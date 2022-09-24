Уэльс — Польша. Левандовски не желает быть слабым

После поражения в матче с голландцами Левандовски признал, что его сборная была хуже. Теперь он выжмет всё для результата.

25 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Уэльс — Польша. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры не могут определиться с фаворитом встречи: поставить на победу валлийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. На победу поляков принимают ставки с коэффициентом 2.85. Поставить на ничью можно за 3.34.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Уэльс — Польша 25 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.75, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.14. На гол хозяев дают коэффициент 1.33, а гол сборной Польши оценивается за 1.37. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Уэльс — Польша (25.09.2022)

Групповой турнир Лиги наций — 2022/2023 подходит к своему логическому завершению, и на повестке дня у нас решающие матчи 6-го тура. В 21:45 по московскому времени свисток латвийского рефери Андриса Трейманиса, который раздастся над стадионом «Кардифф Сити» в столице Уэльса, возвестит о начале матча Уэльс – Польша.

Два участника чемпионата мира решают в предстоящей встрече Лиги наций вполне приземлённую задачу на будущее – сохранить прописку в Лиге А. У Польши четыре очка в турнирной таблице, а у Уэльса – всего одно. Для того, чтобы покинуть последнее место в квартете, валлийцам достаточно одержать победу с любым счётом. Никакой другой результат их не устроит.

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Три очка разницы между командами обеспечил как раз матч 1-го тура в Варшаве, который состоялся 1 июня. Тогда поляки усилиями Якуба Каминьского и Кароля Свидерского переломили неудачно складывающуюся игру и вырвали победу со счётом 2:1. Гол в составе Уэльса забил Джонатан Уильямс.



Состав Уэльса на тот матч вынужденно носил экспериментальный характер. Роберт Пейдж благоразумно не стал кидать в бой основную обойму, потому что буквально через четыре дня валлийцам предстоял матч за выход на чемпионат мира с Украиной. Даже второй состав Уэльса дал полякам бой и вёл в счёте, но пропустил дважды и проиграл.

Спустя неделю после тяжёлой победы над Украиной и получения путёвки в Катар, сложно было представить, что через два дня Уэльс что-то может противопоставить грозной сборной Нидерландов. Роберт Пейдж сделал семь замен в стартовом составе, и снова резервисты бились до конца и даже сравняли счёт на 92 минуте, но упустили ничью на 94-й – 1:2.

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Июньскую сессию Лиги наций Уэльс заканчивал двумя матчами с Бельгией и Нидерландами. И снова была вынужденная обширная ротация – стартовый состав в этих встречах совпал всего на семь фамилий. Результат – ничья с Бельгией (1:1) и зрелищное поражение от голландцев 2:3.

Старт сентябрьской международной паузы снова выпал на матч с Бельгией, и на этот раз вопрос о победителе был снят уже в первом тайме встречи, и Уэльс проиграл 1:2. Можно с уверенностью утверждать, что если бы не необходимость проводить пять тяжелейших матчей за 14 дней в июне, то валлийцы заработали бы несколько больше, чем одно очко.

С бельгийцами можно было сыграть куда лучше. Впрочем, неудачу можно списать на несколько потерь в составе. Три месяца спустя основная обойма сборной Уэльса недосчиталась трёх человек: травмированы центральный защитник Бен Дэвис, полузащитник Аарон Рэмси и Гарри Уилсон.



Зато главная звезда сборной – Гарет Бэйл – в строю. В футбольном клубе «Лос-Анджелес» (не путать с «Лос-Анджелес Гэлакси») он проводит на скамейке запасных времени больше, чем на поле. Два гола за 11 матчей – так себе статистика.



За атакующую мощь у Уэльса теперь снова отвечает Киффер Мур. Именно маститый центрфорвард «Борнмута» стал автором единственного мяча в ворота Бельгии в матче прошлого тура. Один гол за сборную – это ровно столько же, сколько Мур забил в текущем сезоне АПЛ. Статистика так себе.

То ли дело Роберт Левандовски. Поляк, сменивший летом «Баварию» на «Барселону», забил за свой новый клуб уже 11 мячей за восемь матчей. Чуть хуже идут дела и у его напарника по нападению в сборной – Аркадиуша Милика, который забил четырежды в шести матчах за «Ювентус». Правда, один из этих голов был отменён после видеопросмотра, а Милик получил красную карточку за слишком бурное празднование гола.

То, что Польша борется за выживание в Лиге А, а не за выход в финальную часть Лиги наций – «заслуга» главного тренера Чеслава Михневича. В прошлом наставник «Легии», уволенный из варшавского клуба за катастрофические результаты, сразу дал понять, что будет использовать Лигу наций как площадку для подготовки к чемпионату мира.



На днях Польша провалила экзамен с Нидерландами. Матч, состоявшийся 22 сентября в Варшаве, показал невзрачную игру в исполнении поляков. Поражение со счётом 0:2 и заслуженный свист от требовательной публики, заполнившей стадион. К слову, показательно и символично, что даже в таком матче Михневич выпустил на замену в концовке матча двух молодых новичков.

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Впрочем, в контексте результата матча Польша – Нидерланды стоит отвесить комплименты и команде Луи ван Гала. Именитый тренер с самого начала турнира не относился к Лиге наций как к товарищеским матчам и делал ставку на результат. Левандовски остался недоволен и высказался, назвав свою сборную беспомощной на фоне голландской сыгранности, остроты и качества игры.



Класс игроков сборной Уэльса значительно ниже голландцев, так что поляки в оптимальном составе как минимум способны им не проиграть. Поставить на Х2 и на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 2.85.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Уэльс — Польша 25 сентября 2022 года

Встреча двух неудачников группы в Кардиффе должна принести успех гостям. Причём не обязательно в виде победы. Польше для сохранения прописки в Лиге А достаточно ничьей. У валлийцев есть кадровые потери, а Киффер Мур и Гарет Бэйл нынче не в форме, тогда как поляки – Роберт Левандовски и Аркадиуш Милик – исправно забивают за лучшие клубы Европы. У Уэльса есть характер – команда в последнее время пусть и редко выигрывает, но забила уже в 11 матчах подряд, кто бы и где бы против них ни играл. Шансы Польши на выполнение сиюминутной задачи несколько выше, но просто им точно не будет.



Ставка: Польша не проиграет и обе забьют за 2.85.

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