Австрия — Хорватия. Лука Модрич ответит на 0:3 и получит путёвку

«Шашечным» осталось сделать последний шаг для выхода в плей-офф, а ещё они хотят отомстить за 0:3.

25 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Австрия — Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех австрийцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Австрия — Хорватия 25 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Австрия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Австрия — Хорватия (25.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, вернулась Лига наций. На 25 сентября запланированы 10 встреч заключительного тура соревнования. В одной из них на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене Австрия примет Хорватию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Начнём с того, что сборная Австрии не сумела пройти отбор на предстоящий розыгрыш мундиаля. За 10 туров группового этапа квалификации она добыла лишь пять побед — над Фарерскими островами (3:1 и 2:0), Молдавией (2:0 и 4:1) и Израилем (4:1). Вничью сыграла с Шотландией (2:2). В остальных встречах потерпела поражения.

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Таким образом, национальная команда Австрии заняла четвёртое место в турнирной таблице. Она всё же получила право побороться в плей-офф квалификации ЧМ-2022, так как в прошлом розыгрыше Лиги наций финишировала на первом месте в первой группе Лиги В. Однако австрийцы упустили и этот шанс добыть путёвку в Катар, проиграв в полуфинальном матче отборочного турнира Уэльсу (1:2).



Вследствие неудачи последовала смена наставника. Новым главным тренером сборной Австрии стал Ральф Рангник, под временным руководством которого «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду финишировал на шестом месте в минувшем розыгрыше чемпионата Англии. Слабовато.

Вместе с Рангником за пять туров группового этапа текущего розыгрыша Лиги наций сборная Австрии одержала только одну победу — как раз над Хорватией (3:0). Также она чудом выцарапала ничью у Франции (1:1). Поражения потерпела от Дании (1:2 и 0:2) и французов (0:2). Таким образом, расположилась на последнем месте в турнирной таблице.

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То, что хорваты разгромно уступили австрийцам, крайне удивительно. Ведь в других четырёх турах они выступили потрясающе и добыли отличные результаты. Сначала подопечные Златко Далича сыграли вничью с Францией (1:1), а затем одержали победы над Данией (1:0 и 2:1) и французами (1:0).

Также национальная команда Хорватии без особых проблем квалифицировалась на грядущий розыгрыш чемпионата мира. За 10 туров группового этапа отборочного цикла соревнования она потерпела только одно поражение — от Словении (0:1). Вничью сыграла с Россией (1:1) и Словакией (2:2). Во всех остальных матчах одержала победы.



В результате «шашечные» добыли прямую путёвку в Катар. Как мы помним, прошлый розыгрыш мундиаля, который проходил в России, ознаменовался их триумфом. Хорваты добрались до финала, где уступили мощной сборной Франции (2:4). На предыдущих стадиях соревнования они обыграли Аргентину (3:0), Данию (1:1, по пенальти 3:2), Россию (2:2, по пенальти 4:3) и Англию (2:1 ДВ).



Ключевую роль в столь впечатляющих успехах «шашечных» сыграл полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. За выдающиеся выступления он даже удостоился «Золотого мяча». Несмотря на то что с тех пор прошло немало времени, хавбек по-прежнему пребывает в великолепном тонусе и радует невероятным мастерством.

По итогам минувшего сезона Модрич выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании. Текущий сезон начал с победы над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА. Также он принял участие в шести встречах Примеры и стартовых двух турах группового этапа Лиги чемпионов. Во всех этих баталиях «сливочные» одержали уверенные победы.

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Полагаем, хорваты сумеют отомстить австрийцам за поражение в последней личной встрече. У них гораздо техничнее и опытнее состав, гораздо лучше результаты на дистанции, а также проверенный временем наставник. Кроме того, защитник Австрии и «Реала» Давид Алаба получил повреждение. При таком раскладе даже домашние стены вряд ли спасут подопечных Рангника. Думаем, сыграет П2 за коэффициент 2.60.



Обратим внимание и на турнирный расклад. Как мы уже отметили ранее, сборная Австрии замыкает таблицу первой группы Лиги А. Даже если она выиграет в предстоящем матче, то далеко не факт, что поднимется на предпоследнюю строчку и избежит вылета в Лигу В. Хорваты же занимают первое место. В случае победы они гарантируют себе выход в полуфинал Лиги наций.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Австрия — Хорватия 25 сентября 2022 года

Сборная Австрии не сумела квалифицироваться на ЧМ-2022 и назначила главным тренером Ральфа Рангника. К грядущему матчу она подходит с четырёхматчевой безвыигрышной серией и травмой важного игрока — Алабы. У национальной команды Хорватии дела обстоят намного лучше. Во-первых, в прекрасной форме пребывает Лука Модрич. Во-вторых, у «шашечных» потрясающие результаты и отличные шансы выйти в полуфинал текущего розыгрыша Лиги наций. Да и в целом гости выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа Хорватии за коэффициент 2.60.

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