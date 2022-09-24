Азербайджан — Казахстан. Магомед Адиев воодушевит ещё на один подвиг

25 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Азербайджан — Казахстан. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу азербайджанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех казахстанцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Азербайджан — Казахстан 25 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Азербайджан — Казахстан не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Азербайджан — Казахстан (25.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, вернулась Лига наций. На 25 сентября запланированы 10 встреч заключительного тура соревнования. В одном из них на стадионе «Далга Арена» в Баку Азербайджан примет Казахстан. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

За восемь матчей группового этапа квалификации ЧМ-2022 азербайджанцы не одержали ни одной победы. При этом вничью они сыграли за этот период лишь раз — с Ирландией (1:1). В остальных матчах подопечные Джанни Де Бьязи потерпели поражения, в том числе от не самого сильного Люксембурга (1:2) и (1:3).

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В текущем розыгрыше Лиги наций национальная команда Азербайджана выступила не лучше. Сначала она закономерно уступила Казахстану (0:2), сыграла вничью с замыкающей турнирную таблицу Беларусью (1:1) и проиграла во встрече со Словакией (0:1). Затем одержала верх над белорусами (2:0) и словаками (2:1).



Сборная Казахстана тоже ни разу не выиграла за восемь туров группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре. Однако у неё была более сложная группа, состоящая из Финляндии, Украины, Боснии и Герцеговины, а также Франции. При этом казахстанцы сумели добыть три ничейных результата — с украинцами (1:1 и 2:2) и боснийцами (2:2).

Но это ещё не самое интересное. После квалификации ЧМ-2022 у казахстанцев произошла смена главного тренера. Должность занял Магомед Адиев, ранее работавший в «Ахмате» и «Анжи». Под руководством 45-летнего наставника казахстанцы ощутимо прибавили и отменно выступили в текущем розыгрыше Лиги наций.

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За пять туров группового этапа соревнования подопечные Адиева не потерпели ни одного поражения при ничьей с Беларусью (1:1). Помимо Азербайджана, они обыграли Словакию (1:0 и 2:1) и белорусов (2:1). Одним из главных героев последней встречи стал полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Он забил победный мяч на 79-й минуте.

В результате сборная Казахстана набрала 13 очков и досрочно выиграла группу, получив, таким образом, путёвку в финальный этап Лиги наций. Главной причиной успеха своей нынешней команды Адиев назвал наличие единого мнения в раздевалке. Наставник подчеркнул, что его тренерскому штабу удалось сплотить игроков идеей.



Думаем, в предстоящем матче казахстанцы как минимум не проиграют. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 1.67. Безусловно, после досрочной победы в группе сборная может сыграть не в полную силу. Однако и от азербайджанцев мы бы не стали ожидать чрезмерного рвения к победе.



Дело в том, что на данный момент подопечные Джанни Де Бьязи располагаются на втором месте в турнирной таблице с семью очками. Вылет в менее сильную лигу им не грозит, да и выше уже не подняться. Думается, мотивация у обеих национальных команд находится на примерно одинаковом уровне. Впрочем, у казахстанцев её, вероятно, будет даже немного поболее.

В недавнем интервью защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, выступающий на правах аренды за «Зенит», высоко оценил работу Магомеда Адиева. Футболист отметил, что тренер является хорошим психологом и мотиватором. Также он рассказал, что наставник обладает особой энергетикой и воодушевляет игроков.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Азербайджан — Казахстан 25 сентября 2022 года

Сборная Азербайджана очень плохо провела квалификацию ЧМ-2022 и добыла не лучшие результаты в пяти турах текущего розыгрыша Лиги наций. Национальная команда Казахстана сильно прибавила при Магомеде Адиеве. Всего одна ничья и четыре победы за пять матчей говорят сами за себя. Очевидно, «ястребы» пребывают на подъёме. Считаем, они как минимум не проиграют.



Ставка: Казахстан не проиграет за коэффициент 1.67.

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