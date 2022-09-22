«Торпедо» — «Авангард». Игорь Ларионов спугнёт удачу Рябыкину

23 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.98, а успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Авангард» 23 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.38, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.90. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 11.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Авангард» Омск (23.09.2022)

На 23 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы три встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между нижегородским «Торпедо» Игоря Ларионова и омским «Авангардом» Дмитрия Рябыкина. Матч пройдёт на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде, первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

Игорь Ларионов продолжает радовать атакующим хоккеем. Сейчас команда расположилась на третьей строчке в Западной конференции с 12 очками после восьми игр. Накануне клуб переиграл «Трактор» (4:3). Это шестая победа в сезоне и четвёртая на своём льду. Статистика впечатляет, а ведь у команды нет звёзд в составе и мастеров уровня Шипачёва.

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Пока «Торпедо» проиграло лишь «Ак Барсу» (1:2) Олега Знарка и «Металлургу» (4:5) Ильи Воробьёва. Эти поражения показывают, что Игорь Ларионов до последнего борется и не сдаётся без боя. Потому винить команду не стоит. С новым тренером старый состав вышел на другой уровень не только хоккея, но и отношений.



«Авангард» старт сезона провалил и недавно стал приходить в себя. Так, команда за восемь официальных игр потерпела пять поражений. Зато сейчас клуб идёт с серией из трёх побед. Накануне Дмитрий Рябыкин обыграл «Сочи» (4:1), до этого «Трактор» (3:1) и «Барыс» (5:2) Андрея Скабелки. Пока омичи расположились на восьмой строчке Восточной конференции с семью очками, набранными за девять встреч.

Однако, болельщиков явно радует, что команда наконец начала побеждать. Тем более что «ястребы» пока не выступали дома и устают на выездах. Переломный момент в игре должен был наступить. Очередной соперник будет гораздо серьёзнее предыдущих. Гости тоже неплохи в атаке, но явно уступают в защите.

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Разность заброшенных и пропущенных шайб у «Авангарда» составляет «-4» (25-29), а у «Торпедо» — «+11» (29-18). Однако хозяева дома имеют четыре победы кряду. У омичей есть явные проблемы. Хотя и статистика в Нижнем Новгороде за гостями, они одержали четыре победы за пять последних игр. Увы, сейчас у руля нижегородцев совсем другой тренер.

Быть уверенными в победе гостей сложно, а вот проверить ставку на хозяев стоит. Плюс следует учесть возможное количество голов. Хозяева последний матч как раз повеселились, отправив четыре шайбы в ворота соперника, после двух низовых матчей. Да и «Авангард» последние три встречи играет в атаке уверенно. Потому попробуем рассмотреть комбинированную ставку.



Так, ставка на то, что «Торпедо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.90 смотрится оптимально. У Игоря Ларионова нет в целях отдавать очки на своём льду. У Дмитрия Рябыкина тоже, однако статистика сезона на данный момент лучше у хозяев. Да и дома нижегородцы показывают отменные результаты. Постоянные выездные матчи на омичей давят морально и физически.

«Торпедо» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 сентября 2022 года

Игорь Ларионов начал сезон отменно, и статистика домашних матчей впечатляет. У Дмитрия Рябыкина начало не задалось, но есть серия из трёх побед. Соперники друг друга стоят, однако у хозяев новый тренер с другой тактикой, потому результаты прошлых личных встреч рассматривать не стоит. Зато «Торпедо» дома имеет четыре победы кряду, и с результативностью у команд проблем нет. Поэтому проверим ставку на хозяев через тотал больше.



Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.90.

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