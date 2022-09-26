Ирландия – Армения. С Захаряном всё было бы по-иному

27 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Ирландия — Армения. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу Ирландии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех Армении оценивается в 9.8. На ничью дают коэффициент 4.7.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги наций Ирландия – Армения 27 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Ирландия – Армения не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.1, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.55.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Ирландия – Армения (27.09.2022)

В матче двух неудачников группы интрига ещё живёт, но не все в неё верят. Неудивительно, ведь сборная Армении последние матчи провела так, что ждать от неё победы в Ирландии не приходится, а любой другой исход отправит армян обратно в Лигу С, из которой они вышли только в прошлом сезоне.

Да, Армения изначально считалась главным аутсайдером группы, но смогла подарить надежду своим болельщикам, обыграв в 1-м туре сборную Ирландии на своём поле. Радость была преждевременной, дальше армяне не смогли набрать ни одного очка, проиграв с треском все матчи.

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Сначала с разницей в два мяча их обыграла Шотландия, потом с преимуществом в три гола Украина и опять Шотландия, и, наконец, с разницей в пять мячей снова Украина добила соперника окончательно. Результаты армян явно идут по нисходящей, и шансов исправить ситуацию очень мало.

Одержать победу в матче с Ирландией на её поле – это не самая простая задача. За последние годы с ней не справились такие сборные, как Шотландия, Бельгия, Португалия, Уэльс, Сербия и Дания. У «зелёной армии» в 20 последних домашних матчах всего четыре поражения, а у армян в тех же 20 выездных встречах только четыре победы, и прошлая добыта ещё полтора года назад. Отличие в результатах колоссальное.

Дело пахнет очередным провалом для сборной Армении и отставкой её тренера. Хоакин Капаррос впервые взялся тренировать сборную в 65 лет, успев за время своей карьеры порулить двумя десятками клубов. В первом же турнире под его руководством сборная Армении добилась успеха.

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Она смогла выиграть группу в Лиге С и заработала повышение в классе. Армяне обошли Грузию и Северную Македонию, так что успех мог считаться значительным, и Капарроса носили на руках. Как это обычно бывает, за первым успехом последовали исключительно провалы.

Сначала сборная Армении плохо провела отбор на чемпионат мира, финишировав лишь четвёртой в группе. Армяне долго претендовали на вторую строчку и место в плей-офф, но завалили концовку, выдав серию из семи матчей без побед, которая закончилась тремя подряд поражениями. В том числе домашними 0:5 от Северной Македонии. Теперь есть огромный риск доиграться ещё и в Лиге наций.

После вдрызг проваленного матча со сборной Украины Капаррос поругался с журналистами, дошло до того, что они покинули зал для пресс-конференций, объявив бойкот тренеру. Матч с Ирландии остаётся последним шансом для наставника исправить ситуацию. Возвращение в строй после дисквалификаций Сперцяна и Арояна должно сыграть на руку гостям.

Сборная Ирландии могла решить вопрос выживания в группе ещё в прошлом матче, но не удержала победный счёт в игре с шотландцами. Команда показала хороший уровень футбола, но более классный соперник её в итоге дожал. Хоть ирландцы и не выйдут из группы, но вряд ли им будет стыдно за своё выступление, если они конечно не испортят всё игрой с Арменией.

Ирландцы должны показать сопернику, что даже без звёзд в составе команда, собранная из одних только середнячков, может давать результат, если есть характер и дисциплина. Кого точно не хватает армянам, так это Захаряна. Талантливого футболиста уже вовсю сватают в сборную Армении, но он должен отказаться от России.

Прогноз и ставка на матч 6-го тура Лиги наций Ирландия – Армения 27 сентября 2022 года

При всём уважении к сборной Армении, исход этого матча выглядит предсказуемо — и не в пользу гостей. Один очень интересный вариант заключается в том, что ирландцы уже в первом тайме покажут сопернику, кто есть кто. Сборная, особенно в домашних матчах, очень быстро включается в игру. В трёх последних встречах ирландцы неизменно забивали в первом тайме, а в домашней игре с Шотландией сделали это дважды. Оборона армян сейчас совсем не держит удар, и такой сценарий весьма вероятен.

Ставка: индивидуальный тотал Ирландии в первом тайме больше 1 мяча за 2.65.

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