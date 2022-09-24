«Ак Барс» — «Трактор». Олег Знарок даст карт-бланш Радулову

Тренер казанского клуба под давлением, потому что Радулов и Шипачёв мало забивают. Пора дать волю форвардам и их эмоциям?

25 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.66, а успех челябинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.24.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» 25 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Ак Барс» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.5.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Трактор» Челябинск (25.09.2022)

На 25 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между казанским «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». Матч пройдёт на льду «Татнефть Арены» в Казани, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Ак Барс» за восемь официальных матчей со старта сезона проиграл лишь в двух. Накануне дома Олег Знарок уступил московскому «Спартаку» (0:2). До этого же клуб имел три победы кряду. Сейчас казанцы занимают третью строчку на Востоке с 11 баллами. Неплохо, хотя и состав звёздный, многие ждали немного других результатов.

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«Трактор» успел провести 10 встреч, но в копилке лишь четыре победы. Поэтому клуб занимает восьмую строчку в Восточной конференции с восемью очками. Накануне команда обыграла «Нефтехимик» (5:3). Уже второй раз со старта сезона. До этого Анвар Гатиятулин потерпел два поражения кряду. Одно от «Торпедо» (3:4), а второе – от «Авангарда» (1:3).



Соперники имеют весомую разницу в классе, даже если рассматривать по составам. У казанцев в обойме есть Александр Радулов, Вячеслав Войнов и Вадим Шипачёв. У челябинцев же стоит выделить бывшего голкипера НХЛ Эндрю Хэммонда из «Нью-Джерси» и шведского легионера Адама Альмквиста из минского «Динамо».

Правда, оба легионера пока лишь на бумаге грозная сила. Шведский защитник за три матча не отметился результативными действиями, в отличие от казанских мастодонтов. Однако лучшим бомбардиром «Ак Барса» является Кирилл Семёнов с девятью очками за восемь встреч.

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Александр Радулов второй — восемь очков за восемь игр, и всё равно статистика весьма неплохая. У «Трактора» в составе лучшим бомбардиром является Антон Бурдасов с 12 очками за 10 игр. Впечатляет, но даже этого не хватает команде для хорошей серии побед.

Статистика очных баталий насчитывает 63 встречи, из которых 39 викторий на счету казанцев, а у челябинцев же 24. Перевес небольшой, но есть. Плюс старт сезона у хозяев явно лучше. За 10 последних встреч соперники лишь раз играли с низовым тоталом, потому вполне вероятно, что и сейчас могут поразвлечься.



Тем более что у челябинцев есть проблемы с голкиперами, а у Олега Знарка хоть и звёздный состав, но пока отличился лишь 18 заброшенными шайбами. У гостей же на данный момент 25 снарядов. Однако хозяева пропустили лишь 13 голов, что является лучшим показателем в КХЛ, а у оппонента 29 пропущенных — весьма печальный результат.



Поэтому сейчас мы бы рассмотрели победу «Ак Барса» + тотал больше 3.5 шайбы за коэффициент 2.05. Хозяева явно смотрятся убедительнее, плюс за последние пять игр в Казани у гостей лишь одна победа, да и то не в основное время. Да и мотивации за поражение на своём льду от «Спартака» не занимать.

«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 сентября 2022 года

Олег Знарок неплохо начал сезон, хотя и многие ждали с таким составом больше побед. У Анвара Гатиятулина не задалось, есть проблемы с защитой. Пока его команда играет не очень уверенно. У хозяев же всё неплохо, злости за обидное поражение хватает, плюс статистика игр в Казани за ними. Поэтому проверим комбинированную ставку на хозяев.



Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.05.

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