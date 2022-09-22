Болгария — Гибралтар. Гибралтарцы попадут под горячую руку

23 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Болгария — Гибралтар. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу болгар в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех гибралтарцев оценён экспертами в 30.00. Ставки на ничью принимаются за 9.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Болгария — Гибралтар 23 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Болгария — Гибралтар получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.75.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Болгария — Гибралтар (23.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, вернулась Лига наций. На 23 сентября запланированы семь матчей 5-го тура соревнования. В одном из них на стадионе «Хювефарма Арена» в Разграде Болгария примет Гибралтар. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

За четыре стартовых матча группового этапа текущего розыгрыша Лиги наций сборная Болгарии не одержала ни одной победы. Вничью она сыграла с Северной Македонией (1:1), как раз Гибралтаром (тоже 1:1) и Грузией (0:0). Поражение потерпела от грузин с разгромным счётом 2:5.

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Любопытно то, что сборная Гибралтара за этот же период добыла только одно очко, а именно в матче с болгарами. В остальных встречах она потерпела поражения. Сначала команда маленькой страны, находящейся на юге от Пиренейского полуострова, потерпела разгромное поражение от Грузии (0:4), а затем дважды уступила Северной Македонии (0:2 и 0:4).



Для гибралтарцев разгромные и крупные неудачи — в порядке вещей. Во всех 10 встречах группового этапа квалификации ЧМ-2022 они проиграли, в том числе во встрече с Черногорией (1:4 и 0:3) и Латвией (дважды по 1:3). За этот период сборная пропустила целых 43 мяча, а забила только четыре.

Результаты и статистика не должны удивлять, ведь Гибралтар практически целиком представляют футболисты местного чемпионата, уровень которого близок к полупрофессиональному. Да и вообще, ещё шесть лет назад гибралтарцы не участвовали в официальных международных соревнованиях, довольствуясь товарищескими встречами.

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У сборной Болгарии более богатая и интересная история. В 1994 году она даже добиралась до полуфинала чемпионата мира, где уступила Италии. Вот только с тех пор «львы» заметно сбавили и закрепились в аутсайдерах. На грядущий розыгрыш мундиаля в Катаре они не сумели квалифицироваться, заняв четвёртое место в группе.

За восемь встреч отборочного цикла ЧМ-2022 болгары одержали только две победы — над Литвой (1:0) и Северной Ирландией (2:1). Также они сыграли вничью с северными ирландцами (0:0) и Италией (1:1). Поражения потерпели от Швейцарии (1:3 и 0:4), Италии (0:2) и Литвы (1:3). За этот период забили только шесть мячей, что немного.



Безусловно, даже при таких раскладах сборная Болгарии выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Но, очевидно, она испытывает серьёзные проблемы с результативностью. В очной встрече «львы» сумели забить только один мяч. Полагаем, в этот раз результативность не будет высокой тоже. Рекомендуем взять П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Болгария — Гибралтар 23 сентября 2022 года

Сборная Болгарии является более сильной и техничной командой, нежели скромный, много пропускающий Гибралтар. Однако у неё не лучшим образом обстоят дела с результативностью. Личная встреча и результаты на дистанции это подтверждают. Думаем, «львы» одержат победу, но забьют не более трёх голов.



Ставка: победа Болгарии и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.96.

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