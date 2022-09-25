«Нэшвилл» — «Флорида». Сергей Бобровский даст поиграть

26 сентября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Предаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.40, успех «Пантерз» тоже идёт за 2.40. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Флорида Пантерз» 26 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Флорида Пантерз» 26 сентября будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.50.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Нэшвилл» — «Флорида» (26.09.2022)

На 26 сентября в Национальной хоккейной лиге запланированы восемь встреч предсезонки. Интересных вывесок достаточно. Стоит особо уделить внимание матчу Ярослава Аскарова из «Нэшвилла» и Сергея Бобровского из «Флориды». Матч пройдёт на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле, а первое вбрасывание состоится в 23:00 мск.

Время неумолимо бежит, и уже сентябрь идёт к закату. Это значит, что скоро новый сезон НХЛ, пока же с 24 сентября стартовали предсезонные матчи НХЛ. Некоторые команды уже успели сыграть свои первые матчи. Сейчас стоит обратить внимание на первую игру между «Нэшвиллом» и «Флоридой». Будет интересно посмотреть на их противостояние. Есть за кем понаблюдать

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«Нэшвилл» подписал голкипера СКА — Ярослава Аскарова, который уже успел принять участие в турнире новичков и даже затмил ещё одного российского хоккеиста — нападающего Егора Афанасьева, который, к слову, забросил четыре шайбы, однако игрок уже не первый раз выступает на этом турнире. Аскаров же одержал две победы в трёх встречах, сорвав кучу аплодисментов. Многие помнят его нестандартный стиль игры, но он сумел направить это в нужное русло.



У «Флориды» же российских дебютантов нет, зато не нуждается в представлении Сергей Бобровский, который дотащил команду до плей-офф в минувшем сезоне. Плюс на предсезонные игры в заявку попал Григорий Денисенко, у которого в январе был перелом коленной чашечки, но, видимо, уже восстановился и будет пробиваться в основной состав.

У Сергея Бобровского в конкурентах молодой Спенсер Найт, он хорош, но пока неопытен. Яков Тренин из «Нэшвилла» после судебных разбирательств по новому контракту будет мотивирован доказать команде свою необходимость. Так что эта встреча будет очень интересной и не только зрелищной игрой.

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Тем более что соперники встречались не часто. Всего 33 баталии, из которых на счету «Нэшвилла» 15 побед, а у «Флориды» — 18. Как видно, фаворита в этой дуэли выделить трудно. Да и за последние пять игр в Нэшвилле у гостей четыре победы, но сейчас предсезонный турнир, просмотр молодых и перспективных игроков в основу. Потому мы бы сейчас не ставили на победу одной из команд.

Зато за последние 10 игр соперники показывают неплохую результативность. Лишь в трёх матчах тотал был ниже пяти шайб. При этом в двух предсезонных матчах в 2021 году команды забрасывали не менее четырёх шайб за встречу. Плюс сейчас у клубов не стоит задач побеждать, ведь идёт просмотр, поэтому новички будут всеми силами стараться выделиться, забить.



Мы бы проверили ставку на тотал больше 6 шайб за коэффициент 1.71. В Нэшвилле зачастую тотал матчей был верховой, плюс у многих игроков есть что доказывать своим командам. Потому остановимся на такой ставке. Тем более это первый матч после перерыва, точно нельзя сказать, кто будет выглядеть лучше. С учётом, что оба оппонента в минувшем сезоне играли в плей-офф.

«Нэшвилл» — «Флорида»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 26 сентября 2022 года

Скоро начало нового сезона НХЛ, пока же стартовали предсезонные игры. Соперники готовятся, но выделить явного фаворита трудно, и статистика тому доказательство. Учитывая перерыв и большое количество новичков, ставку на победу пока отложим. Зато соперники зачастую играли с верховым тоталом, плюс у многих спортсменов есть что показать и доказать для попадания в основной состав. Так что вряд ли будут проблемы с результативностью. Поэтому остановимся на тотале больше.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.71.

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