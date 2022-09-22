Грузия — Северная Македония: Хвича Кварацхелия принесёт победу

23 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Грузия — Северная Македония. Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грузин в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. На победу македонцев принимают ставки с коэффициентом 3.62. Поставить на ничью можно за 3.34.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Грузия — Северная Македония 23 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.66, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.29. На гол хозяев поля дают коэффициент 1.37, а гол македонцев оценивается в 1.64. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 1.98.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Грузия — Северная Македония (23.09.2022)

В Грузии настоящий футбольный бум. Билеты на матч с Северной Македонией были разобраны в первый же день продаж. И это на стадионе вместимостью 54 тысячи зрителей. Столица Грузии замерла в ожидании засвидетельствовать прорыв национальной команды в дивизион B Лиги наций.

Важность матча становится ясна при одном взгляде на турнирную таблицу. У Грузии 10 баллов, а у Северной Македонии на три очка меньше. Всему виной болгары, которые выгрызли ничью в играх с обеими командами. Важно отметить, что в случае равенства очков первым критерием будут считаться личные встречи. Это значит, что Северной Македонии нужно не просто побеждать, а делать это крупно. Ситуация почти безвыходная.

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9 июня 2022 года эти команды встретились в Скопье. Грузины отдали мяч сопернику, но опасных моментов создали больше и победили со счётом 3:0, а всё благодаря исполнительскому мастерству Буду Зивзивадзе, Отара Китеишвили и Хвичи Кварацхелии.



Состав Грузии примечателен тем, что только четверо футболистов играют в национальном чемпионате. Грузинские таланты востребованы буквально по всему полушарию – от Португалии до Южной Кореи. Сразу пятеро игроков в ростере грузинской сборной играют в клубах из «большой пятерки» европейских чемпионатов, пусть и не всегда в самой элите.

Георгий Мамардашвили – основной вратарь испанской «Валенсии». В текущем сезоне на его счету два матча, сыгранных «на ноль» в шести играх Примеры, и всего четыре пропущенных мяча. В прошлом сезоне голкипер дошёл с «летучими мышами» до финала Кубка Испании, в котором, правда, уступил «Бетису» в серии пенальти. Зато получил награду игрока сезона в Грузии.

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Жорж Микаутадзе – центрфорвард французского «Метца». В восьми играх Лиги 2 он забил четыре мяча и отдал столько же голевых передач. Зурико Давиташвили тоже выступает во Франции, но пока успел сыграть лишь один дебютный матч за «Бордо», где запомнился голом. Центральный защитник Лука Лочошвили успешно осваивается в «Кремонезе», но накануне поездки в сборную провалил матч с «Лацио» и был заменён ещё в перерыве.

Главная звезда современной сборной Грузии – это, конечно, вингер Хвича Кварацхелия. За итальянский «Наполи» бывший игрок «Рубина» забил четыре гола и отдал три результативные передачи в девяти матчах. В том числе растерзал оборону «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов, где отметился голевым пасом. Игрока обожают не только в Грузии, но и в Неаполе. Говорят, Хвича уже на карандаше у мадридского «Реала».



Все перечисленные фамилии объединяет не только игра в западных клубах, но и возраст. Четверым игрокам только исполнился 21 год, и только Лочошвили на три года старше. Французу Вилли Саньолю, который возглавляет сборную Грузии с февраля 2021 года, было намного проще проводить омоложение состава сборной в стране, где детско-юношеский футбол выпустил столько талантов.



Саньоль не сразу дал результат. Более того – Грузия под его руководством проиграла семь из девяти его первых матчей. Осенью прошлого года случился перелом и наступила беспроигрышная серия – семь побед и две ничьих. Зрительский интерес к команде возник не только благодаря результату, но и благодаря красивой игре ярких футболистов.



Македонцы под руководством Благоя Милевски тоже пережили смену поколений. После прошлогоднего чемпионата Европы команду покинули её ветераны – Горан Пандев, Иван Тричковски и Крсте Велкоски. Теперь лидерами команды являются полузащитник Эзган Алиоски и нападающий Александар Трайковски. Обоим по 30 лет.

На текущий сбор по причине травмы не был вызван капитан сборной – защитник загребского «Динамо» Стефан Ристовски, который многое сделал для того, чтобы вывести хорватский клуб в групповой этап Лиги чемпионов. Действительно большая потеря. Остальные спортсмены основной обоймы в строю.

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Македонская сборная прославилась на всю Европу, когда поставила барьер перед Италией, не пустив её на чемпионат мира. После того сенсационного матча в Палермо македонцы выиграли лишь две встречи из пяти. Обе – у сборной Гибралтара. Трудно представить, что македонцы смогут остановить поймавших кураж грузин на их поле при переполненных трибунах. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.07.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Грузия — Северная Македония 23 сентября 2022 года

Всего два года назад в очной встрече эти команды решали, кто из них поедет на чемпионат Европы. Горан Пандев забил победный гол и обеспечил себе красивое завершение карьеры. Сейчас расклад иной. В Грузии сменился тренер, который пусть и не сразу, но дал результат. Произошло омоложение состава, и теперь россыпь вчерашних тинейджеров влюбляет в футбол всю темпераментную Грузию. Даже ничья в этом матче гарантирует грузинам победу в группе. Когда лидер твоей команды – лучший футболист одного из лидеров чемпионата Италии, то странно рассчитывать, что хозяев переполненной «Динамо-Арены» устроит другой результат, кроме победы.



Ставка: победа Грузии за 2.07.

Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 45.0.

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Прогноз на матч Франция — Австрия с коэффициентом 3.70.