СКА — «Торпедо». Ларионов разрушит планы Ротенберга

26 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.44, а успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 6.60.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Торпедо» 26 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.40. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Торпедо» Нижний Новгород (26.09.2022)

На 26 сентября в КХЛ запланированы шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре петербургского СКА и нижегородского «Торпедо». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Будет интересно.

СКА и Роман Ротенберг впервые со старта сезона проиграли. Накануне встретились на своём льду с московским «Динамо» (1:2 Б). Да, это поражение, но пока в основное время Роман Ротенберг ещё никому не уступал. Хотя и очень жаль, что серия из девяти викторий так оборвалась. И всё равно СКА лидирует в Западной конференции с 19 баллами, набранными за 10 встреч.

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Как раз на второй позиции находится «Динамо» с 14 очками за аналогичный период, но пока переживать Роману Ротенбергу не за что. Запас есть, и даже потеря четырёх игроков из-за различных травм вряд ли серьёзно должна сказаться на игровой манере. Хотя опыта и мастерства Александра Самонова сейчас может чуть не хватать.



«Торпедо» расположилось на четвёртой строчке на Западе с 14 очками за девять встреч, сразу нужно сказать, что четыре команды имеют столько же баллов. Плюс последний раз Игорь Ларионов проигрывал «Ак Барсу» Олега Знарка (1:2). Сейчас клуб идёт с серией из четырёх побед. Команда разыгралась после двух низовых матчей.

«Торпедо» разобралось со «Спартаком» (2:1 ОТ), затем «Витязем» (2:1 Б) и «Трактором» (4:3). Накануне команда обыграла «Авангард» (4:2). Однако впереди непростой соперник. Статистика очных встреч пока за хозяевами. За 41 игру 27 побед у СКА, а 14 – у «Торпедо». Преимущество очевидное, но до нынешнего сезона у гостей был другой тренер и иной уровень хоккея.

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Поэтому данную статистику можно не рассматривать. Даже в Санкт-Петербурге у хозяев за последние пять очных встреч шли только победы, но тогда у руля «Торпедо» не было Игоря Ларионова. Сейчас гости играют в атаке очень уверенно. Старая школа хоккея весьма продуктивна.

Потому Роману Ротенбергу такой оппонент явно будет не по душе. Тем более что статистика забитых и пропущенных у команд весьма схожа. У СКА — 33-16, у «Торпедо» — 33-20. Заметно, что в атаке соперники хороши. Больше заброшенных шайб только у «Автомобилиста» — 36. Да и в защите команды неплохи.



Плюс что СКА дома имеет одно поражение, да и то за пределами основного времени, что «Торпедо» на выезде проиграло лишь раз со старта сезона. Потому сейчас мы бы не выделяли явного фаворита встречи, а проверили ставку на голы. У оппонентов с этим полный порядок, забивать есть кому.



В составе СКА лучшим бомбардиром является Марат Хайруллин с 11 очками (семь голов и четыре передачи) за 10 матчей. У «Торпедо» лучший бомбардир — Алексей Кручинин с 12 очками (четыре гола и восемь передач) за девять игр. Поэтому в голевом матче сомневаться не придётся. Да и СКА после неудачи вряд ли захочет показывать скучную игру.

Потому ставку на тотал больше 5 шайб за коэффициент 1.72 вполне стоит рассмотреть. Кто выйдет победителем — сказать трудно. Ранее «Торпедо» не могло конкурировать с такими мастодонтами КХЛ. Сейчас всё изменилось, Игорь Ларионов показывает отменные результаты. Даже не смущает хорошая серия игр СКА у себя дома.

СКА — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 сентября 2022 года

Роман Ротенберг проиграл первый матч в сезоне, однозначно захочет исправить положение дел. Игорь Ларионов будет готов к такому повороту событий, его команда тоже неплохо стартовала. Сейчас идёт на серии из четырёх побед. Плюс обе команды показывают отличную результативность, и с защитой явных проблем нет. Поэтому проверим менее рискованную ставку на голы.



Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.72.

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