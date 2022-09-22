Италия – Англия. Что Манчини хорошо, то Саутгейту катастрофа

23 сентября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Италия – Англия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех англичан оценивается в 2.75. На ничью дают коэффициент 3.15.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Италия – Англия 23 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Италия – Англия не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч Лиги наций Италия – Англия (23.09.2022)

В пятницу, 23 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане пройдёт игра между сборными Италии и Англии. Обе команды выступают в одной группе е с Германией и Венгрией. В данный момент они занимают предпоследнее и последнее места в своём квартете соответственно, и их очная встреча имеет очень важное турнирное значение. Стартовый свисток будет дан в 21:45 мск.

Разборки в самой интересной группе Лиги наций достигли своего пика. Сейчас команды дошли до той стадии, когда они практически не имеют права на ошибку. Сборная Италии завершила последнюю международную паузу катастрофическим результатом – подопечные Роберто Манчини разгромно уступили немцам со счётом 2:5. Это поражение стало для них уже четвёртым подряд в важных матчах.

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После победы на Евро-2020 за год итальянцы уступали в каждом из матчей, имевших особое турнирное значение. Сперва они проиграли в полуфинале Лиги наций Испании (1:2), затем сенсационно остались без чемпионата мира после поражения от Северной Македонии (0:1) и получили три безответных мяча от Аргентины в Финалиссиме. Теперь команде обязательно нужно набирать очки в двух оставшихся турах группы, чтобы обезопасить себя от вылета в Лигу В.

Проблема в том, что команда Манчини уже давно не демонстрирует стабильных результатов. Итальянцы одержали всего одну победу с ноября – в восьми прошлых встречах удалось переиграть только сборную Венгрии (2:1). Нестабильно выступает Италия на домашнем стадионе, очень редко выигрывая в последнее время.

Кроме того, итальянцы продолжают в полной мере полагаться на свою оборону – команда очень мало пропускает, за четыре года только Германия и Аргентина смогли поразить их ворота больше двух раз в одной игре. При этом в атаке хозяева заметно хуже – за 10 последних встреч Италия смогла забить больше одного мяча только в трёх случаях. На своём поле больше гола они забили всего в одном матче с октября.

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Сборная Англии, несомненно, поддержит осторожный стиль игры итальянцев. Уже долгое время ходят споры, насколько эффективно Гарет Саутгейт использует потенциал состава своей сборной. Имея в своём распоряжении великолепных креативных полузащитников уровня Беллингема, Маунта и Филлипса, а также Грилиша, Кейна и Стерлинга впереди, английский специалист редко рискует. Безусловно, финал Евро-2020 никто не отменял, и это достижение, но важно поддерживать уровень.

Сейчас увидеть яркий матч в исполнении «трёх львов» получается очень редко. На отрезке из 10 официальных встреч они забивали больше гола всего четыре раза, но только командам заметно более низкого класса – Сан-Марино, Андорре дважды и Албании. На выезде сборная Англии не может выиграть у серьёзных соперников уже ровно год – были одинаковые ничьи с Польшей и Германией (1:1), а также минимальное поражение от Венгрии (0:1).

Есть мнение, что у Англии нет особой мотивации в Лиге наций, ведь результаты у команды действительно очень плохие в этом турнире. В группе гости не одержали ни одной победы, дважды поделив очки с Италией и Германией, а также уступив Венгрии с общим счётом 0:5. Серия без побед у англичан равна четырём матчам, а на выезде за тот же отрезок они забили всего один гол.

Показатели слабые, но теперь над командой Саутгейта нависла серьёзная угроза вылета в лигу рангом ниже – и на этом моменте мотивация должна вырасти. Теоретически у Англии оставались шансы даже на первое место в квартете – у неё два очка, а у Венгрии семь, но решают очные матчи. В итоге теперь у гостей нет права на ошибку – им необходимы две победы в оставшихся матчах. Ключевая игра будет именно со сборной Италии.

На данном этапе Италия не уступает своему сопернику ни по игре, ни уж тем более по результатам. Вероятнее всего, нас снова ждёт весьма осторожная игра двух команд, которые совсем не радуют голевой активностью. Их очные матчи также служат отличным подтверждением, ведь четыре последние встречи завершались вничью в основное время, и никогда команды не пробивали даже стандартный тотал голов.

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Ставить на чистую ничью сейчас будет достаточно рискованно, в таких играх можно ждать сюрпризов, однако Англии отступать просто некуда. Ей необходимо исправлять турнирную ситуацию, да и перед чемпионатом мира нельзя расслабляться. Таким образом, стоит рассмотреть вариант ставки на то, что гости не проиграют + тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.25.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Италия – Англия 23 сентября 2022 года

Сборные Италии и Англии всего немногим больше года назад определяли лучшего в Европе в финале, а теперь вынуждены бороться за место в Лиге А. Италия одержала всего одну победу за последний год и проиграла абсолютно в каждом значимом матче. Хозяева плохо действуют впереди и совершенно не умеют отыгрываться. Англия выступает сейчас намного хуже – ни одной победы за четыре матча. С сентября прошлого года команда Гарета Саутгейта выигрывала только у Андорры и Сан-Марино, а забивала больше одного гола тоже только им. Но теперь англичанам нельзя терять очки, ведь на кону прописка в элите Лиги наций, поэтому мотивация у гостей должна быть на уровне, и они сделают всё, чтобы не проиграть итальянцам.

Ставка: Англия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.25.

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