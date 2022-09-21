Турция — Люксембург. Вопрос о победителе уже решён

22 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Турция — Люксембург. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу турок в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех люксембуржцев оценён экспертами в 13.50. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Турция — Люксембург 22 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Турция — Люксембург получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Турция — Люксембург (22.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол уходит на перерыв, возвращается Лига наций. На 22 сентября запланированы 10 матчей 5-го тура соревнования. В одном из них сразятся Турция и Люксембург. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сразу отметим, что сборной Турции досталась очень лёгкая группа, состоящая из аутсайдеров — Литвы, Фарерских островов и как раз Люксембурга. Проблем ни с одной из этих национальных команд у турок не возникло. Во всех четырёх стартовых турах текущего розыгрыша Лиги наций они одержали убедительные победы.

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Сначала подопечные Штефана Кунца разгромили Фарерские острова (4:0) и крупно обыграли Литву (6:0), а затем разделались с Люксембургом (2:0) и литовцами (тоже 2:0). За этот отрезок они не пропустили ни одного мяча, а сами забили 14. Впрочем, удивительно другое — почему «лунные звёзды» не забили ещё больше?



В матче последнего тура с Литвой турки нанесли целых 38 ударов (12 в створ). Во встрече с Люксембургом отметились 11 ударами (шесть в створ). В игре с Фарерскими островами нанесли 18 ударов (девять в створ). И это при том, что Штефан Кунц частенько экспериментировал и давал игровое время молодым игрокам.

Не выделил игровое время наставник по понятным причинам только травмированным игрокам, в том числе экс-полузащитнику ЦСКА Юсуфу Языджи. Грядущий матч 25-летний хавбек, ныне выступающий на правах аренды за действующего чемпиона Турции — «Трабзонспор», увы, также пропустит. Он получил повреждение в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» Станислава Черчесова.

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Люксембург за четыре стартовых тура текущего розыгрыша Лиги наций одержал только две победы — над Литвой (2:0) и Фарерскими островами (1:0). Также подопечные Люка Хольтца сыграли вничью с фарерцами (2:2) и потерпели поражение от Турции. При этом победу над сборной Фарерских островов они добыли не без удачи.

До 67-й минуты оппоненты играли на примерно равных скоростях, но затем на фарерцев свалилась череда неудачных обстоятельств. Сначала в противоречивом моменте схлопотал красную карточку их полузащитник — Рене Йонсен. Затем люксембуржцы заработали и реализовали 11-метровый удар. Следом, на 80-й минуте, схлопотал удаление ещё один хавбек Фарерских островов — Сольви Ватнхамар.



Для того чтобы лучше понять реальный уровень национальной команды Люксембурга, достаточно вспомнить, как она провела квалификацию ЧМ-2022. За восемь туров группового этапа отборочного цикла соревнования «красные львы» одержали только три победы — над Ирландией (1:0) и Азербайджаном (2:1 и 3:1). Во всех остальных встречах потерпели поражения.



Сборная Турции провела квалификацию ЧМ-2022 намного лучше. За 10 туров группового этапа она потерпела только одно поражение — от Нидерландов (1:6). Также сыграла вничью с Латвией (3:3), Черногорией (2:2) и Норвегией (1:1). В остальных матчах одержала победы. Таким образом, «лунные звёзды» получили путёвку в плей-офф квалификации, где обидно уступили Португалии (1:3).

Как бы там ни было, фаворитами грядущего матча выглядят турки. Думается, они и в этот раз победят и не пропустят. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 1.88. В последней личной встрече люксембуржцы нанесли лишь один удар в створ. Был ещё, конечно, эпизод с отменённым автоголом «лунных звёзд», но то было в Люксембурге. В Турции «красным львам» уж точно вряд ли удастся забить.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Турция — Люксембург 22 сентября 2022 года

Сборная Турции на две головы превосходит Люксембург. У «лунных звёзд» в разы сильнее состав и гораздо лучше результаты на дистанции. За первые четыре тура группового этапа текущего розыгрыша Лиги наций они ни разу не потеряли очки и не пропустили ни одного мяча. На домашнем стадионе наверняка вновь всухую обыграют «красных львов».



Ставка: Турция победит и не пропустит за коэффициент 1.88.

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