних домашних матчах — уступили СКА (2:3) и «Локо» (1:3). Как видно, статистика схожа. Однако Алексей Кудашов расположился на четвёртой позиции Западной конференции с 10 очками. Положение дел чуть лучше, но весомого перевеса не наблюдается.

Да и статистика очных встреч, которых насчитывается 50, тоже не может выявить фаворита. Так, у «Динамо» 27 побед, у «Северстали» — 23. Плюс за последние пять игр в Череповце у гостей три победы, одна из которых добыта за пределами основного времени. Поэтому можно считать, что в Череповце тоже не будет явного фаворита.

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Плюс очень уж схожа статистика последних двух игр у оппонентов. Однако стоит обратить внимание на то, что хозяева пока проигрывали лишь СКА на домашнем льду. Гости на выезде за три встречи уступили тоже только раз. Потому мы бы обратили внимание на менее рискованную ставку на голы. Так за последние 10 встреч регулярки оппоненты лишь дважды играли с низовым тоталом.

Идентичность в результатах отчётливо видна по двум поражения в прошлых играх, причём команды в одной из них уступили СКА. Интересный факт, но Череповец боролся до последнего и вытянул у петербуржского клуба один балл, проиграв в серии буллитов. Желание реабилитироваться за два поражения кряду заставит хоккеистов играть открыто, чаще атаковать и не озираться на ворота.

Плюс, если взять во внимание плей-офф, соперники там показывали яркий хоккей. Потому стоит рассмотреть и сейчас такой вариант. Ставка на тотал больше 5 шайб за 1.88 смотрится очень неплохо. Тем более у обеих команд всё хорошо с результативностью. У «Динамо» 20 заброшенных шайб, у «Северстали» — 24. Однако с защитой у москвичей дела лучше — пропустили 13 шайб, а соперник — 21.

Андрею Разину придётся поработать над проблемами, так как пока его команда играет отменно в нападении, но в защите всё сложнее. У «Динамо» дела обстоят получше, но статистика очных матчей пока не даёт уверенности в явной победе одной из сторон. Потому остановимся на ставке менее рискованной.

«Северсталь» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 22 сентября 2022 года

Соперники неплохо стартовали, однако у гостей дела идут чуть лучше. Последние игры у клубов прошли схоже. Плюс статистика очных встреч пока не даёт уверенности в победе одной из сторон. Зато с результативностью у хоккеистов проблем нет, поэтому остановимся на тотале больше.



Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.88.

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