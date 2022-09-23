Сербия — Швеция. Интрига в группе будет сохранена

Между сербами и норвежцами три очка, и в случае победы вопрос с лидером не будет решён окончательно.

24 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Сербия — Швеция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сербов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех шведов оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Сербия — Швеция 24 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Сербия — Швеция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Сербия — Швеция (24.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, вернулась Лига наций. На 24 сентября запланированы девять матчей 5-го тура соревнования. В одном из них на стадионе «Райко Митича» в Белграде Сербия примет Швецию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сербы без особых проблем преодолели квалификацию ЧМ-2022. За восемь туров отборочного цикла соревнования они не потерпели ни одного поражения при ничейных результатах с Португалией (2:2) и Ирландией (1:1). В остальных встречах одержали победы, в том числе над португальцами (2:1). Таким образом, добыли прямую путёвку в Катар.

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В текущем розыгрыше Лиги наций «белые орлы» стартовали не хуже. За четыре тура группового этапа соревнования они уступили лишь однажды — сборной Норвегии (0:1). Также национальная команда Сербии сыграла вничью со Словенией (2:2), а победы одержала над словенцами (4:1) и как раз Швецией (1:0).



Стоит отметить, что поражение от норвежцев и ничья со Словенией — совсем не закономерные результаты. В обоих матчах подопечные Драгана Стойковича смотрелись лучше противников. Они продемонстрировали великолепный командный футбол, выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов, нежели оппоненты.

Особое впечатление, конечно же, произвёл капитан сборной Сербии, выступающий за амстердамский «Аякс» — Душан Тадич. Нападающий прекрасно развивал атаки и активно создавал моменты для партнёров, восхищая индивидуальным мастерством. Впрочем, ничего нового. Тадич стабильно держит планку высочайшего уровня и играет не последнюю роль в успехах клуба.

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У сборной Швеции сопоставимого Тадичу лидера на данный момент нет. Вернувшийся в национальную команду в прошлом году Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после перенесённой операции на колене, а Эмиль Форсберг («Лейпциг») и Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед») получают очень мало игровой практики на клубном уровне.

Оттого и результаты выступлений шведов в текущем розыгрыше Лиги наций крайне печальные. За четыре встречи они одержали только одну победу — над Словенией (2:0). Во всех остальных матчах потерпели поражения. Впрочем, спад наверняка последовал ещё и из-за морального упадка, появившегося после непопадания сине-жёлтых на грядущий розыгрыш мундиаля.



Напомним, подопечные Янне Андерссона уступили в финальном матче квалификации ЧМ-2022 сборной Польши (0:2). При том, что в строю и достаточно неплохих кондициях были все лидеры Швеции, даже Златан Ибрагимович. Думаем, в предстоящем матче, который состоится в Белграде, сербы одержат победу. Возьмём П1 за коэффициент 1.87.

У подопечных Драгана Стойковича есть неплохие шансы догнать Норвегию и добыть повышение в Лигу А. Шведы же уже точно не смогут перебраться в более элитный дивизион, но и на понижение вряд ли пойдут. Матч заключительного тура группового этапа текущего розыгрыша Лиги наций у сине-жёлтых будет с замыкающей группу Словенией.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Сербия — Швеция 24 сентября 2022 года

В отличие от Швеции, сборная Сербии без особых проблем прошла квалификацию на чемпионат мира и добыла хорошие результаты в четырёх турах нынешнего розыгрыша Лиги наций. У неё есть мотивация, и в полном порядке пребывает лидер — Душан Тадич. Сине-жёлтые тем же похвастаться не могут. Ну и, в конце концов, грядущий матч состоится в Белграде, что даёт сербам дополнительное преимущество.



Ставка: победа Сербии за коэффициент 1.87.

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