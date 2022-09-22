Босния и Герцеговина — Черногория. Матч с Россией потом, сейчас битва за лидерство

Пока боснийцы размышляли о товарищеском матче с россиянами, пришла пора обыгрывать главного конкурента за выход в Лигу А.

23 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Босния и Герцеговина — Черногория. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу боснийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех черногорцев оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на главные матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Черногория 23 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Босния и Герцеговина — Черногория не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Босния и Герцеговина — Черногория (23.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол уходит на перерыв, возвращается Лига наций. На 23 сентября запланированы семь матчей 5-го тура соревнования. В одном из них на стадионе «Билино Поле» в Зенице Босния и Герцеговина примет Черногорию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная Боснии и Герцеговины идёт в текущем розыгрыше Лиги наций без поражений. При этом оба ничейных результата — с Финляндией (1:1) и как раз с Черногорией (тоже 1:1) — она добыла на выезде. Победы над Румынией (2:0) и финнами (3:2) подопечные Ивайло Петева одержали на домашнем стадионе — «Билино Поле».

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Результаты неудивительны, ведь у сине-жёлтых, пожалуй, самый мощный состав в группе. Здесь и Ибрагим Шехич («Коньяспор»), Сеад Колашинац («Марсель»), Деннис Хаджикадунич (экс-защитник «Ростова»), Эрмедин Демирович («Аугсбург»), Миралем Пьянич («Барселона»), Раде Крунич («Милан») и, конечно же, Эдин Джеко («Интер»).



Интересно другое — почему, обладая таким впечатляющим подбором игроков, национальная команда Боснии и Герцеговины не сумела пройти квалификацию на предстоящий мундиаль? С другой стороны, тут всё достаточно просто. Боснийцам досталась довольно сложная группа, состоящая из Франции, Финляндии, Украины и Казахстана.

За восемь туров группового этапа квалификации ЧМ-2022 сине-жёлтые потерпели три поражения — от Франции (0:1), Финляндии (1:3) и Украины (0:2). Победу одержали над Казахстаном (2:0). Поделили очки с финнами (2:2), французами (1:1), казахстанцами (2:2) и украинцами (1:1). Именно из-за большого количества ничьих они заняли лишь четвёртое место в квартете и лишились возможности поехать в Катар.

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У Черногории меньше резервов, нежели у Боснии и Герцеговины. Из топовых игроков, выступающих за неё, можно выделить разве что защитников — Стефана Савича («Атлетико») и Адама Марушича («Лацио»), а также экс-полузащитника «Рубина» Сеада Хакшабановича.



Потому и в стартовых четырёх матчах текущего розыгрыша Лиги наций подопечные Миодрага Радуловича выступили не так успешно, как боснийцы. За этот период они одержали две победы — над Румынией (2:0 и 3:0). Поражение потерпели от Финляндии (0:2), а вничью, как мы уже отметили ранее, сыграли с боснийцами.

Последний матч, разумеется, наиболее интересен. «Храбрым соколам» стоит отдать должное. Местами они смотрелись здорово. Особенно запомнился момент с сольным проходом полузащитника Черногории Владимира Йововича на 41-й минуте. Хавбек изящно перехитрил двух защитников Боснии и Герцеговины и мощно пробил в дальний угол, но мяч предательски угодил в перекладину.



Тем не менее классовое превосходство боснийцев бросалось в глаза. Чувствовалось, что матч проходит, скорее, по их правилам. Сине-жёлтые чаще владели мячом и нанесли больше ударов в створ, а было это в Черногории. Что же тогда будет на арене «Билино Поле» в Зенице? Рискнём предположить, что хозяева одержат победу. Ставка на этот исход принимается с коэффициентом 1.78.

Не так давно появилась информация о том, что в ноябре этого года сборная России может сыграть с Боснией и Герцеговиной в товарищеском матче. Лидеры сине-жёлтых — Миралем Пьянич и Эдин Джеко — сразу заявили о том, что не поедут на встречу, если она состоится. Но важно не это, а то — будут ли подопечные Ивайло Петева после этого полностью сконцентрированы на матче с черногорцами? Думаем, да.

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За сборную Боснии и Герцеговины выступают преимущественно опытные футболисты, умеющие бороться с давлением. Полагаем, они сумеют должным образом настроиться на матч с черногорцами. Как-никак, от его исхода зависит повышение в Лиге. В случае победы боснийцы гарантируют себе первую строчку в группе и отправятся на матч последнего тура группового этапа Лиги наций с Румынией без страха проиграть.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Черногория 23 сентября 2022 года

У сборной Боснии и Герцеговины элитнее состав и лучше результаты выступлений в текущем розыгрыше Лиги наций. Думается, на ней не отразится давление, связанное с товарищеским матчем со сборной Россией. В конце концов, грядущая встреча состоится на стадионе «Билино Поле» в Зенице. Поддержка болельщиков наверняка поможет хозяевам обыграть Черногорию.



Ставка: победа Боснии и Герцеговины за коэффициент 1.78.

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